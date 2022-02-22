Bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ 'khủng bố', ném đá, chất bẩn vào một nhà dân suốt 3 năm qua ở Đồng Nai

Một gia đình ở Đồng Nai liên tục bị nhóm người lạ mặt dùng gạch đá, mắm tôm, sơn ném vào nhà giữa đêm khuya suốt 3 năm qua.

Theo Vietnamnet đưa tin, công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, chiều 21/2, cơ quan CSĐT đã bắt giữ khẩn cấp Trần Kiệt (SN 1994, quê Bạc Liêu) và Đoàn Công Thành (SN 1989, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản". Được biết, 2 đối tượng trên trong nhóm thanh niên dùng gạch đá, chất bẩn “khủng bố” nhà chị N. tại thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vào ngày 17/2. Cụ thể, khoảng 3h ngày 17/2, một nhóm thanh niên đi xe máy đến trước nhà chị N. Các đối tượng dùng gạch đá ném vỡ kính nhà, đập phá camera an ninh gắn phía trước. Sau khi đập phá, các đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Camera an ninh nhà chị N. ghi lại cảnh bị 2 đối tượng ném đá vào nhà - Ảnh: Vietnamnet Khai nhận tại cơ quan công an, 2 đối tượng trên cho hay, được một người đàn ông tên Linh nhờ đi “khủng bố” nhà chị N. do xảy ra mâu thuẫn trước đó. Về phía chị N. cũng cho biết, trong suốt 3 năm qua gia đình liên tục bị người lạ nhắn tin đe dọa và “khủng bố” bằng gạch đá, chất bẩn ném vào nhà. Nguyên nhân của việc khủng bố này theo chị N. tiết lộ là do trước đây chồng chị có giới thiệu cho người quen vay tiền của một người đàn ông tên Tú, sau đó người này không còn khả năng trả nợ. Nên lúc này, Tú liên tục đòi vợ chồng chị N. phải trả số tiền 300 triệu do người quen đã vay.

Nhà chị N. liên tục bị người lạ mặt 'khủng bố' trong 3 năm qua - Ảnh: Internet Do không đồng ý trả tiền, gia đình chị N. liên tục bị các đối tượng đe dọa, khủng bố tinh thần. Hiện, cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-giu-khan-cap-2-doi-tuong-trong-vu-khung-bo-nem-da-chat-ban-vao-mot-nha-dan-suot-3-nam-qua-o-dong-nai-451407.html