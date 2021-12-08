Vay bạn đồng hương 12 triệu đồng, nữ sinh phải 'gánh' 300 triệu đồng chỉ sau 5 tháng, bị 'khủng bố' phải cầu cứu công an

Xã hội 08/12/2021 14:18

Trong quá trình học tập tại TP.HCM, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể đi làm thêm, nữ sinh N. (quê ở Bình Định) có vay bạn đồng hương số tiền 12 triệu đồng, tuy nhiên, lãi mẹ đẻ lãi con nên chỉ sau 5 tháng.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 6/12, Công an P. Quang Trung (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã mời bà L.T.P.T. (43 tuổi, ở P. Quang Trung) và con gái là P.L.K.N. (20 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) đến làm việc, yêu cầu cung cấp thêm chứng cứ, hình ảnh,… để xác minh, làm rõ vụ việc gia đình liên tục bị “khủng bố”, hăm dọa để đòi nợ.

Theo trình bày của em P.L.K.N, trong quá trình học tập tại TP.HCM do kẹt tiền thuê trọ, việc làm thêm bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nên N. đã vay của N.H.A (20 tuổi, sinh viên một trường ĐH tại TP.HCM) số tiền 12 triệu đồng vào ngày 13/3. Được biết, N. và A. là bạn học thời học cấp 2, cùng ở tại P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn.

Tuy nhiên, khi vay tiền sô tiền 12 triệu đồng nhưng thực tế N. chỉ được nhận 9,6 triệu đồng và lãi suất 240.000 đồng/ngày. Nếu trong ngày, N. trả tiền lãi sau 19 giờ thì phải trả gấp đôi (480.000 đồng/ngày). Trả tiền lãi sau 24 giờ thì phải nhân 4, tương đương 960.000 đồng/ngày.

Vay bạn đồng hương 12 triệu đồng, nữ sinh phải 'gánh' 300 triệu đồng chỉ sau 5 tháng, bị 'khủng bố' phải cầu cứu công an - Ảnh 1
Vay bạn đồng hương 12 triệu đồng, nữ sinh phải 'gánh' 300 triệu đồng chỉ sau 5 tháng, bị 'khủng bố' phải cầu cứu công an - Ảnh 2
Bảng thống kê số tiền lãi N. đã trả cho A. hàng tháng và số tiền trả lãi quá hạn - Ảnh: Thanh Niên

Do tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM bùng phát, N. không đi làm thêm được, lãi mẹ đẻ lãi con nên số tiền nợ ngày càng nhiều thêm. Trong tháng 7 và tháng 8, khi đã về TP. Quy Nhơn, N.H.A đã bắt N. viết tổng cộng 6 giấy vay tiền (để trả tiền lãi khoản vay trước đó) với tổng số tiền nợ là 120 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 10/7, vay 25 triệu đồng (thực nhận 21,25 triệu đồng), lãi suất 625.000 đồng/ngày.

Ngày 17/7, vay 10 triệu (thực nhận 8,5 triệu), lãi suất 250.000 đồng/ngày.

Ngày 22/7, vay 15 triệu (thực nhận 11,25 triệu), lãi suất 325.000 đồng/ngày.

Ngày 28/7, vay 20 triệu (thực nhận 16,25 triệu), lãi suất 500.000 đồng/ngày.

Ngày 7/8, vay 25 triệu (thực nhận 21,25 triệu), lãi suất 500.000 đồng/ngày.

Ngày 11/8, vay 25 triệu (thực nhận 21,25 triệu), lãi suất 500.000 đồng/ngày.

Cũng trong thời gian tháng 7 và tháng 8, N. đã có hơn 35 lần trả tiền cho A. bằng hình thức chuyển vào tài khoản ngân hàng (có sao kê) với tổng số tiền 168 triệu (chưa tính trả tiền mặt). Đến tháng 9 vì không có tiền để trả nợ, N. đã báo cho gia đình. Sau đó, gia đình N. đã làm đơn tố cáo vụ việc đến cho Công an P. Quang Trung và Công an TP. Quy Nhơn.

Từ đó, gia đình N. ở TP. Quy Nhơn liên tục bị A. dẫn theo nhiều người đến hăm dọa, đòi nợ với số tiền 125 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, gia đình liên tục bị tạt sơn, mắm thối, chất bẩn… vào nhà gây hôi thối khiến hàng xóm rất bức xúc.

Vay bạn đồng hương 12 triệu đồng, nữ sinh phải 'gánh' 300 triệu đồng chỉ sau 5 tháng, bị 'khủng bố' phải cầu cứu công an - Ảnh 3
Gia đình nữ sinh N. bị tạt mắm thối và sơn đỏ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hình ảnh của N. bị cũng phát tán trên mạng xã hội Facebook để đòi nợ. Gia đình N. rất bất an vì liên tục bị đe dọa đòi nợ nên đã tiếp tục gửi đơn đến Công an P. Quang Trung, Công an TP. Quy Nhơn và nhiều cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Định để cầu cứu. Bà L.T.P.T. cho biết, gia đình mong cơ quan chức năng xử lý sớm vụ việc để P.L.K.N. yên tâm học hành, gia đình được yên ổn.

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