Top 3 cách nấu sữa đậu nành cực đơn giản, bạn có thể làm tại nhà

Vào bếp 07/12/2017 19:49

Với cách nấu sữa đậu nành cực đơn giản này, cả nhà sẽ được thưởng thức thứ đồ uống vừa bổ dưỡng, vừa đảm bảo an toàn.

Uống một ly sữa đậu nành thơm ngon, hấp dẫn mỗi sáng sẽ giúp bạn bổ sung thật nhiều dưỡng chất để chuẩn bị cho một ngày mới đầy năng động.

Không còn nỗi lo mua nhầm sữa đậu nành pha hóa chất, bạn có thể tự nấu sữa tại nhà để đảm bảo an toàn. Cách nấu sữa đậu nành rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian và chi phí nên bạn có thể thực hiện ngay để cả nhà cùng thưởng thức.

Sữa đậu nành được làm từ đậu nành và nước lọc. Giống như các lựa chọn thay thế sữa có nguồn gốc thực vật khác, nó có thể chứa chất làm đặc để cải thiện độ đặc và thời hạn sử dụng.

Một cốc sữa đậu nành không đường có:

  • khoảng 80 đến 100 calo
  • 4 gam carbohydrate (các loại ngọt có nhiều hơn)
  • 4 gam chất béo
  • 7 gam protein

Vì có nguồn gốc từ thực vật nên sữa đậu nành tự nhiên không chứa cholesterol và ít chất béo bão hòa. Nó cũng không chứa lactose.

Đậu nành và sữa đậu nành là nguồn cung cấp protein, canxi (khi được tăng cường) và kali .

Top 3 cách nấu sữa đậu nành cực đơn giản, bạn có thể làm tại nhà - Ảnh 1
Cách nấu sữa đậu nành rất đơn giản - Ảnh: Internet

1.Cách nấu sữa đậu nành thơm ngon, béo ngậy bằng máy xay sinh tố.

Nguyên liệu:

- 500g đậu nành

- 1,5 lít nước

- 30g lạc

- 20g vừng

- 2 – 3 lá dứa

Cách làm:

- Lựa chọn những hạt đậu to, đều nhau rồi đem ngâm nước lạnh khoảng 8 tiếng. Lưu ý, nên đổ nước ngập gấp 2 – 3 lần lượng đậu, những hạt lép sẽ nổi lên trên, bạn có thể dễ dàng loại bỏ. Sau khi ngâm, đổ đậu ra rổ, vo lại cho sạch và xả nước thật kỹ rồi vớt ra để ráo.

Top 3 cách nấu sữa đậu nành cực đơn giản, bạn có thể làm tại nhà - Ảnh 2
Ngâm đậu nành trong nước để đậu mềm hơn - Ảnh: Internet

- Cho đậu nành, lạc, vừng và nước vào máy, xay nhuyễn. Bạn nên chia đậu thành từng phần nhỏ để xay nhiều lần vì đậu quá nhiều sẽ khó nhuyễn và máy dễ bị cháy.

Top 3 cách nấu sữa đậu nành cực đơn giản, bạn có thể làm tại nhà - Ảnh 3
Chia đậu để xay nhiều lần - Ảnh: Internet

- Tiếp đến, bạn đổ tất cả hỗn hợp vừa xay vào túi vải để lọc lấy nước. Nếu muốn sữa được mịn, bạn nên lọc đi lọc lại vài lần để loại bỏ hết cặn.

Top 3 cách nấu sữa đậu nành cực đơn giản, bạn có thể làm tại nhà - Ảnh 4
Lọc sữa nhiều lần để loại bỏ hết cặn - Ảnh: Internet

- Cho nước đậu nành đã lọc vào nồi đun sôi với lửa vừa. Đợi đến khi sữa sôi thì cho lá dứa vào rồi hạ lửa nhỏ đun thêm khoảng 10 phút. Thường xuyên đảo đều tay để sữa không bị khê và tránh váng đậu.

Sau khi nấu xong bạn có thể hòa thêm đường dùng ngay nếu thích uống nóng hoặc đợi nguội rồi cho vào tủ lạnh.

2.Làm sữa đậu nành từ máy ép chậm.

- Nguyên liệu:

+ Hạt đậu nành.

+ Đường, nước lọc, sữa đặc và tươi (nếu có).

+ Xoong nồi, bát.

Máy ép chậm, ....

