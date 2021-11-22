Gợi ý 13 món ăn sáng giàu dinh dưỡng, dễ chế biến tại nhà

Bước 5: Làm nóng dầu ăn trong nồi, cho hành tím vào phi thơm cùng với thịt nạc và xào đều. Sau khi thịt vừa chín tới thì cho cà chua đã thái vào, đảo khoảng 2-3 phút thì thêm nước dùng cho vừa ăn.

Cà chua khoảng 3 trái to vừa, lột vỏ, một nửa cắt nhỏ, một nửa cắt múi, để riêng

Bước 6: Nếu muốn nước sốt mịn bạn có thể bỏ thêm rượu. Cuối cùng là đun phần nước sốt lên, cho vắt mì vào, cho tiếp phần nghêu đã đảo chín trên vào, trộn đều.

Bước 5: Mì luộc lần lượt các nhiệt đến một hơi sôi chậm và nấu trong 20 phút. Trong khi nước sốt cà chua là nấu ăn, đun nóng một nồi nước lớn muối cho mì ống.

Bước 4: Tiếp theo cho thêm sốt cà chua vào nước hấp nghêu, nêm muối và đường. Tiến hành khuấy đều, đun lửa nhỏ khoảng 20 phút.

Bước 3: Đun nóng dầu ô liu, mức lửa vừa phải, cho thêm hành tây, trút nghêu và thì là vào đảo nhanh, rắc thêm một ít muối. Khuấy đều cho đến khi nghêu mở, để khoảng 4-5 phút, cho thêm tỏi băm nhỏ vào xào cùng trong 1 phút nữa.

Bước 6: Cho tiếp mì vào chảo và đảo đều. Tiếp đó, bạn tiếp hành cho thịt bò, rau cải, nêm cùng 2 muỗng canh xì dầu, 2 muỗng canh dầu hào vào đảo đều. Nếu bạn thích ăn cay có thể cho thêm chút tương ớt vào xào chung với mì để vị cay đều hơn, nhanh tay khoảng 1-2 phút cho ngấm gia vị rồi tắt bếp, bày lên đĩa.

Bước 5: Tiếp tục cho rau cải vào xào. Sau đó thêm 1/4 bát con nước vào đảo cùng và đậy nắp vung khoảng 3-5 phút cho rau ngồng cải chín. Dùng dao cắt thử xem rau đã chín mềm thì vớt ra đĩa.

Bước 4: Cho chảo lên bếp, sau đó cho tỏi vào phi thơm. Tiếp theo bỏ thịt bò vào xào qua đến khi thịt săn lại.

Bước 3: Ngâm mì vào nước lạnh cho đến khi mì nở ra.

Bước 2: Thịt bò thái thành miếng mỏng, ướp với 1 muỗng xì dầu, đường, 1 muỗng dầu hào. Sau đó trộn đều để khoảng 10 đến 15 phút.

Bước 1: Cho dầu, hành vào phi xém vàng. Sau đó, bạn tiến hành ướp hành phi cùng với tỏi, muối, tiêu vào thịt bò. Trộn đều, ướp khoảng 30 phút.

Bước 2: Chuẩn bị một nồi khác, cho sả đập dập và 2 tô nước, đun sôi khoảng 20 đến 30 phút cho sả ra nước thơm. Vớt lấy nước bỏ sả đi.

Bước 3: Bắc thêm một nồi dầu trở lại bếp, nồi nóng, cho thịt vào xào cho đến khi thịt săn lại. Cho thịt ra đĩa.

Bước 4: Cho một nửa cà chua đã cắt nhỏ vào nồi đã xào thịt, xào cho đến khi cà chua ra màu đẹp. Cho thịt trở lại nồi.

Bước 5: Cho nước đun sôi có hương sả ở bước 3) và một nửa phần cà chua còn lại vào, nêm vừa ăn, hơi nhạt một tí. Đun thêm khoảng 5 đến 10 phút. Nếu muốn ăn thịt tái thì chỉ cần xào 1/2 số thịt, còn lại 1/2 lúc này bỏ vào. Thịt vừa tái thì tắt bếp. Lúc này mới nêm mắm phù hợp với khẩu vị.

Bước 6: Cho bún và hành ngò vào tô. Múc nước và cà chua vào tô và thưởng thức.

