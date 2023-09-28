Xót xa trẻ sinh non, nặng vỏn vẹn 1,2kg bị mẹ bỏ mặc ở bệnh viện, đối mặt nhiều bệnh lý nguy hiểm

Tin y tế 28/09/2023 09:52

Em bé sinh rất non được các bác sĩ cứu sống vào đầu tháng 8 vẫn chưa được đoàn tụ với mẹ.

Theo thông tin từ Dân Trí, sau khi hạ sinh em bé ngày 4/8, người mẹ đã tự ý rời bỏ bệnh viện. Các bác sĩ đã nhiều lần liên hệ với người mẹ nhưng không được.

Chào đời khi chỉ mới được 29 tuần 4 ngày và nặng 1,2kg, em bé đã ngay lập tức đối mặt với nhiều tình trạng bệnh lý đe dọa đến tính mạng.

Xót xa trẻ sinh non, nặng vỏn vẹn 1,2kg bị mẹ bỏ mặc ở bệnh viện, đối mặt nhiều bệnh lý nguy hiểm - Ảnh 1
Em bé có nghị lực sống rất phi thường khi phải đối mặt với nhiều bệnh tật - Ảnh: Dân Trí

Theo BSCKII Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Sơ sinh, cháu bé khi chào đời ngay lập tức được nuôi trong lồng ấp, can thiệp thở máy không xâm nhập, sử dụng kháng sinh và nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn.

"Trong 2 ngày đầu, bệnh viện vẫn liên lạc với mẹ cháu bé qua điện thoại để trao đổi về tình trạng tiến triển của trẻ. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3, sản phụ đã tự ý rời khỏi viện và chúng tôi cũng không thể nào liên lạc được", BS Nga cho hay.

Xót xa trẻ sinh non, nặng vỏn vẹn 1,2kg bị mẹ bỏ mặc ở bệnh viện, đối mặt nhiều bệnh lý nguy hiểm - Ảnh 2
Đại diện bệnh viện mong người mẹ sớm quay lại chăm sóc trẻ và cho con bú để bé sớm xuất viện - Ảnh: VnExpress

Liên quan đến trường hợp trẻ sinh non trên, theo VnExpress, Bác sĩ Nga cho biết thêm bé chào đời non tháng nên đối mặt với tình trạng nguy hiểm, nguy cơ nhiễm khuẩn, viêm ruột hoại tử. Từ ngày thứ hai, ê kíp nhận thấy dịch dạ dày bẩn, chỉ định cho bé nhịn ăn hoàn toàn và nuôi bằng tĩnh mạch, điều trị tình trạng nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, bé thiếu sữa mẹ cũng như sự chăm sóc của người thân, nên khả năng hồi phục chậm. Nếu được mẹ hoặc gia đình ôm ấp trên lồng ngực, nhịp thở của trẻ sẽ được kích thích. Bệnh viện buộc dùng thuốc kích thích để trẻ hô hấp.

"Em bé có nghị lực sống phi thường khi sinh rất non tháng nhưng giờ đã cải thiện sức khỏe", đại diện bệnh viện nói, mong người mẹ sớm quay lại chăm sóc trẻ và cho con bú để bé sớm xuất viện.

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