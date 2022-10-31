Bắt hơn 10 nghi phạm liên quan đến vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh đến tử vong ở TP.HCM

Xã hội 31/10/2022 09:00

Lực lượng chức năng đang lấy lời khai, làm rõ vai trò của từng người.

Liên quan đến vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh tử vong, theo thông tin từ Zingnews, ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ ẩu đả khiến thiếu niên T.T.M. (16 tuổi) tử vong.

Đến nay, qua truy xét, cảnh sát đã bắt giữ hơn 10 nghi phạm liên quan đến vụ việc. Lực lượng chức năng đang lấy lời khai, làm rõ vai trò của từng người.

Bắt hơn 10 nghi phạm liên quan đến vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh đến tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ thiếu niên 16 tuổi tử vong - Ảnh: Zingnews

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, khoảng 22h tối 29/10, hai nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trong một công viên ở khu phố 6, phường 17, quận Gò Vấp. Sau đó, người dân phát hiện một thiếu niên tử vong; một người khác bị thương nên đưa đi cấp cứu. Nhóm thanh niên gây án cũng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. 

Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Qua điều tra, công an xác định thiếu niên tử vong là T.T.M. (16 tuổi, ngụ quận 12). 

Công an đang truy bắt nhóm nghi phạm gây án.

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