5. Bánh mì chảo

Nguyên liệu

Bánh mì: 2 chiếc

Xúc xách: 2 cây loại ngon (mình hay làm xúc xích hun khói)

Trứng gà: 2 quả

Dưa chuột: 1 quả

Cà chua: 3 quả

Pate: 100 gam

Hành- tỏi băm

Hành lá, rau mùi, ớt

Gia vị: Đường, hạt nêm, nước mắm, dầu ăn.

Cách chế biến

Bánh mì chảo

Bước 1: Lấy dao khứa nhẹ lên thân của cây xúc xích thành những đường chéo song song.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, cho thêm dầu ăn vào đun nóng sau đó cho xúc xích vào để chiên chín đều hai mặt. Sau đó, gắp xúc xích ra dĩa, sử dụng giấy thấm dầu để ráo dầu.

Bước 3: Bạn để nguyên chảo rồi đập tiếp quả trứng vào ốp la, nên để lửa nhỏ cho dễ kiểm soát độ chín của trứng, lúc trứng còn ướt bạn nên rắc thêm một ít muối để hương vị đậm đà hơn. Bạn có thể chiên lòng đào hoặc chín tùy theo sở thích của bản thân. Sau đó, gắp trắng ra đĩa cùng với xúc xích.

Bước 4: Cà chua mang đi rửa sạch, thái lát mỏng. Dưa chuột đem đi rửa sạch, tốt nhất là ngâm với nước muối loãng sau đó thái thành miếng vừa ăn.

Làm nước sốt bánh mì

Để làm nước sốt ngon thì bạn nên bóc vỏ cà chua: Lấy dao khứa thành hình chữ thập lên đầu quả cà chua. Chi một nồi nước nhỏ lên bếp sau đó đun sôi, tắt bếp. Thả 2 quả cà chua vào sau đó cho ra nước lạnh. Lúc này, các bạn có thể dễ dàng bóc vỏ cà chua

Bạn cầm quả cà chua rồi thái luôn vào một cái bát, không nên thái qua thớt vì lúc này cà chua bị mất vỏ, khi thái dễ bị nát và mất nước.

Vẫn sử dụng chảo vừa rán xúc xích và trứng, bạn cho thêm ít dầu ăn vào đun nóng rồi cho hành- tỏi băm vào phi thơm, cho cà chua vào chảo xào cùng với hành tỏi, đun nhỏ lửa cho nhuyễn cà, cho vào một ít ớt cay để vị sốt nồng ngon hơn. Bạn đổ thêm vào nửa bát con nước lọc, nêm lại gia vị, rắc một ít hạt tiêu vào cho dậy mùi. Nước sốt bánh mì sánh mịn, vị chua chua, cay cay vừa phải là ngon.

Bày xúc xích và trứng, dưa chuột và ít pate vào trong chảo nước sốt cà, bày một ít rau mùi lên trên cho đẹp mắt. Bánh mì bạn có thể đem nướng nóng lên nếu thích rồi ăn kèm với sốt trong chảo. Tuy nhiên, nếu đãi cả nhà thì bạn không thể để trong chảo được, với chảo làm ở nhà có quai nhìn sẽ hơi mất mỹ quan, bạn có thể bày ra đĩa sâu lòng nhé.

6. Miến xào thịt bằm

Nguyên liệu

85g miến rong

80g thịt heo

1 muỗng canh sa tế (độ cay điều chỉnh tùy khẩu vị)

Vài tép tỏi; 1 cây hành lá và 1 nhánh gừng nhỏ

Các gia vị gồm: dầu ăn, nước tương, dầu hào, muối

Cách chế biến

Miến xào thịt bằm

Bước 1: Rửa sạch miến, ngâm với nước lạnh cho đến khi miến mềm rồi vớt miến ra cắt thành các đoạn nhỏ. Nếu bạn đang vội, có thể sử dụng nước ấm để ngâm cho tiết kiệm thời gian.

Bước 2: Thịt mang đi rửa sạch, thái thành miếng rồi băm nhỏ. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Gừng cạo vỏ, băm nhuyễn. Hành lá thái nhỏ, tách riêng phần đầu hành trắng.

Bước 3: Làm nóng chảo với 2 muỗng dầu ăn, khi dầu nóng, cho hành trắng, tỏi và gừng đã băm nhỏ vào phi cho thơm trên lửa vừa.

Bước 4: Khi thấy thịt đã săn lại, bạn tiến hành cho thêm 1 muỗng canh sa tế vào xào cùng cho đến khi thịt thấm và đều màu. Lượng sa tế có thể thay đổi tùy theo khẩu vị của gia đình.

