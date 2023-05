Theo trình bày của em P.L.K.N, trong quá trình học tập tại TP.HCM do kẹt tiền thuê trọ, việc làm thêm bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nên N. đã vay của N.H.A (20 tuổi, sinh viên một trường ĐH tại TP.HCM) số tiền 12 triệu đồng vào ngày 13/3. Được biết, N. và A. là bạn học thời học cấp 2, cùng ở tại P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 6/12, Công an P. Quang Trung (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã mời bà L.T.P.T. (43 tuổi, ở P. Quang Trung) và con gái là P.L.K.N. (20 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) đến làm việc, yêu cầu cung cấp thêm chứng cứ, hình ảnh,… để xác minh, làm rõ vụ việc gia đình liên tục bị “khủng bố”, hăm dọa để đòi nợ.

Do tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM bùng phát, N. không đi làm thêm được, lãi mẹ đẻ lãi con nên số tiền nợ ngày càng nhiều thêm. Trong tháng 7 và tháng 8, khi đã về TP. Quy Nhơn, N.H.A đã bắt N. viết tổng cộng 6 giấy vay tiền (để trả tiền lãi khoản vay trước đó) với tổng số tiền nợ là 120 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 10/7, vay 25 triệu đồng (thực nhận 21,25 triệu đồng), lãi suất 625.000 đồng/ngày.

Ngày 17/7, vay 10 triệu (thực nhận 8,5 triệu), lãi suất 250.000 đồng/ngày.

Ngày 22/7, vay 15 triệu (thực nhận 11,25 triệu), lãi suất 325.000 đồng/ngày.

Ngày 28/7, vay 20 triệu (thực nhận 16,25 triệu), lãi suất 500.000 đồng/ngày.

Ngày 7/8, vay 25 triệu (thực nhận 21,25 triệu), lãi suất 500.000 đồng/ngày.

Ngày 11/8, vay 25 triệu (thực nhận 21,25 triệu), lãi suất 500.000 đồng/ngày.

Cũng trong thời gian tháng 7 và tháng 8, N. đã có hơn 35 lần trả tiền cho A. bằng hình thức chuyển vào tài khoản ngân hàng (có sao kê) với tổng số tiền 168 triệu (chưa tính trả tiền mặt). Đến tháng 9 vì không có tiền để trả nợ, N. đã báo cho gia đình. Sau đó, gia đình N. đã làm đơn tố cáo vụ việc đến cho Công an P. Quang Trung và Công an TP. Quy Nhơn.

Từ đó, gia đình N. ở TP. Quy Nhơn liên tục bị A. dẫn theo nhiều người đến hăm dọa, đòi nợ với số tiền 125 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, gia đình liên tục bị tạt sơn, mắm thối, chất bẩn… vào nhà gây hôi thối khiến hàng xóm rất bức xúc.

Gia đình nữ sinh N. bị tạt mắm thối và sơn đỏ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hình ảnh của N. bị cũng phát tán trên mạng xã hội Facebook để đòi nợ. Gia đình N. rất bất an vì liên tục bị đe dọa đòi nợ nên đã tiếp tục gửi đơn đến Công an P. Quang Trung, Công an TP. Quy Nhơn và nhiều cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Định để cầu cứu. Bà L.T.P.T. cho biết, gia đình mong cơ quan chức năng xử lý sớm vụ việc để P.L.K.N. yên tâm học hành, gia đình được yên ổn.