Ông N.V.L được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu vào chiều tối 27/9, trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, da tái lạnh…

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 28/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận ông N.V.L (50 tuổi, trú tại xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã tử vong ngoại viện do sốc phản vệ thuốc tân dược.

Ông N.V.L được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu vào chiều tối 27/9, trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, da tái lạnh… Các bác sĩ xác định ông N.V.L đã tử vong do sốc phản vệ thuốc tân dược chưa rõ loại, trước khi đưa đến bệnh viện.

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Theo người nhà, hôm qua (27/9), người đàn ông bị đau nhức mắt, mắt có ghèn nên đã tự đến tiệm thuốc tây trong xã mua thuốc về uống. Ông N.V.L đã uống 4 loại thuốc, chưa rõ cụ thể từng loại.

Sau khi uống thuốc không lâu thì ông N.V.L bị mẩn ngứa khắp người nghi do dị ứng thuốc nên đã đến Trạm y tế xã sơ cứu. Tại đây, người đàn ông 50 tuổi này bị ngất xỉu nên người nhà tiếp tục đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cũng theo người nhà, ông N.V.L. có tiền sử dị ứng với một số thành phần của thuốc tân dược.

Dẫn tin từ báo Gia Lai, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện đau, ốm cần đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn biện pháp chữa trị, uống thuốc phải theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là với những bệnh nhân đã có tiền sử về dị ứng với các thành phần của thuốc.

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