Bước 5: Cho miến vào, đảo nhẹ tay cho đến khi miến trộn lẫn với các nguyên liệu.

Bước 6: Cho thêm 160ml nước nóng hoặc nước dùng, tiếp tục đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa, đun trong vòng vài phút cho sợi miến nở mềm. Cho thêm 1 muỗng canh nước tương; 1 muỗng canh dầu hào và ½ muỗng cà phê muối cho thật vừa miệng. Cuối cùng, để ngon hơn bạn có thể rắc hành lá cắt nhỏ lên trên mặt.

7. Miến gà

Nguyên liệu

Miến dong: 2 lạng

Đùi gà ngon: 2 cái

Nấm đông cô, nấm mèo: 5 tai

Hành hoa, rau răm: 1 ít

Măng khô: 100 g

Gia vị

Cách chế biến

Miến gà

Bước 1: Ngâm nấm mèo, nấm hương, măng khô với nước nóng. Sau đó mang đi đi rửa sạch. Tiền hành cắt bỏ chân nấm, thái nhỏ, măng khô cắt phần già, xé nhỏ.

Bước 2: Miến dong ngâm mang ngâm nước lạnh cho mềm rồi cắt thành khúc.

Bước 3: Bắc chảo dầu cho hành khô vào phi, tiếp tục cho nấm hương, mộc nhĩ vào xào, măng khô vào xào cùng. Để đậm vị hơn , bạn có thể nêm 1 muỗng bột canh.

Bước 4: Đùi gà mang đi rửa sạch với nước muối loãng. Sau đó cho vào nồi luộc chín. Xé sợi thịt gà rồi cho vào xào cùng với hỗn hợp nấm hương, mộc nhĩ. Còn phần nước dùng gà đun nhỏ lửa thêm ít bột nêm cho vừa miệng sau đó cho thêm mộc nhĩ, nấm hương vào đun từ 2-3 phút.

Bước 5: Miến trụng qua nước sôi hoặc có thể thả luôn vào nồi rồi vớt ra, xếp thịt gà, hành đã thái nhỏ, mộc nhĩ, măng chua, rau rút lên. Sau đó, chan nước dùng và thưởng. Vậy là bạn đã có món ăn sáng ngon rồi đấy!.

8. Bánh mì nướng muối ớt

Nguyên liệu

Bánh mì ổ: 10 ổ

Ruốc: 3 muỗng canh Chà bông: 3 muỗng canh

Xúc xích: 2 cây

Ớt sa tế

Tương ớt

Sốt mayonnaise

Hành lá

Gia vị thông thường: đường, bột ngọt, dầu ăn.

Cách chế biến

Bánh mì nướng muối ớt

Bước 1: Bánh mì chọn loại bánh mì nhỏ, cho vào túi nilon và ép cho dẹp.

Bước 2: Chế biến nước sốt muối ớt từ các gia vị gồm: 2 muỗng đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng ớt sa tế, 2 muỗng tương ớt, trộn đều cho tất cả gia vị tan hết.

Bước 3: Xúc xích cắt thành sợi dài khoảng 3cm.

Bước 4: Làm mỡ hành: hành tiến hành cắt nhuyễn cho thêm 1 ít muối, dầu cho vào chảo, đun sôi, đổ dầu vào hành để làm mở hành, làm như vậy thì hành sẽ không bị thâm đen.

Bước 5: Nướng bánh mì: sử dụng cọ phết đều nước sốt muối ớt lên bánh mì, cho bánh mì vào lò nướng, khoảng 1 phút để bánh đủ giòn thì có thể lấy ra, phết thêm ít mỡ hành lên trên.

Bước 6: Cắt bánh mì thành các miếng nhỏ vừa ăn, cho lên dĩa, cuối cùng cho thêm ruốc, chà bông, xúc xích, tương ớt và sốt mayonnaise lên trên.

9. Mỳ Ý

Nếu bạn băn khoăn không biết lựa chọn món ăn sáng nào để không mất nhiều thời gian thì mì ý trộn sẽ là một gợi ý khá lý thú cho bạn.

Nguyên liệu

375g mì pasta

2 muỗng canh dầu ô liu

1 củ hành tây tím nhỏ, cắt lát mỏng

2 tép tỏi, băm nhỏ

400g cà chua hộp

1 muỗng cà phê đường

2 muỗng canh lá húng quế cắt nhuyễn

Cách chế biến

Mỳ Ý

Bước 1: Luộc pasta trong một nồi nước sôi lớn, thêm một chút muối và dầu ăn.

