Sau khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng, lực lượng chức năng phát hiện nam kế toán nhà trường chết cháy tại phòng làm việc của mình.
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Cơ quan CSĐT Công an TP. Điện Biên Phủ đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến một nam kế toán tử vong trong phòng làm việc.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng nay 22/2, bảo vệ của Trường THPT TP. Điện Biên Phủ (phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ) nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà hiệu bộ, sau đó phát hiện có đám cháy tại Phòng Kế toán.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng tới hiện trường khống chế đám cháy. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng công an phát hiện có người chết cháy trong phòng. Bước đầu được xác định là ông T.T.A. (SN 1982), kế toán nhà trường.
Vụ hỏa hoạn cũng khiến căn phòng bị cháy đen, nhiều đồ đạc bên trong bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.