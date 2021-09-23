Tối nay, áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi

Xã hội 23/09/2021 15:42

Áp thấp nhiệt đới hình thành giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão vào chiều nay (23/9), trở thành bão số 6 trong mùa mưa bão năm nay. Dự báo, bão đổ bộ đất liền tối nay, rạng sáng mai (24/9) từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, mưa lớn từ Thanh Hóa đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên.

Theo Báo Giao Thông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay 23/9, áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Phú Yên khoảng 280km, cách bờ biển Bình Định khoảng 290km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 500km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo áp thấp nhiệt đới những giờ tiếp theo đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 6.

Đến 19 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Định khoảng 130km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 270km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 24/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

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Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên có khả năng trở thành cơn bão số 6 - Ảnh: Tiền Phong 

Theo Tiền Phong, từ chiều ngày 23/9 đến ngày 24/9, bão còn tiếp tục gây mưa rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 300mm. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 24 - 25/9, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều nay (23/9) đến 25/9, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 - 7m, hạ lưu từ 1 - 3,5m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nước ta đang bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay đến giữa tháng 10, có khả năng xuất hiện 2 - 3 xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Các tỉnh miền Trung có thể đón mưa lớn dồn dập trong tháng 10 và tháng 11.

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