- Cách làm:

Bước 1: Chuẩn bị khoảng 1kg đậu nành. Sau đó, rửa kĩ, nhặt sạch các hạt thối, mốc hỏng.

 Bước 2: Ngâm nước, bạn có thể lựa chọn ngâm hạt đỗ tương trong nước ấm từ 40 - 45 độ trong vòng 1,5h hoặc ngâm trong nước bình thường khoảng 4 - 6h (thường là công việc này qua đêm để sáng hôm sau làm là hợp lý nhất).

Bước 3: Kiểm tra hạt đậu nếu đậu mềm, tách vỏ dễ dàng là có thể làm.

Bước 4: Sử dụng máy ép chậm, cho đậu sau khi ngâm và rửa sạch vào máy, bạn có thể cho thêm một chút nước vào. Cho từ từ lượng đậu đã ngâm. Nên cho từ nắm vào để tránh việc chất lượng sữa không được đảm bảo.

Top 3 cách nấu sữa đậu nành cực đơn giản, bạn có thể làm tại nhà - Ảnh 5
Sử dụng máy ép chậm để làm sữa đậu nành đang là một giải pháp tối ưu.

 

 Bước 5: Cho vào nồi lớn , có thể cho thêm nước nếu quá đặt. Sau đó cho lên bếp đun sôi, bạn nhớ đun nhỏ lửa, đều tay tránh việc để lâu nước đậu sẽ bị cháy, có mùi khét .

Bạn có thể cho thêm đường, sữa tươi hoặc sữa đặc vào để sử dụng.Với 1 kg đậu nành bạn có thể làm lượng khoảng 2 - 3 lít cho khoảng 6 người dùng.

3. Nấu sữa đậu nành bằng máy làm sữa.

Nếu có kinh phí bạn nên sắm một cái máy làm sữa trong đó có thể làm được nhiều loại sữa ngủ cốc khác nhau.

Bước 1: Cho 2 cốc đậu nành đã ngâm từ 6 – 8 tiếng hoặc 0.5 cốc đậu nành chưa ngâm vào máy.

Bước 2: Cho nước vào máy.

Bước 3: Lắp máy và cối xay vào với nhau, cắm điện, chọn chế độ nấu, rồi nhấn bắt đầu.

Top 3 cách nấu sữa đậu nành cực đơn giản, bạn có thể làm tại nhà - Ảnh 6
Làm sữa đậu nành bằng máy chuyên làm sữa ngủ cốc. 

 

Bước 4: Sau khi có sữa bạn có thể nấu như bình thường có thể thêm lá dứa hoặc sữa đặc tùy thích.

Những tác dụng tuyệt vời của sữa đậu nành

Sữa đậu nành chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe, giúp duy trì năng lượng, giảm cân, tăng cường sức khỏe…

Ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt

Phytoestrogen có trong sữa đậu nành sẽ làm giảm hoóc-môn testosterone trong cơ thể của nam giới. Lượng hoóc-môn nam testosterone thấp đồng nghĩa với việc nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt giảm.

Theo các nguyên cứu, đàn ông thường xuyên sử dụng những thực phẩm làm từ đậu nành ít mắc ung thư tuyến tiền liệt hơn so với những người không sử dụng.

Top 3 cách nấu sữa đậu nành cực đơn giản, bạn có thể làm tại nhà - Ảnh 7
Sữa đậu nành rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Hàm lượng axit béo không bão hòa dạng đơn trong sữa đậu nành giúp làm giảm hàm lượng cholesrerol trong máu, giúp bảo vệ và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân

Sữa đậu nành không chứa cholesterol và chất béo bão hòa nên rất phù hợp để ăn kiêng. Ngoài ra, những dưỡng chất có trong sữa đậu nành còn giúp ngăn chặn sự hấp thụ chất béo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Top 3 cách nấu sữa đậu nành cực đơn giản, bạn có thể làm tại nhà - Ảnh 8
Bạn có thể bổ sung sữa đậu nành vào chế độ ăn kiêng - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa loãng xương

Đậu nành chứa nhiều phytoestrogen giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. Thường xuyên uống sữa đậu nành còn giúp cung cấp một lượng vitamin D cần thiết để xương luôn chắc khỏe.

Làm đẹp da

Các chất chống oxy hóa và omega – 3  có trong sữa đậu nành sẽ giúp cải thiện các vấn đề về da và làm chậm quá trình lão hóa.

Chúc bạn thành công với cách nấu sữa đậu nành này nhé!

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