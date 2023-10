Tối nay, áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên có khả năng trở thành cơn bão số 6 - Ảnh: Tiền Phong

Theo Tiền Phong, từ chiều ngày 23/9 đến ngày 24/9, bão còn tiếp tục gây mưa rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 300mm. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 24 - 25/9, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều nay (23/9) đến 25/9, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 - 7m, hạ lưu từ 1 - 3,5m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nước ta đang bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay đến giữa tháng 10, có khả năng xuất hiện 2 - 3 xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Các tỉnh miền Trung có thể đón mưa lớn dồn dập trong tháng 10 và tháng 11.