Bước 2: Luộc mì, trụng qua với nước lạnh, rồi để ráo nước.

Bước 3: Bắc chảo dầu lên bếp, đun nóng dầu, thêm hành tây vào đảo khoảng 3 phút, hành thơm, mềm, rồi thêm tỏi, đảo 1 phút.

Bước 4: Kế tiếp bạn tiến hành trút cà chua vào hộp, nêm thêm chút đường, đun đến khi hỗn hợp sôi, khoảng 5 phút. Tắt lửa.

Bước 5: Cho mì ra dĩa, trút hỗn hợp cà chua vừa pha vào, trộn đều, thêm một chút muối, tiêu và rau húng quế. Dùng nóng.

10. Bánh cuốn nhân tôm

Nguyên liệu

Phần bánh cuốn

200g bột gạo

30g bột năng

30g bột mì

½ muỗng cafe muối

2 muỗng canh dầu ăn

350ml nước ấm

240ml nước nóng

Phần nước chấm

2 muỗng cafe đường

120ml nước

2 muỗng canh nước tương đen

2 muỗng canh dầu hào

Phần nhân tôm

¼ chén tôm khô

1 muỗng canh dầu ăn

¼ muỗng cafe muối

¼ chén hành lá xắt nhỏ

Hạt mè rang

Cách chế biến

Bánh cuốn nhân tôm

Bước 1: Rửa sạch tôm, ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút. Sau đó xả đi rồi cắt tôm. Chi thêm dầu ăn vào chảo nhỏ để lửa vừa, cho tôm vào xào cùng khoảng 2 phút thì thêm muối, hành lá. Bạn tiến hành đảo đều rồi tắt lửa.

Bước 2: Cho bột gạo, bột năng, bột mì và muối vào tô, cho thêm dầu ăn và 120ml nước ấm vào trộn cùng cho đến khi hỗn hợp mịn đều thì cho nước nóng vào.

Tiếp theo, cho bột nghỉ trong 45 phút. Sử dụng khuôn nhôm 20x20cm để tráng bánh. Bạn nên sử dụng nồi hoặc chảo lòng sâu để hấp bánh. Lưu ý rằng nồi phải có nắp đậy và có thể để ngập 5cm nước.

Tiếp đó, khi nước sôi, bạn đặt khuôn nhôm vào. Dùng phới silicon chịu nhiệt để phết thêm một lớp dầu mỏng khuôn nhôm. Sau đó đổ bột vào khuôn đã chuẩn bị, dùng nhấc nồi để tráng bột cho đều.

Bước 3: Đậy nắp nồi lại khoảng 3 phút để bánh chín. Bạn cẩn thận lấy bánh ra khỏi khuôn nhé!

Bước 4: Rắc thêm phần nhân tôm và hành lá lên, sau đó cuộn bánh lại. Bạn có thể dùng dao sắc để cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn. Làm nước chấm để chấm cùng.

11. Bún ốc sườn sụn

Nguyên liệu

Ốc bươu: 0,5kg

Sườn sụn: 0,3kg

Xương ống: 0,5kg

Cà chua, me, bột nghệ

Hành lá, tía tô, một số loại rau sống ăn kèm

Bột canh, hạt nêm, mì chính, giấm bỗng

Cách chế biến

Bún ốc sườn sụn

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Làm sạch ốc sau khi mua về. Sườn sụn rửa sạch, thái thành các miếng vừa ăn.Ướp sườn sụn với một ít hành băm, bột nêm

Xương ống mang đi rửa sạch, luộc qua 1 lần rồi rửa lại xương cho sạch sẽ một lần nữa.

Cà chua rửa sạch, thái múi cau. Hành lá, tía tô nhặt rửa sạch, thái nhỏ. Rau sống thì nhặt rồi rửa sạch, để ráo hết nước.

Bước 2: Luộc ốc

Mang ốc đã sơ chế qua cho vào nồi để luộc sơ. Khi ốc chín thì vớt ra, để nguội và dùng kim để khều lấy thịt ốc.

Bước 3: Xào sườn sụn

Bắc cho vào chảo, cho thêm dầu ăn để đun nóng, cho thêm hành băm vào phi thơm rồi đổ sườn sụn vào xào qua.

