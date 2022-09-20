Bé sơ sinh 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường kèm lá thư nhờ nuôi hộ

Xã hội 20/09/2022 13:17

Bé sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường, bên cạnh còn có lá thư nhờ nuôi hộ vì ốm đau bệnh tật, không có khả năng nuôi cháu.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 20/9, lãnh đạo xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn người dân vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ven đường thuộc thôn Thanh Tân.

Cụ thể, khoảng 20h30 tối 19/9, người dân phát hiện một chiếc giỏ màu đỏ được đặt bên vệ đường thuộc thôn Thanh Tân, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Kiểm tra bên trong, người dân phát hiện một bé sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi kèm theo quần áo, khăn, mũ và một bức thư.

Nội dung bức thư trình bày: "Con sinh ngày 14/9, vì điều kiện hoàn cảnh sinh ra cháu nhưng ốm đau bệnh tật, không có khả năng nuôi cháu, nên gửi cháu cho cha mẹ nào đón cháu nuôi giúp".

Hiện cháu bé đang được giao cho một gia đình chăm sóc, sức khỏe của cháu rất tốt.

Bé sơ sinh 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường kèm lá thư nhờ nuôi hộ - Ảnh 1
Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi hiện đang được một gia đình chăm sóc - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, một trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi tương tự cũng xảy ra tại Bắc Giang. Cụ thể, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 17/8, một cán bộ thị trấn Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang xác nhận, vừa tiếp nhận một bé trai 5 tháng tuổi bị bỏ rơi, đang chăm sóc và tìm người thân cho bé.

Trước đó, tối 15/8, người dân tổ dân phố Kem, thị trấn Nham Biền, Yên Dũng thấy 1 xe ô tô màu đen loại 4 chỗ đi hướng Bắc Giang - Yên Dũng trên QL17 dừng lại đặt xuống ven đường 1 chiếc giỏ nhựa màu đỏ.

Sau đó, kiểm tra thấy bên trong có quần áo, khăn, mũ, sữa tắm em b1, 1 hộp sữa, một mảnh giấy có nội dung: "Con sinh ngày 25/3/2022, mẹ con không có điều kiện chăm nuôi, con kính mong ông bà, cô chú gia đình chăm sóc cháu ạ. Mẹ con cảm ơn nhiều ạ".

Trong giỏ là 1 bé trai khoảng 5 tháng tuổi, trên tay phải có đeo dây màu trắng, cổ chân phải đeo lắc màu trắng... Cháu bé và các đồ vật kèm theo được đưa đến trạm y tế Nham Biền để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Vị cán bộ thị trấn Nham Biền cho biết thêm, hiện có một cặp vợ chồng đã đứng ra nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên, bé trai vẫn được chăm sóc ở trạm Y tế thị trấn để đảm bảo sức khỏe.

Xót xa hình ảnh bé gái sơ sinh nằm trong túi đen bị bỏ rơi trong ngõ dưới trời mưa

Xót xa hình ảnh bé gái sơ sinh nằm trong túi đen bị bỏ rơi trong ngõ dưới trời mưa

Chính quyền phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa phát thông báo tìm bố mẹ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong ngõ nhỏ dưới trời mưa.

Xem thêm
Từ khóa:   bé sơ sinh bị bỏ rơi bé sơ sinh 1 tuần tuổi bé 1 tuần tuổi bị bỏ rơi

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 27 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 27 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 22 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?