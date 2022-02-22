Bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ 'khủng bố', ném đá, chất bẩn vào một nhà dân suốt 3 năm qua ở Đồng Nai

Xã hội 22/02/2022 10:03

Một gia đình ở Đồng Nai liên tục bị nhóm người lạ mặt dùng gạch đá, mắm tôm, sơn ném vào nhà giữa đêm khuya suốt 3 năm qua.

Theo Vietnamnet đưa tin, công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, chiều 21/2, cơ quan CSĐT đã bắt giữ khẩn cấp Trần Kiệt (SN 1994, quê Bạc Liêu) và Đoàn Công Thành (SN 1989, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản". Được biết, 2 đối tượng trên trong nhóm thanh niên dùng gạch đá, chất bẩn “khủng bố” nhà chị N. tại thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vào ngày 17/2.

Cụ thể, khoảng 3h ngày 17/2, một nhóm thanh niên đi xe máy đến trước nhà chị N. Các đối tượng dùng gạch đá ném vỡ kính nhà, đập phá camera an ninh gắn phía trước. Sau khi đập phá, các đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ 'khủng bố', ném đá, chất bẩn vào một nhà dân suốt 3 năm qua ở Đồng Nai - Ảnh 1
Camera an ninh nhà chị N. ghi lại cảnh bị 2 đối tượng ném đá vào nhà - Ảnh: Vietnamnet

Khai nhận tại cơ quan công an, 2 đối tượng trên cho hay, được một người đàn ông tên Linh nhờ đi “khủng bố” nhà chị N. do xảy ra mâu thuẫn trước đó. Về phía chị N. cũng cho biết, trong suốt 3 năm qua gia đình liên tục bị người lạ nhắn tin đe dọa và “khủng bố” bằng gạch đá, chất bẩn ném vào nhà.

Nguyên nhân của việc khủng bố này theo chị N. tiết lộ là do trước đây chồng chị có giới thiệu cho người quen vay tiền của một người đàn ông tên Tú, sau đó người này không còn khả năng trả nợ. Nên lúc này, Tú liên tục đòi vợ chồng chị N. phải trả số tiền 300 triệu do người quen đã vay.

Bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ 'khủng bố', ném đá, chất bẩn vào một nhà dân suốt 3 năm qua ở Đồng Nai - Ảnh 2
Bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ 'khủng bố', ném đá, chất bẩn vào một nhà dân suốt 3 năm qua ở Đồng Nai - Ảnh 3
Nhà chị N. liên tục bị người lạ mặt 'khủng bố' trong 3 năm qua - Ảnh: Internet

Do không đồng ý trả tiền, gia đình chị N. liên tục bị các đối tượng đe dọa, khủng bố tinh thần. Hiện, cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Một gia đình bị người lạ 'khủng bố' suốt 3 năm qua, cứ gửi đơn cầu cứu là bị ném đá, tạt chất bẩn vào nhà

Một gia đình bị người lạ 'khủng bố' suốt 3 năm qua, cứ gửi đơn cầu cứu là bị ném đá, tạt chất bẩn vào nhà

Trong 3 năm qua, nhà chị N. liên tục bị nhóm lạ mặt ném đá, tạt chất bẩn. Vụ việc có thể liên quan đến nhóm cho vay nặng lãi.

Xem thêm
Từ khóa:   một gia đình bị khủng bố một gia đình bị ném đá bị người lạ mặt khủng bố

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số