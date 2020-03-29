Tìm hiểu những cách massage mũi thon gọn hiệu quả ngay tại nhà

Trang điểm 29/03/2020 20:58

Cách massage mũi thon gọn tự nhiên được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm bởi nó rất an toàn, tiết kiệm chi phí so với phẫu thuật thẩm mỹ. Tìm hiểu ngay.

Nội dung bài viết

Có một chiếc mũi thẳng, thon gọn hay còn gọi là mũi dọc dừa là mong muốn của hầu hết các chị em phụ nữ. Nó giúp bạn luôn cảm thấy tự tin khi giao tiếp với người đối diện. Bài viết này xin hướng dẫn đến chị em những cách massage mũi thon gọn hiệu quả, có thể áp dụng ngay tại nhà.

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Tìm hiểu những cách massage mũi thon gọn hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Những cách massage mũi thon gọn hiệu quả

Chị em phụ nữ có thể áp dụng một số cách massage mũi thon gọn tự nhiên như những hướng dẫn cụ thể dưới đây.

Massage mũi bằng các ngón tay 

Để thực hiện bài massage mũi này, bạn cần rửa sạch mặt và đôi bàn tay trước khi thực hiện. Cách làm như sau:

- Để ngón cái tay thuận ở một bên lỗ mũi và ngón trỏ đặt ở một bên mũi còn lại.

- Lấy 2 ngón tay kẹp nhẹ nhàng sống mũi, rồi nhẹ nhàng kéo ra ngoài và giữ nguyên tư thế trong khoảng 8 – 10 giây.

- Thực hiện các bước động tác như trên, lặp đi lặp lại trong thời gian khoảng 15 phút.

Kiên trì thực hiện bài tập mỗi ngày sẽ giúp bạn nhanh chóng có một chiếc mũi thon gọn như mong muốn.

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Massage mũi bằng các ngón tay - Ảnh minh họa: Internet

Massage mũi thon gọn bằng bài tập vuốt mũi

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài tập cho cánh mũi thon gọn, mũi cao và thẳng thì bài tập vuốt mũi sau là gợi ý phù hợp cho bạn. Cách thực hiện như sau: 

- Bạn sử dụng ngón trỏ đầy đầu mũi lên cao và giữ nguyên trong 5 giây.

- Sử dụng các ngón của bàn tay còn lại bóp nhẹ lên sống mũi và cánh mũi. 

- Bóp và kéo dọc theo sống mũi, đồng thời uốn cong mũi xuống phía dưới.

Thực hiện bài tập khoảng 30 lần mỗi ngày để có một chiếc mũi thon gọn, cao và đẹp hơn.

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Vuốt mũi giúp mũi thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Massage mũi bằng thìa

Nếu như bạn muốn massage thu nhỏ cánh mũi thì bài tập với thìa sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời. Phương pháp này sẽ giúp cải thiện được độ thô của chiếc mũi. Cách làm như sau:

- Lấy 2 chiếc thìa sạch cho vào một cốc nước nóng ở nhiệt độ khoảng 70 độ, ngâm thìa trong thời gian từ 5 – 7 phút.

- Sử dụng khăn bông mềm và sạch để lau khô thìa. Lưu ý kiểm tra nhiệt độ thích hợp để tránh gây bỏng da.

- Lấy mặt ngoài của thìa ép vào 2 cánh mũi rồi từ từ miết nhẹ nhàng 2 bên phần sống mũi, sau đó kéo dài xuống phía cánh mũi.

Thực hiện bài tập khoảng 20 lần đều đặn mỗi ngày để nhận thấy sự thay đổi rõ nét ở mũi.

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Massage mũi bằng thìa - Ảnh minh họa: Internet

Các bài tập thể dục cho mũi thon gọn

Bên cạnh việc áp dụng những cách massage mũi thon gọn tự nhiên ở trên, bạn có thể sử dụng một số bài tập thể dục cho mũi dưới đây để có được chiếc mũi nhỏ, thẳng và cao hơn.

Ép mũi

  • Bước 1: Ép chặt 2 bàn tay lại với nhau, sau đó áp nhẹ 2 bàn tay lên 2 bên sống mũi sao cho bề mặt của ngón trỏ tiếp xúc với phần bề mặt da của mũi.
  • Bước 2: Sử dụng ngón tay xoay nhẹ nhàng theo hình cong từ trên xuống dưới rồi tản đều ra 2 bên. Lưu ý phải đảm bảo các ngón tay chạm vào da mũi.

Đẩy mũi 

Nếu bạn đang băn khoăn đầu mũi to tròn phải làm sao thì bài tập đẩy mũi sẽ giúp bạn cải thiện được tình trạng trên.

  • Bước 1: Bạn sử dụng ngón tay đặt lên đầu chóp mũi.
  • Bước 2: Sử dụng áp lực của ngón tay đẩy phần đầu mũi lên phía trên. 
  • Bước 3: Hạ từ từ ngón tay xuống một cách nhẹ nhàng.

Lặp lại các bước như trên khoảng 20 lần và duy trì tập đều đặn mỗi ngày để nhanh chóng có chiếc mũi cao, thon gọn.

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Đẩy mũi giúp cho mũi cao, thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Tập hít thở để làm cho mũi thon gọn

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng hơi thở của mình để làm thay đổi hình dáng của chiếc mũi theo chiều hướng tích cực.

Cách thực hiện: Bạn chỉ cần sử dụng ngón tay cái ấn và giữ một bên cánh mũi, chỉ hít thở với bên lỗ mũi còn lại. Sau khoảng thời gian từ 20 – 30 giây thì đổi lại vị trí cho nhau. Kiên trì thực hiện một thời gian, bạn sẽ nhận rõ sự thay đổi của mũi.

Những lưu ý trong cách massage mũi thon gọn

  • Bạn cần duy trì các bài tập massage mũi đều đặn mỗi ngày và liên tục trong thời gian dài mới mong có được hiệu quả tốt nhất.
  • Trước khi thực hiện massage mũi bạn cần rửa sạch 2 bàn tay. Sau khi thực hiện xong bài massage cần rửa sạch lại mặt, tránh để mồ hôi các chất bẩn bám trên mũi có thể gây mụn hoặc nhiễm trùng.
  • Bổ sung thêm các loại rau xanh và hoa quả trong các bữa ăn hàng ngày để cung cấp đầy đủ vitamin cần thiết cho chiếc mũi của bạn được đẹp, thon gọn.
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Kiên trì massage mũi đều đặn mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là bài viết tìm hiểu về cách massage mũi thon gọn tự nhiên ngay tại nhà. Mong rằng qua bài viết này, chị em sẽ áp dụng các cách massage mỗi ngày để cải thiện hình dáng chiếc mũi của mình, mang lại sự tự tin khi xuất hiện trước đám đông hay giao tiếp với người đối diện.

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