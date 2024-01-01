Khi người vợ đang ngồi sân nhà con trai cùng với con dâu và cháu nội thì người chồng cầm theo dao đi thẳng đến chém 2 nhát vào vùng đầu gây thương tích nặng.

Cụ thể, báo VOV cho biết, theo xác minh của cơ quan công an, trưa 30/12/2023, Nông Văn Thuận (SN 1972, trú tại Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì, Bắc Kạn) cùng một số người đến nhà con trai cả để ăn trưa, uống rượu.

Khi đang ăn uống thì bà H.T.T., là vợ Nông Văn Thuận đến gọi con trai út, đang ngồi ăn cùng mâm để về nhà làm cơm, giữa ông Thuận và bà T. đã xảy ra cãi vã nhưng được những người xung quanh can ngăn.

Tuy nhiên, đến khoảng 13h40 cùng ngày, khi bà T. đang ngồi ngoài sân nhà con trai là N.V.C. cùng với con dâu và cháu nội thì Thuận cầm theo dao đi thẳng đến chém 2 nhát vào vùng đầu bà T.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV

Người thân đã kịp thời can ngăn và đưa bà T. đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Côn Minh, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn để điều trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai và tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Dân Trí trước đó, tại Quảng Bình cũng đã xảy ra vụ việc thương tâm. Người đàn ông chém con trai 2 tuổi tử vong, vợ nguy kịch.

Theo đó, đại diện chính quyền xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận khoảng 6h cùng ngày, trong lúc cãi vã với vợ là chị B.T.T. (SN 1991), Lộc đã dùng dao chém cả vợ lẫn con trai là cháu N.B.T.T. (SN 2021).

Lộc có biểu hiện trầm cảm, tâm thần, từng đi khám và mua thuốc tại Bệnh viện trung ương Huế để điều trị. Ảnh: Dân Trí

Hậu quả, cháu T. tử vong trên đường đến bệnh viện, còn người mẹ bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Lực lượng công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

Trước đó Lộc có biểu hiện trầm cảm, tâm thần, từng đi khám và mua thuốc tại Bệnh viện trung ương Huế.

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