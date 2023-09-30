Bệnh nhân từng phẫu thuật đùi phải và mới được rút đinh xương đùi cách đó 2 tuần tại một cơ sở y tế khác, vết thương còn rỉ ít dịch vàng khi nhập viện.

Theo thông tin từ Dân Trí, bệnh nhân là anh H.T.P. (50 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) nhập viện trong tình trạng nằm li bì, gọi hỏi trả lời chậm chạp, sốt cao liên tục, không đi lại được. Người thân cho biết, trước đó bệnh nhân uống rượu liên tục 3 ngày không ăn, có tiền sử hút thuốc lá nhiều (trung bình 2-3 gói/ngày), loét vùng chậu.

Kết quả cấy máu dương tính với tụ cầu đa kháng, còn xét nghiệm dịch não tủy cho thấy bệnh nhân bị lao màng não. Điều này đồng nghĩa trong cùng một thời điểm, bệnh nhân vừa bị lao màng não, vừa bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn tụ cầu.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành khám lâm sàng, chỉ định chọc dịch não tủy, chụp MRI sọ não, cấy máu, cấy đờm, tầm soát lao phổi cho bệnh nhân.

Ngay khi xác định tình trạng của anh P., ekip điều trị đã áp dụng các phác đồ điều trị nhiễm trùng máu, kháng lao phù hợp.

Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của các nhân viên y tế khoa Cấp cứu, Truyền nhiễm và Nội tổng hợp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân đi lại và ăn uống bình thường, không đau đầu, không sốt, được xuất viện.

Sau khi uống rượu liên tục 3 ngày không ăn, người đàn ông nằm li bì, sốt cao liên tục và không đi lại được, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ Tạp chí Sở hữu Trí tuệ, Bác sĩ Nguyễn Văn Vịnh Khoa Truyền Nhiễm, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết: Lao màng não xuất hiện khi vi khuẩn lao xâm nhập vào cơ thể và theo đường máu đến tấn công não và màng não.

Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi. Ở người lớn, lao màng não thường gặp ở lứa tuổi 20 - 50, nam mắc nhiều hơn nữ. Ở trẻ em, bệnh chủ yếu ở lứa tuổi 1 - 5. Bệnh khởi đầu với những triệu chứng không đặc hiệu: Nhức đầu, chóng mặt, ù tai, co giật khu trú, liệt, nói sảng, buồn bã… khá giống với các bệnh thông thường như cảm cúm, rối loạn tiền đình, viêm xoang, rối loạn tâm lý.

Đáng nói, các triệu chứng bệnh ở giai đoạn này khó nhận biết được, dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Khi thấy cơ thể có những triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, ù tai kéo dài, bệnh nhân nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đặc biệt, những người đã mắc các thể lao khác (như lao phổi, lao hạch, lao tiết niệu, lao xương…); những người sức đề kháng suy giảm do suy dinh dưỡng, sau nhiễm virus, không tiêm phòng lao, nhiễm HIV, đái tháo đường,… cần tuân thủ tốt các hướng dẫn điều trị, có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, không làm việc quá sức để vi khuẩn lao không có cơ hội tấn công lên não.

Cũng như các bệnh lao khác, lao màng não nếu được phát hiện sớm, dùng các thuốc điều trị lao đặc hiệu và các biện pháp hồi sức tích cực, việc chẩn đoán và điều trị bệnh ngày càng đạt được kết quả khả quan, tỉ lệ tử vong và di chứng do bệnh đã giảm đi đáng kể.

Dù chỉ chiếm 5% tổng số các ca lao, nhưng lao màng não là thể lao ngoài phổi có tiên lượng nặng, tỉ lệ tử vong cao và thường để lại di chứng nặng.

Nếu nhập viện muộn, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân lao màng não lên đến 70 - 80%. Những người được điều trị kịp thời cũng có thể gặp những biến chứng nặng nề, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.