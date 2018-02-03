Cách nấu xôi gấc cực ngon bằng lò vi sóng chỉ trong 10 phút, bạn chỉ ước biết sớm hơn

Thay vì mua ngoài hàng, nhiều chị em chọn cách tự chế biến tại nhà để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên nếu áp dụng công thức truyền thống, việc nấu xôi gấc có thể mất vài tiếng đồng hồ. Chính vì vậy, bạn có thể thử cách nấu xôi gấc bằng lò vi sóng cực nhanh dưới đây, đảm bảo xôi gấc vẫn thơm ngon đúng điệu.

Xôi gấc là món ăn không chỉ thơm ngon và được nhiều người yêu thích mà còn rất bổ dưỡng. Hàm lượng vitamin A, E, carotene và các chất chống oxy hóa trong gấc có tác dụng cải thiện thị lực, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, chống lão hóa da…

- Dầu ăn, rượu trắng, đường, muối

- Nước cốt dừa

Hướng dẫn thực hiện:

Gạo nếp đem ngâm nước khoảng 12 tiếng để gạo nở đều, xôi sẽ được mềm và dẻo hơn. Đồng thời cách này còn giúp tiết kiệm thời gian khi nấu, xôi sẽ nhanh chín hơn. Bạn nên ngâm qua đêm để không phải chờ đợi nhé! Gạo sau khi ngâm đem trộn chung với một chút muối rồi để ráo nước.

Bạn nên ngâm gạo nếp qua đêm để xôi dẻo ngon hơn - Ảnh: Internet

Gấc chín đem bổ đôi rồi dùng thìa nạo bỏ phần hạt và ruột gấc cho vào một chén nhỏ, trộn thêm rượu và muối để xôi gấc thêm dẻo thơm. Tiếp đến bạn đổ phần gấc đã chuẩn bị vào phần gạo nếp, dùng tay trộn để màu đỏ của gấc thấm đều vào gạo, giúp xôi trông đẹp mắt hơn.

Trộn đều gấc và gạo nếp - Ảnh: Internet

Cuối cùng, bạn cho gạo nếp đã trộn gấc vào tô thủy tinh dùng cho lò vi sóng, đổ nước xâm xấp mặt gạo, thêm một chút nước cốt dừa là được. Để xôi gấc chín đều và ngon, bạn cần chú ý đến tỷ lệ nước, nếu không xôi sẽ dễ bị hỏng.

Cho tô vào lò vi sóng quay khoảng 7 phút, sau đó lấy ra đảo đều. Lúc này nếu thấy vẫn còn nước ở phía trên thì hớt bỏ đi. Tiếp tục cho vào lò vi sóng quay thêm khoảng 3 phút nữa là được.

Cho phần gạo đã chuẩn bị vào lò vi sóng quay trong khoảng 7 phút - Ảnh: Internet

Như vậy là món xôi gấc nước cốt dừa đã hoàn thành rồi, bạn có thể bày ra đĩa để thưởng thức. Khi ăn có thể thêm vào 1 thìa dầu ăn và đường để xôi không bị dính và ngon ngọt dễ ăn hơn. Để đường nhanh tan và thấm đều, bạn nên trộn thêm gia vị khi xôi còn nóng hổi.

Món xôi gấc thơm bùi, bắt mắt sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn chiêu đãi gia đình và bạn bè trong dịp Tết. Để tăng thêm hương vị cho món ăn, bạn có thể rắc thêm một chút dừa nạo lên trên nhé!

Hãy cùng gia đình và bạn bè thưởng thức món xôi gấc thơm ngon ngay thôi nào! - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách nấu xôi gấc bằng lò vi sóng cực nhanh này nhé!