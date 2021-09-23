Bão số 6 di chuyển rất nhanh, mạnh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo: 'Tuyệt đối không được chủ quan'

Xã hội 23/09/2021 19:58

Vào chiều ngày 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp bằng hình thức trực tuyến đối với các bộ ngành, địa phương về việc triển khai và chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão số 6.

Theo thông tin từ Kinh tế & Đô thị, thông tin cập nhật tại cuộc họp cuối giờ chiều nay (23/9), đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 18 giờ, vị trí tâm bão số 6 cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8giật cấp 10. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Thống kê từ các địa phương cho thấy, vẫn còn 21 tàu, thuyền của các tỉnh, TP.Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi hoạt động trong vùng nguy hiểm. Lực lượng biên phòng tuyến biển đã cùng gia đình các chủ tàu thường xuyên liên lạc, kêu gọi các phương tiện di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Bao so 6 1
Phó thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 6. Ảnh: Kinh tế & Đô thị

 

Nhận định từ cơ quan khí tượng cũng nhấn mạnh, bão số 6 đang di chuyển vào đất liền rất nhanh. Chính vì vậy cần đặc biệt đề phòng gió mạnh và mưa lớn trên làm gia tăng nguy cơ ngập lụt vùng đô thị, vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở miền núi.

 

Đại tá Trần Thái Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Rút kinh nghiệm từ các cơn bão trước, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng tuyến biển và biên giới chủ động xây dựng phương án phòng chống lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là ở những nơi trong các cơn bão vừa qua có dấu hiệu mất an toàn để chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó. Các đơn vị hiện nay cũng đã sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để thường trực ứng cứu khi có điều động.

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương, đặc biệt là Đà Nẵng, Quảng Nam khẩn trương hướng dẫn các phương tiện thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão số 6, thường xuyên giữ liên lạc để chủ động hỗ trợ ngư dân khi có tình huống xấu. Bên cạnh đó, cần hết sức chú ý đảm bảo an toàn cho người dân tại những khu vực có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, cũng như sẵn sàng triển khai phương án di dời dân đảm bảo an toàn về người và tài sản.

 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương ngay trong đêm nay, phải phải kêu gọi vào bờ hoặc hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi tránh trú an toàn. Trực ban thiên tai ở các địa phương phải duy trì 24/24h để nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời, từ đó nhanh chóng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

 

"Trong thời điểm này, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp sẽ càng gia tăng mức độ nguy hiểm của thiên tai. Vì vậy, công tác phòng, chống bão số 6 đòi hỏi những yêu cầu cao hơn. Các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, phải rất căn cơ, sơ xảy là có thể thiệt hại gấp nhiều lần so với bình thường khi không có dịch bệnh..", Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đặc biệt nhấn mạnh.

5 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ đợt 3: Được chi trả trong 1 lần, nguồn chi từ ngân sách TP.HCM

5 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ đợt 3: Được chi trả trong 1 lần, nguồn chi từ ngân sách TP.HCM

TP.HCM vừa thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài trên địa bàn thành phố.

Xem thêm
Từ khóa:   bão số 6 Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp thiên tai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số