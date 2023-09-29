Người mẹ để cháu bé mới sinh 20 ngày tuổi trên giường trong phòng rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra ít phút, người mẹ quay lại thì hốt hoảng phát hiện mặt con mình bị nhiều vết thương nên đưa đi đến Trạm Y tế xã cấp cứu.

Theo thông tin từ Tiề Phong, chiều 29/9, ông Cao Xuân Điệp - Chủ tịch UBND xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp cháu bé sơ sinh 20 ngày tuổi nghi bị chuột cắn tổn thương vùng mặt phải vào viện điều trị. Theo gia đình kể lại, trước đó vào chiều 27/9, người mẹ để cháu bé mới sinh 20 ngày tuổi trên giường trong phòng rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra ít phút, người mẹ quay lại thì hốt hoảng phát hiện mặt con mình bị nhiều vết thương nên đưa đi đến Trạm Y tế xã cấp cứu.

Người mẹ này kể khi vừa vào phòng thì thấy một con chuột chạy ra khỏi phòng. Khi vào trong thấy mặt con mình bị thương nên nghi ngờ con đã bị chuột cắn vào mặt”, ông Điệp nói và cho biết, cháu bé sơ sinh thơm mùi sữa nên có thể đã bị chuột tấn công. Sau khi phát hiện con bị thương, gia đình đã đưa cháu bé lên Trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển ra Bệnh viện huyện để thăm khám. Cháu bé sau đó tiếp tục được gia đình chuyển vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm khám và điều trị.

Được biết, trên mặt, chân cháu bé có nhiều vết xây xước. Đặc biệt ở vùng mắt cháu bé có vết thương lớn chảy máu. Một số người đã đăng tải hình ảnh kèm thông tin sự việc lên để cảnh báo mọi người có con nhỏ cần đề phòng để tránh xảy ra trường hợp tương tự. Hình ảnh cháu bé cùng con chuột được một số người chia sẻ lên mạng xã hội - Ảnh: Tiền Phong Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp trẻ sơ sinh bị chuột cắn bị thương, trước đó, vào năm 2019, dẫn tin từ Người Lao Động, bé 3 tháng tuổi ở phía Nam tỉnh Vân Nam - Trung Quốc bị chuột cắn hơn 100 vết thương trên mặt khi bị bỏ lại một mình tại nhà. Cha mẹ của bé cho biết đã để đứa bé một mình trong căn hộ riêng ở quận Chuxiong TP Côn Minh khoảng 15 phút, đến khi quay trở về nhà thì thấy cảnh tượng gây sốc. Hình ảnh bé 3 tháng tuổi bị cắn hồi năm 2019 - Ảnh: Người Lao Động Bé được đưa đến một bệnh viện địa phương trước khi chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng Côn Minh, theo đài phát thanh - truyền hình Côn Minh. Tại thời điểm đó, bác sĩ Lou Fan, giám đốc bệnh viện, cho biết: "Trên mặt đứa bé hiện có hơn 100 vết thương do chuột cắn. Chúng tôi không thể đếm hết mà chỉ ước tính. Tình trạng của bé bây giờ rất nghiêm trọng".

Virus Nipah bùng phát, tỷ lệ tử vong cao gấp hàng chục lần so với COVID-19, chưa có vacccine và thuốc điều trị Virus Nipah có thể lây truyền cho người khi tiếp xúc trực tiếp với động vật bị nhiễm bệnh, ví dụ dơi hoặc lợn, hoặc chất dịch cơ thể của chúng (máu, nước tiểu hoặc nước bọt).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-so-sinh-20-ngay-tuoi-bi-chuot-can-chi-chit-vet-thuong-tren-mat-vi-co-the-thom-mui-sua-me-620447.html