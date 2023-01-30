Diễn biến sức khỏe mới nhất của bé trai 6 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh dập não sau khi phẫu thuật

Xã hội 30/01/2023 14:02

Sau hơn 20 ngày điều trị và theo dõi tích cực tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), anh N.Đ.T. (bố ruột của bé trai 6 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh dập não) đã thông tin về sức khỏe của con trai.

Theo thông tin từ Tạp chí Trẻ em Việt Nam, sau hơn 20 ngày điều trị và theo dõi tích cực tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), anh N.Đ.T. (bố ruột của bé trai 6 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh dập não) thông tin, hiện nay cháu bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, chưa có tiến triển cho tới thời điểm hiện tại. 

Cụ thể, anh T. cho hay, sau khi nhập viện cấp cứu vào ngày 10/1, bé N.Đ.H.A. (6 tháng tuổi - nạn nhân trong vụ bảo mẫu bạo hành dẫn đến dập não) đã trải qua một ca phẫu thuật não. 

“Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho con. Sau ca phẫu thuật, con vẫn được các bác sĩ điều trị và theo dõi tích cực. Tính đến nay, con vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại”, anh T. cho biết. 

Diễn biến sức khỏe mới nhất của bé trai 6 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh dập não sau khi phẫu thuật - Ảnh 1
Bé A. ở Q.Bình Tân (TP.HCM) bị bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh bạo hành đến dập não - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, bố bé H.A. bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết tỷ lệ tổn thương não của bé lên đến 99%, khả năng phục hồi rất thấp. 

Kể từ khi vụ việc xảy ra, bố mẹ bé H.A. vẫn luôn túc trực tại bệnh viện 24/24 giờ chỉ để chờ được thăm con 30 phút mỗi ngày (Từ 14h30 - 15h).

“Con nhỏ quá nhưng đã phải chịu những đau đớn ấy. Ở trong đó, chắc con cô đơn, lạnh lẽo lắm. Vợ chồng tôi không nỡ lòng về, chỉ muốn ngồi đây, giống như mình vẫn đang bên con, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để con mạnh mẽ, kiên cường chiến đấu với cái đau”, anh T. nghẹn ngào chia sẻ về nỗi đau trước những gì mà con trai anh đã gặp phải. 

Diễn biến sức khỏe mới nhất của bé trai 6 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh dập não sau khi phẫu thuật - Ảnh 2
Hình ảnh người cha bơ phờ, mệt mỏi gục đầu xuống bàn chờ giờ vào thăm con - Ảnh: Tạp chí Trẻ em Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào lúc 20h ngày 11/1, Công an P.Tân Tạo tiếp nhận tin báo qua điện thoại của Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM về trường hợp bé trai N.Đ.H.A, 6 tháng tuổi, nghi vấn bị đánh gây thương tích. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Tân Tạo đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để xác minh.

Qua xác minh, biết ba mẹ bé là anh N.Đ.T (32 tuổi) và chị P.T.N.A (32 tuổi, cùng ngụ tại chung cư Lê Thành), có gửi con ruột tên N.Đ.H.A cho bà Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) tại chung cư Lê Thành, đường Hồ Văn Long, khu phố 2, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân giữ và chăm sóc từ ngày 3/1.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của bé trai 6 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh dập não sau khi phẫu thuật - Ảnh 3
Bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngày 10/1, bà Võ Thị Mỹ Linh có điện thoại cho chị P.T.N.A (mẹ bé H.A), báo tin bé H.A bị ngã từ trên võng xuống nền nhà trong lúc Linh đi vệ sinh. Khi chị P.T.N.A chạy từ chỗ làm về nhà Linh, thì thấy bé H.A bên ngoài cơ thể không có dấu vết thương tích gì, nhưng bé không còn cử động. Chị P.T.N.A và bà Linh đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Bé H.A bị xuất huyết não, đã phẫu thuật và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Công an P.Tân Tạo tiến hành lập hồ sơ ban đầu, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người biết vụ việc, rà soát người làm chứng và nắm tình hình xung quanh khu vực xảy ra vụ việc.

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