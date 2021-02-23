Sở Y tế Hải Phòng vừa ra Thông báo khẩn để những người đã đến các địa điểm và thời gian sau, cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.
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Các địa điểm bao gồm:
1. Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, ngày 7/2 đến 22/2
2. Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, từ ngày 7/2 đến 22/2
3. Khu nhà ở số 1 lô 112 khu công nhân, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, từ ngày 7/2 đến 22/2
4. Quán Bánh mì chảo gần đường tàu, số 123 Cát Cụt, quận Lê Chân lúc 12h, ngày 7/2
5. Chợ Đổ, Hải Phòng, lúc13h - 13h30 ngày 7/2
6. Siêu thị Metro Hồng Bàng Hải Phòng, lúc 13h40 - 14h40, ngày 7/2
7. Cửa hàng vàng Hoàng Phương, 69 Cầu Đất, lúc 17h, ngày 7/2
8. Quán cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân từ 17h30 - 18h, ngày 7/2 (chưa rõ tên)
9. Nhà anh Ph.H.Ph ở số 3/20/52 đường Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân, lúc 18h, ngày 7/2
10. Chợ xã Hoàng Động, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, sáng ngày 10/2
11. Nhà cô Ng.Th. O. ở thôn Bấc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, lúc 15h30, ngày 10/2
12. Cửa hàng trang sức PNJ trên 266 A, đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, tối 10/2
13. Nhà cô Ng.Th.Th. đường số 5B Khu đô thị Ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân từ 17h đến 20h30 ngày 14/2
14. Cửa hàng photo Hiển Lương, số 4 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, 18h-19h ngày 19/2
15. Nhà anh H.X T. ở ngách 69a đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân từ 19h - 22h ngày 20/2
16. Nhà chị Đ.Th.Th.L. tại ngõ 75A, Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An, 11h - 12h ngày 21/2
17. Khoa Sản - BV ĐK Thủy Nguyên, Hải Phòng, ngày 10/2 (đang cập nhật)
18. Quán Café tại cuối ngõ 25/10, huyện Thủy Nguyên, ngày 11/2 (đang cập nhật)
19. Nhà bạn tại thôn 3, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên ngày 14/2 (đang cập nhật)