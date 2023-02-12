Cách tra cứu thông tin bảo hiểm y tế và chính sách mới nhất ai cũng cần biết

Từ năm nay, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú bị bỏ, việc quản lý cư trú thực hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì thế khái niệm hộ gia đình tham gia BHYT cũng thay đổi theo quy định liên quan. Quy định mới về hộ gia đình tham gia BHYT là những người có cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú một chỗ ở hợp pháp. Trước đây khái niệm này gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Theo thông tin từ VnExpress, người thân nhận hộ thẻ không cần sổ hộ khẩu, một số nhóm có thể đăng ký mua thẻ qua Cổng dịch vụ công... là những thay đổi về bảo hiểm y tế (BHYT) từ đầu 1/2023.

Để thống nhất, Nghị định 104/2022 quy định nhóm tham gia BHYT hộ gia đình là những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc tạm trú; người có chức sắc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Nếu chưa có căn cước gắn chip, người dân vẫn khám chữa bệnh BHYT bình thường bằng thẻ giấy hoặc ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID . Ảnh: Nguyễn Đông

Giữa năm nay, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ tăng theo.

Không cần mang sổ hộ khẩu khi nhận hộ thẻ BHYT cho người thân

Từ 1/1, sổ hộ khẩu giấy không còn hiệu lực, vì vậy một số thủ tục liên quan BHYT đã loại bỏ yêu cầu về bản sao sổ hộ khẩu mà người đi nhận kết quả thay phải xuất trình. Nếu người thân, người giám hộ đi nhận thẻ BHYT thay chính chủ chỉ cần giấy hẹn, chứng minh thư hoặc căn cước công dân, kèm theo một trong số giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân như bản sao giấy khai sinh, giấy kết hôn, xác nhận cư trú hoặc công nhận việc giám hộ.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, Hiện nay, người dân có thể tra cứu thông tin bảo hiểm y tế thuận lợi và dễ dàng bằng nhiều cách.

Cách tra cứu thông tin BHYT đầu tiên là qua ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT, quá trình tham gia, thụ hưởng bảo hiểm y tế tại ứng dụng VssID, người dân cần cài đặt ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện thoại di động thông minh và thực hiện đăng ký tài khoản để sử dụng ứng dụng.

Người dân có thể tra cứu thông tin về bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID. Ảnh: Internet

Cách thứ hai, người dân tra cứu thông tin về bảo hiểm y tế qua Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Với cách này, người dân truy cập địa chỉ website https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu để thực hiện tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế.

Cách tra cứu thông tin bảo hiểm y tế thứ ba là qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người dân liên hệ với Tổng đài theo số 1900 9068 để được cung cấp thông tin.

Một cách nữa để tra cứu thông tin bảo hiểm y tế là qua Biên lai thu tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình. Khi đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, trên Biên lai có ghi rõ thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia.

Căn cứ thông tin này, người tham gia có thể chủ động theo dõi thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để kịp thời gia hạn thẻ BHYT khi thẻ sắp hết hạn, nhằm kịp thời bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của bản thân.