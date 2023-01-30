Đắk Lắk: Cháu bé 3 tuổi rơi xuống giếng sâu 12m tử vong khi lên rẫy với bà ngoại

Xã hội 30/01/2023 14:23

Vào ngày 30/1, cháu bé 3 tuổi (trú tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ bị rơi xuống giếng sâu hơn 12m tử vong.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ông Y Minh, Bí thư xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) xác nhận, cháu bé tên Y Khiêu, trú tại Buôn Kram vừa bị rơi xuống giếng tử vong khi đi rẫy cùng bà ngoại.

Ông Y Minh cho biết, sự việc xảy ra sáng 30/1. Người bà tập trung làm việc trong vườn, để cháu chơi một mình. Một lúc sau (khoảng 8 giờ 50 phút), bà không thấy cháu đâu nên hoảng hốt đi tìm. Khi nhìn xuống giếng, bà phát hiện đôi dép và áo của cháu nên báo người thân và chính quyền. 

Đắk Lắk: Cháu bé 3 tuổi rơi xuống giếng sâu 12m tử vong khi lên rẫy với bà ngoại - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ triển khai phương án đưa bé trai lên khỏi giếng - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Ea Tiêu và công an xã có mặt, đồng thời báo Công an huyện Cư Kuin. Lực lượng chức năng đã đưa cháu lên khỏi giếng nước vào khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, nhưng cháu đã tử vong.

“Giếng mà cháu bé rơi xuống có độ sâu khoảng 12m. Hiện chính quyền địa phương đã cử lực lượng cùng gia đình lo hậu sự cho cháu”, ông Y Minh cho biết thêm.

Đắk Lắk: Cháu bé 3 tuổi rơi xuống giếng sâu 12m tử vong khi lên rẫy với bà ngoại - Ảnh 2
Bé trai 3 tuổi đã tử vong dưới giếng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hiện tại, chính quyền xã thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ để lo mai táng cho cháu trai. Lãnh đạo xã Ea Tiêu cho biết thêm, giếng nước nơi cháu bé rớt xuống không được che chắn cẩn thận. Bố mẹ bé Y Khiêu đi làm ở Đắk Nông, cháu hiện ở cùng bà ngoại. 

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