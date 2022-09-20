Bé sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường, bên cạnh còn có lá thư nhờ nuôi hộ vì ốm đau bệnh tật, không có khả năng nuôi cháu.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 20/9, lãnh đạo xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn người dân vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ven đường thuộc thôn Thanh Tân.

Cụ thể, khoảng 20h30 tối 19/9, người dân phát hiện một chiếc giỏ màu đỏ được đặt bên vệ đường thuộc thôn Thanh Tân, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Kiểm tra bên trong, người dân phát hiện một bé sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi kèm theo quần áo, khăn, mũ và một bức thư.

Nội dung bức thư trình bày: "Con sinh ngày 14/9, vì điều kiện hoàn cảnh sinh ra cháu nhưng ốm đau bệnh tật, không có khả năng nuôi cháu, nên gửi cháu cho cha mẹ nào đón cháu nuôi giúp".

Hiện cháu bé đang được giao cho một gia đình chăm sóc, sức khỏe của cháu rất tốt.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi hiện đang được một gia đình chăm sóc - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, một trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi tương tự cũng xảy ra tại Bắc Giang. Cụ thể, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 17/8, một cán bộ thị trấn Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang xác nhận, vừa tiếp nhận một bé trai 5 tháng tuổi bị bỏ rơi, đang chăm sóc và tìm người thân cho bé.

Trước đó, tối 15/8, người dân tổ dân phố Kem, thị trấn Nham Biền, Yên Dũng thấy 1 xe ô tô màu đen loại 4 chỗ đi hướng Bắc Giang - Yên Dũng trên QL17 dừng lại đặt xuống ven đường 1 chiếc giỏ nhựa màu đỏ.

Sau đó, kiểm tra thấy bên trong có quần áo, khăn, mũ, sữa tắm em b1, 1 hộp sữa, một mảnh giấy có nội dung: "Con sinh ngày 25/3/2022, mẹ con không có điều kiện chăm nuôi, con kính mong ông bà, cô chú gia đình chăm sóc cháu ạ. Mẹ con cảm ơn nhiều ạ".

Trong giỏ là 1 bé trai khoảng 5 tháng tuổi, trên tay phải có đeo dây màu trắng, cổ chân phải đeo lắc màu trắng... Cháu bé và các đồ vật kèm theo được đưa đến trạm y tế Nham Biền để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Vị cán bộ thị trấn Nham Biền cho biết thêm, hiện có một cặp vợ chồng đã đứng ra nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên, bé trai vẫn được chăm sóc ở trạm Y tế thị trấn để đảm bảo sức khỏe.

Xót xa hình ảnh bé gái sơ sinh nằm trong túi đen bị bỏ rơi trong ngõ dưới trời mưa Chính quyền phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa phát thông báo tìm bố mẹ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong ngõ nhỏ dưới trời mưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-so-sinh-1-tuan-tuoi-bi-bo-roi-ven-duong-kem-la-thu-nho-nuoi-ho-504868.html