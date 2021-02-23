Hải Phòng tìm người đến 19 địa điểm có bệnh nhân COVID-19 đi qua

Xã hội 23/02/2021 17:49

Sở Y tế Hải Phòng vừa ra Thông báo khẩn để những người đã đến các địa điểm và thời gian sau, cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Các địa điểm bao gồm:

1. Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, ngày 7/2 đến 22/2

2. Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, từ ngày 7/2 đến 22/2

3. Khu nhà ở số 1 lô 112 khu công nhân, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, từ ngày 7/2 đến 22/2

4. Quán Bánh mì chảo gần đường tàu, số 123 Cát Cụt, quận Lê Chân lúc 12h, ngày 7/2

5. Chợ Đổ, Hải Phòng, lúc13h - 13h30 ngày 7/2

6. Siêu thị Metro Hồng Bàng Hải Phòng, lúc 13h40 - 14h40, ngày 7/2

7. Cửa hàng vàng Hoàng Phương, 69 Cầu Đất, lúc 17h, ngày 7/2

8. Quán cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân từ 17h30 - 18h, ngày 7/2 (chưa rõ tên)

9. Nhà anh Ph.H.Ph ở số 3/20/52 đường Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân, lúc 18h, ngày 7/2

10. Chợ xã Hoàng Động, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, sáng ngày 10/2

11. Nhà cô Ng.Th. O. ở thôn Bấc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, lúc 15h30, ngày 10/2

12.  Cửa hàng trang sức PNJ trên 266 A, đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, tối 10/2

13. Nhà cô Ng.Th.Th. đường số 5B Khu đô thị Ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân từ 17h đến 20h30 ngày 14/2

14. Cửa hàng photo Hiển Lương, số 4 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, 18h-19h ngày 19/2

15. Nhà anh H.X T. ở ngách 69a đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân từ 19h - 22h ngày 20/2

16. Nhà chị Đ.Th.Th.L. tại ngõ 75A, Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An, 11h  - 12h ngày 21/2

17. Khoa Sản - BV ĐK Thủy Nguyên, Hải Phòng, ngày 10/2 (đang cập nhật)

18. Quán Café tại cuối ngõ 25/10, huyện Thủy Nguyên, ngày 11/2 (đang cập nhật)

19. Nhà bạn tại thôn 3, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên  ngày 14/2 (đang cập nhật)

Hải Phòng tìm người đến 19 địa điểm có bệnh nhân COVID-19 đi qua - Ảnh 1

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