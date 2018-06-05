Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản

Vào bếp 05/06/2018 09:43

Xôi gấc là món ăn vừa ngon vừa dẻo thơm béo ngậy và có màu sắc đỏ tươi tự nhiên của quả gấc rất bắt mắt. Đây là món ăn không thể thiếu trong những cúng lễ tết quan trọng và rất bổ dưỡng cho bữa sáng. Nếu không có xửng hấp, nồi chõ thì bạn có thể thực hiện cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện để thay thế. Cùng theo dõi hướng dẫn chi tiết cách làm xôi gấc ngon, đơn giản nhất nhé!

1. Nguyên liệu cho món xôi gấc

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 1
Nguyên liệu để nấu xôi gấc -Ảnh: Internet
  • 1 quả gấc chín
  • 2 bát gạo nếp 
  • 4 muỗng cà phê đường
  • 2 muỗng cà phê muối
  • 60g dừa tươi bào sợi
  • 1 muỗng rượu trắng
  • 3 thìa cà phê nước cốt dừa (hoặc bạn có thể mua dừa tươi để bào vụn, vắt lấy nước cốt dừa)

2. Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 2
Cách nấu xôi gấc ngon bằng nồi cơm điện -Ảnh: Internet

Bước 1: Ngâm nếp

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 3
Ngâm nếp với ít muối -Ảnh: Internet

Gạo nếp vo sạch để loại bỏ các tạp chất. Sau đó, ngâm với chút muối trong khoảng 5-6 tiếng hoặc ngâm qua đêm.

Bước 2: Chuẩn bị thịt gấc

Dùng dao bổ đôi quả gấc lấy thịt và hạt gấc cho vào tô.

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 4
Bổ đôi quả gấc rồi cho phần thịt, hạt gấc vào tô -Ảnh: Internet

Đem trộn đều với ít muối và rượu trắng cho phần thịt gấc bong ra khỏi hạt gấc.

Bước 3: Nấu xôi

Vớt nếp đã được đâm qua đêm để ra rổ trong 20-30 phút cho ráo nước.

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 5
Cho gấc vào trộn với nếp -Ảnh: Internet

Trộn đều thịt gấc với gạo nếp để gạo ngấm đỏ đều, thêm chút muối vào nếp, trộn đều.

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 6
Trộn đều -Ảnh: Internet

Đổ một ít nước cốt dừa vào để trộn chung với gạo.

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 7
Cho ít nước cốt dừa vào trộn chung -Ảnh: Internet

Để có cách nấu xôi gấc thơm ngon, bạn đun sôi khoảng 1 lít nước bằng nồi cơm điện.

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 8
Đun sôi nước bằng nồi cơm điện -Ảnh: Internet

Đổ nếp vào vỉ bằng nhựa dùng để hấp cách thủy mà khi mua bất cứ nồi cơm điện nào cũng có hoặc cho vào chõ hấp xôi hấp đặt vào trong nồi.

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 9
Đổ nếp vào vỉ nhựa nồi cơm điện -Ảnh: Internet

Lúc cho gạo vào, bạn lưu ý rải đều ra kín vỉ hấp để xôi được chín đều.

Gạt nút sang chế độ Cook và nấu trong chừng 10 phút thì mở nắp, rưới nước cốt dừa. Dùng đũa xới xôi để phần hơi nước giúp làm cho hạt xôi được tơi hơn. Rưới thêm chút nước cốt nước dừa và dùng đũa đảo đều. Sau đó, đậy nắp khoảng 5 phút.

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 10
Cho nước và nước dừa vào nồi vừa ngập hết nếp -Ảnh: Internet

Mở nắp và bỏ đường vào, trộn đều nhẹ tay bằng đũa, dùng đũa đảo nhẹ cho xôi ngấm đường đều, đậy nắp nồi nấu tiếp khoảng 5-7 phút nữa để xôi chín đều, mềm là được.

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 11
Dùng đũa đảo nhẹ cho xôi ngấm đều -Ảnh: Internet

Lưu ý: Khi xới xôi, nếu thấy nước vẫn còn nhiều thì bạn chắt bớt ra ngoài để tránh xôi bị nhão.

Cuối cùng, bạn xới ít xôi ra khuôn đã phết sẵn một lớp dầu ăn mỏng. Vậy là bạn đã có được một khuôn xôi rất đẹp mắt.

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 12
Hoàn thành món xôi gấc -Ảnh: Internet

Khi đóng xôi vào khuôn, bạn lưu ý cứ cách một lớp thì nén chặt tay để món xôi gấc đậu xanh khi đổ ra khỏi khuôn sẽ không bị rời rạc.

Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 13
Đóng xôi gấc vào khuôn -Ảnh: Internet

Một số lưu ý để nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon hơn:

  • Muốn có xôi gấc màu đỏ đẹp, bạn nhớ tuyệt đối không được bỏ qua bước ngâm thịt gấc với rượu trắng để qua đêm.
  • Thêm chút hạt vừng lên xôi để xôi gấc trông hấp dẫn và thơm ngon hơn.
Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 14

Xôi gấc thơm dẻo có mùi thơm ngậy của dừa và gấc hòa quyện trong cơm nếp

 -Ảnh: Internet

  • Món xôi gấc chứa nhiều vitamin A rất tốt cho trẻ, bạn có thể thường xuyên nấu món xôi này cho trẻ ăn sáng.

Thưởng thức:

  • Thêm dừa bào thành sợi rắc lên xôi gấc và ít đường, muối đậu phộng để ăn ngon hơn.
Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 15
Thêm dừa bào sợi lên xôi gấc -Ảnh: Internet
  • Bạn cũng có thể ép xôi vào trong khuôn hoặc tạo hình đẹp mắt để cho món xôi gấc thêm đẹp mắt
Cách nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon, cực thơm, béo ngậy mà rất đơn giản - Ảnh 16

Đĩa xôi gấc có màu sắc đẹp, thật ngon là món ăn tượng trưng cho sự may mắn,

niềm tin vào sự thành công, vạn sự như ý trong năm mới -Ảnh: Internet

Chỉ với nồi cơm điện, bạn có thể thực hiện món xôi gấc đỏ tươi thơm ngon, béo ngậy, vừa dẻo vừa đẹp mắt đó cho những ngày rằm, lễ. Hị vọng với những bước đơn giản và rất dễ làm vừa mang lại, các bạn có thể không tốn quá nhiều thời gian và công sức mà vẫn làm được món xôi gấc ngon đẹp . Nhớ lấy giấy bút ghi chép lại công thức được chia sẻ trên đây nhé!

Chúc các bạn thành công! 

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