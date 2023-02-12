Vụ 3 người ngộ độc do ăn nhầm so biển: Loại độc tố được phát hiện chưa có thuốc giải

Tin y tế 12/02/2023 16:51

Sau khi ăn loại động vật này tại quán, 3 người đã ngộ độc với biểu hiện tê đầu lưỡi, nôn ói, trong đó, một người có biểu hiện ngưng tim, ngưng hô hấp, hôn mê sâu.

Theo Báo Tiền Phong, loại độc tố đã được cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà phát hiện chính là độc tố Tetrodotoxins.

Ngày 12/2, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết: Kết quả phân tích độc tố của Viện Hải dương học Nha Trang cho thấy, cả 2 mẫu vật gây ngộ độc thực phẩm cho 3 người dân tại thị xã Ninh Hòa đều chứa độc tố Tetrodotoxins với độc tính vượt ngưỡng sử dụng.

Vụ 3 người ngộ độc do ăn nhầm so biển: Loại độc tố được phát hiện chưa có thuốc giải - Ảnh 1

Sam biển có hình dáng giống con so biển 3 người dân thị xã Ninh Hoà đã ăn. Ảnh: Tiền Phong

Do mẫu không còn nguyên vẹn, việc định danh dựa vào hình thái gặp khó khăn. Nhưng kết quả ban đầu gợi ý mẫu thuộc loài so biển Carcinoscorpius rotundicauda.

Theo Viện Hải dương học Nha Trang, sam/so là loài sinh vật biển, máu của chúng có thể chứa độc tố Tetrodotoxins và một lượng nhỏ saxitoxins. Đây là các chất rất độc, tỉ lệ gây tử vong cao, hiện chưa có thuốc giải.

Theo VTC News trước đó, So biển chứa độc tố chủ yếu là tetrodotoxins (thường được viết tắt là TTX) và có thể có một lượng nhỏ saxitoxins. Đây là các chất độc thần kinh, rất độc, tỉ lệ tử vong cao, hiện chưa có thuốc giải độc đặc biệt. Bệnh nhân khi bị ngộ độc cần được hỗ trợ hô hấp và đưa ngay đến Trung tâm y tế để chăm sóc kịp thời đến khi độc tố được đào thải.

Tối 10/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà cho biết, trong 3 bệnh nhân bị ngộ độc đã có 2 người xuất viện. Một bệnh nhân 35 tuổi bị nặng nhất, vẫn đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Hiện người này đã tỉnh.

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Vụ 3 người ngộ độc do ăn nhầm so biển: Loại độc tố được phát hiện chưa có thuốc giải - Ảnh 3
Con so và con sam. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, khoảng 21h ngày 4/2, nhân viên cùng chủ một quán ăn ở thị xã Ninh Hòa hấp hai con sam biển cho 10 người ăn. 30 phút sau, 3 người bị tê đầu lưỡi, ngón tay và nôn, những người còn lại choáng, phải đưa tới Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa cấp cứu.

Ngày 5/2, ba bệnh nhân có diễn biến nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Trong đó, một trường hợp 35 tuổi có biểu hiện ngưng tim, ngưng thở, hôn mê sâu phải đặt nội khí quản. Cả bệnh nhân và chủ quán đều không xác định được động vật chế biến là con sam hay so biển.

Theo thông tin từ Cục An Toàn thực phẩm (Bộ Y tế), nhiều người chưa phân biệt được con so và sam biển nên sử dụng nhầm dẫn đến ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Con sam vỏ cứng như mai cua, thân hình tròn vẹt, đường kính khoảng 20cm, dưới bụng có 8 chân càng nhỏ, nặng 2kg, bò như cua, thường đi theo cặp.

So biển hình dáng giống nhưng nhỏ hơn con sam, chỉ đi một mình. Chất độc giết người trong loài so biển là tetrodotoxin, gây tác động lên thần kinh trung ương, tê liệt cơ thể, ngừng tuần hoàn, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Đặc biệt, chất độc này chịu được nhiệt độ cao, dù đun sôi, phơi hay sấy khô, độc tố vẫn tồn tại.

Tetrodotoxin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa trong khoảng 10-15 phút sau ăn, đạt nồng độ cao nhất trong máu sau 20 phút và các triệu chứng ngộ độc sẽ xuất hiện sau vài giờ. Liều tử vong đối với người là 1-2mg, trong đó nguyên nhân gây chết là hạ huyết áp và liệt cơ hô hấp.

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Từ khóa:   ngộ độc so biển con so và con sam ngộ độc thực phẩm

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