Sau khi xào sườn xong, các bạn tiến hành cho sườn vào nồi áp suất đang ninh xương ống. Trong quá trình ninh sụn và xương, bạn nêm thêm gia vị sao cho vừa với khẩu vị của gia đình.

Bước 4: Xào ốc

Tiếp tục bắc chảo lên bếp để phi thơm hành băm với dầu ăn rồi cho cà chua đã chuẩn bị vào xào cùng, tiếp đến cho thêm ốc bươu vào xào cùng, nêm nếm thêm gia vị sao cho vừa miệng rồi chế ½ phần ốc vào nồi nước dùng.

Bước 5: Trình bày và thưởng thức

Bún trụng qua với nước sôi rồi xếp vào tô, cho thêm nhân ốc, sườn sụn, hành lá, tía tô đã cắt nhỏ. Cho nước dùng vào tô bún và thưởng thức ngay món ăn sáng thơm ngon này nhé!

12. Bún ngao

Nguyên liệu

Bún 1 kg

Nghêu 1 kg

(ngao)

Cà chua 3 trái

Ớt 1 trái

Rau cần nước 100g

Hành lá 2 nhánh

Hành tím 4 củ

Nước mắm 1 muỗng canh

Dầu ăn 3 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít

Cách chế biến

Bún ngao

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Nghêu sau khi mua về rửa sạch với nước từ 2 đến 3 lần. Để nghêu có thể sạch cát, bạn mang nghêu ngâm trong thau nước lạnh khoảng 1 tiếng trước khi chế biến nhé!

Hành tím lột vỏ, cắt thành từng miếng mỏng. Ớt bỏ hạt, cắt xéo. Cà chua mang đi rửa sạch thái miếng múi cau.

Hành lá lột vỏ, rửa sạch. Phần đầu hành ta chẻ mỏng, lá hành đem cắt nhỏ.

Rau cần nước tước phần rễ và những lá già. Rồi mang đi rửa sạch rồi cắt khúc vừa ăn.

Bước 2: Luộc và tách nghêu

Bắc một nồi nước lên bếp và cho nghêu vào luộc đến khi nghêu há miệng hoàn toàn thì vớt ra thau. Sau đó tách lấy phần thịt. Phần nước luộc nghêu chắt bỏ cặn, giữ lại phần nước trong.





Bước 3: Xào nghêu và cà chua

Bắc chảo lên bếp cùng với dầu ăn, khi dầu nóng thì cho khoảng 1/3 phần hành tím đã cắt mỏng vào phi cùng.

Tiếp theo cho phần thịt nghêu và 1/2 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê tiêu xay, tiến hành đảo đều đến khi thấy thịt nghêu săn lại thì cho ra chén.

Cho tiếp vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn và phần hành tím còn lại vào phi thơm. Tiếp đến cho cà chua, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê hạt nêm vào, xào khoảng 2 phút cho cà chua chín mềm.



Bước 4: Nấu bún nghêu

Bắc nồi nước luộc nghêu lên bếp và cho phần cà chua xào cùng, đun cho đến khi nước sôi thì nêm thêm 1 muỗng canh nước mắm, đảo đều.

Sau đó, các bạn cho phần rau cần nước vào nấu trong khoảng 1 phút, nêm nếm thêm gia vị sao cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bắc thêm một nồi nước khác lên bếp, đến khi nước sôi thì cho bún vào khoảng 30 giây rồi vớt ra để ráo nước.

Bước 5: Thành phẩm

Bún vừa chần xong cho vào tô, cho thêm 1 ít hành lá đã cắt nhỏ, đầu hành chẻ mỏng, thịt nghêu xào, rau cần nước và cà chua vào.

Tiếp theo chan nước dùng vào tô và thêm vài lát ớt lên mặt nữa là thưởng thức được rồi.

Tô bún ngao nấu chua cay đã được hoàn thành nóng hổi dậy hương thơm nức mũi. Nghêu dai mềm, ngọt thịt hòa quyện với phần nước dùng trong veo mang đến cho bạn một món ăn sáng tuyệt vời.

13. Bánh cuốn trứng

Nguyên liệu

Bột năng 150 gr

Bột gạo 300g

Trứng gà 4 quả

Thịt heo xay 200 gr

Củ sắn 300g

Nấm mèo khô 20g

Hành tím 4 củ

Hành lá 2 nhánh

Ớt hiểm 2 trái

Tỏi 2 tép

Nước cốt chanh 2 muỗng canh

Nước mắm 5 muỗng canh

Dầu ăn 3 muỗng canh

Cách chế biến

Bánh cuốn trứng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, nấm mèo khô sau khi mua về tiến hành ngâm với nước trong vòng 45 - 60 phút. Khi nấm mềm thì bạn chắt nước, rửa qua với nước sạch, để ráo. Sau đó, bỏ phần gốc rồi cắt nhỏ.

