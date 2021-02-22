Nam thanh niên 28 tuổi ở Hưng Yên được xác định làm cùng công ty với bệnh nhân COVID-19. Cả hai người còn từng hút chung một điếu cày.

Chiều 22/2, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết nam thanh niên hút chung điếu cày với bệnh nhân COVID-19 (F0) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, tối 17/2, Bộ Y tế công bố nam công nhân trú tại Cẩm Giàng (Hải Dương) làm việc tại Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam (Khu Công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Đây là bệnh nhân 2334 của Việt Nam.

Tiến hành rà soát, cơ quan y tế đã xác định được 17 trường hợp F1 làm cùng công ty với bệnh nhân, trong đó có anh L. (28 tuổi) còn từng hút chung điếu cày với bệnh nhân. Đến nay, 100% F1 liên quan BN 2334 đều có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

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