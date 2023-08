Lừa bán bé sơ sinh qua Trung Quốc, thanh niên sa lưới pháp luật sau 6 năm lẩn trốn

Bị bắt quả tang khi cùng đồng bọn mua bán trẻ em sang Trung Quốc, Vầy đã bỏ trốn suốt 6 năm nay. Mới đây, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Xuân Trường và Công an huyện Bảo Lạc bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trẻ em là Phủng Chằn Vầy (SN 1986).

Theo hồ sơ, năm 2015, Vầy cùng 3 đối tượng khác đã đến nhà anh Triệu Trùng Khiàng, trú tại xóm Khau Dựa, xã Cần Nông, huyện Thông Nông (nay là huyện Hà Quảng) lừa đưa cháu bé mới 10 ngày tuổi sang Trung Quốc bán.

Phủng Chằn Vầy sa lưới sau 6 năm lẩn trốn vì bị truy nã hành vi mua bán trẻ em - Ảnh: Công Lý

Khoảng đầu tháng 10/2015, tại khu vực Điểm trường Mù Chảng, xã Xuân Trường, Tổ công tác Đồn Biên phòng Xuân Trường phát hiện, bắt quả tang các đối tượng mang cháu bé này bán sang Trung Quốc qua khu vực mốc 609.

Lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng, đối tượng Phủng Chằn Vầy đã bỏ trốn.

Ngày 15/2/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Vầy về hành vi mua bán trẻ em, sau đó ra lệnh truy nã đối với bị can Vầy.