Với củ sắn thì bạn gọt vỏ, rửa sạch, để ráo. Kế đến, mang củ sắn đi cắt nhuyễn, đồng thời vắt sạch nước.

Hành lá bỏ rễ, rửa sạch, để ráo nước, cắt nhuyễn. Cuối cùng, hành tím, tỏi lột vỏ băm nhuyễn.

Bước 2: Trộn bột

Bạn lấy tô rồi cho thêm 300gr bột gạo, 150gr bột năng và 1.3 lít nước vào, dùng vá khuấy đều để hỗn hợp bột. Sau đó, sử dụng màng bọc thực phẩm để bọc lại.

Khi thấy hỗn hợp đã tách làm 2 phần, bạn dùng vá vớt bỏ phần nước trên bề mặt đi.

Cuối cùng, cho thêm phần nước lọc bằng lượng nước đã được vớt ra vào cùng, dùng cây đánh trứng để đều.

Bước 3: Xào nhân

Các bạn cho thêm 300gr thịt heo xay vào, sử dụng đũa xào đều trong vòng 2 phút, rồi cho thêm nốt 20gr nấm và 300gr củ sắn vào, xào khoảng 5 đến 7 phút.

Sau đó, bạn tiến hành cho thêm 2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh hạt nêm và 1/2 muỗng canh đường vào, tiếp tục đảo đều trong 3 phút.

Khi thấy tất cả nguyên liệu đã chín mềm thì bạn nêm nếm gia vị vừa ăn, rồi cho 2 nhánh hành lá và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay vào, đảo đều lần nữa rồi tắt bếp, cho ra dĩa.

Bước 4: Làm nước mắm

Bạn tiếp hành bắc chảo khác lên bếp với 2 muỗng canh đường đun với lửa nhỏ.

Thấy đường đã tan thì các bạn cho thêm 3 muỗng canh nước lọc, 3 muỗng canh nước mắm, 2 tép tỏi cùng 2 trái ớt hiểm băm nhuyễn và 2 muỗng canh nước cốt chanh vào.

Sau đó, dùng vá để đảo đều trong 2 phút. Cuối cùng, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa khẩu bị với gia đình bạn, tắt bếp, cho ra chén.

Bước 5: Hấp bánh cuốn trứng

Bắc một chảo mới lên bếp đun với lửa nhỏ. Sau đó, sử dụng cọ phết đều lớp mỏng dầu ăn lên chảo.

Kế đến, bạn cho thêm 2 vá hỗn hợp bột vào, tráng đều lên bề mặt của chảo. Sau đó đậy nắp lại hấp trong khoảng 1 phút.

Sau đó, bạn mở nắp đồng thời thêm vào 1 vá trứng gà đã đánh tan vào. Tiến hành tráng đều rồi đậy nắp sau đó hấp thêm 1 - 2 phút.

Cuối cùng, khi bánh đã chín, cho bánh ra dĩa, rồi tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết phần bột và trứng.

Bước 6: Gói và cắt bánh

Cuối cùng, bạn đặt 1 miếng bánh vừa mới hấp lên mặt phẳng, rồi cho thêm một ít nhân đã xào vào. Sử dụng tay để cuốn thật chặt bánh cuốn. Bạn cứ tiếp tục gói bánh cho đến khi hết phần bánh và nhân. Cuối cùng, sử dụng kéo để cắt bánh thành từng khúc, bày biện ra dĩa.

Bước 7: Thành phẩm

Bánh cuốn trứng mới lạ ắt hẳn sẽ là món ăn đầy thú vị mà bạn nên trải nghiệm thử cùng gia đình của mình.

Phần vỏ bánh bên ngoài mang màu vàng đẹp mắt, có chút beo béo từ trứng gà, quyện cùng nhân tươi ngon, săn chắc, đậm đà đúng là khó cưỡng vô cùng!

Các món ăn sáng ở trên đều vô cùng quen thuộc và dễ dàng chế biến đúng không cả nhà. Các chị em nhanh tay lưu lại công thức và nấu cho các thành viên trong gia đình cùng thưởng thức nhé!