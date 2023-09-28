Đây là 1 trong số 61 ca tử vong vì bệnh dại trong 9 tháng đầu năm 2023 ở Việt Nam. Trường hợp anh Vệ là một ca bệnh điển hình cho thấy sự nguy hiểm của bệnh dại, đó là dù không bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào cũng có thể nhiễm vi rút dại và tử vong.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, anh Quách Văn Vệ (37 tuổi, ở huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) lên cơn dại và tử vong trước sự bàng hoàng của cả gia đình, hàng xóm. Anh không bị chó cắn nhưng khi phát bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xét nghiệm, kết luận anh dương tính với bệnh dại.

Trong lúc đuổi chó, cọc tre làm xước tay anh và chảy máu. Có thể vết xước trên tay anh đã tiếp xúc với dãi chó, khiến vi rút dại xâm nhập vào cơ thể. Nạn nhân chủ quan không đi chích ngừa.

Chị Quách Thị Thập, vợ anh Vệ, cho biết vào tháng 6/2023, anh thấy hai con chó thả rông vào tấn công đàn ngan. Anh đã lấy cọc tre đánh đuổi hai con chó.

Ảnh minh họa: Internet

Chị Thập kể thêm: Hồi tháng 8, anh Vệ kêu mệt mỏi, luôn thấy ớn lạnh, sốt cao. Gia đình chỉ nghĩ đơn giản anh đi làm ruộng nhiều nên mệt. Vài ngày sau, anh thấy sợ nước, sợ gió. Đến phòng khám ở huyện thì bác sĩ cho thuốc về uống nhưng không đỡ.

Gia đình đưa anh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình điều trị. Tại đây, các bác sĩ nghi anh bị nhiễm vi rút dại liền chuyển anh lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Tại đây, anh được làm xét nghiệm. Kết quả khẳng định anh dương tính vi rút dại. Bệnh viện khuyên người nhà đưa anh về, hai ngày sau anh tử vong.

Anh Quách Văn Vân, anh trai anh Vệ (vốn là cán bộ y tế thôn bản), cho biết: "Tôi có hỏi đi hỏi lại em trai là có bị chó cắn không, vết xước có phải do chó gây ra không để đi tiêm phòng vắc xin… Nhưng em trai khẳng định không bị chó cắn, vết xước là do cọc tre gây ra. Thế là gia đình không yêu cầu em đi tiêm nữa".

TS Nguyễn Thị Thanh Hương - trưởng văn phòng Chương trình Khống chế và loại trừ bệnh dại trên người, Bộ Y tế - cho biết dại là vi rút hướng thần kinh trung ương. Khi một ai đó bị chó, mèo, động vật nghi dại cắn, cào, hoặc chỉ cần vết thương hở, vết trầy xước tiếp xúc với nước dãi hoặc dịch tiết của động vật cũng có thể nhiễm bệnh.

Vi rút dại xâm nhập vào cơ thể, theo đường dẫn truyền thần kinh, tấn công lên não bộ và nhân lên với số lượng lớn. Lúc này bệnh nhân phát bệnh và tử vong sau vài ngày. Bệnh dại khi đã phát bệnh thì tỉ lệ tử vong là 100%.

Người nhà bàng hoàng trước sự ra đi của anh Vệ vì bệnh dại - Ảnh: Tuổi Trẻ

Dẫn tin từ TTXVN, ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết mặc dù đã có vaccine nhưng thế giới vẫn ghi nhận gần 60.000 ca tử vong vì bệnh dại mỗi năm. Tại Việt Nam, gần 500.000 người bị chó mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vaccine dại tại các cơ sở y tế. Từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 64 ca tử vong do bệnh dại, trong đó Gia Lai ghi nhận 11 ca tử vong tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, những năm gần đây bệnh dại tăng đột biến và là một trong những bệnh truyền nhiễm lưu hành có số ca tử vong cao nhất. Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có 70 người chết vì bệnh dại dù đã có vaccine cho cả người và động vật. Bệnh dại không những gây ảnh hưởng lớn về sức khỏe mà còn để lại gánh nặng về kinh tế, xã hội.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng Văn phòng chương trình khống chế và loại trừ bệnh Dại trên người (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) thông tin cả nước có đến 90% trường hợp tử vong do không đi tiêm phòng bệnh dại. Nguyên nhân chủ yếu là chủ quan vì chó nhà nuôi cắn hoặc tại thời điểm cắn chó bình thường. Bên cạnh đó vẫn rải rác nhiều trường hợp dùng thuốc nam để chữa chó dại cắn. Đáng lưu ý, khu vực Tây Nguyên có tỷ lệ tiêm thấp nhất và tỷ lệ tử vong chiếm cao nhất.

Chính vì vậy, để giảm trường hợp tử vong vì bệnh dại, trong thời gian tới, các địa phương cần tiêm phòng vaccine dại cho chó mèo định kỳ hàng năm, quản lý đàn chó mèo nuôi. Bên cạnh đó, cần điều trị dự phòng bệnh dại trên người kết hợp thông tin tuyên truyền và xử lý các trường hợp không chấp hành.

Ở Việt Nam, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm lưu hành có số ca tử vong trên người cao nhất trong 5 năm qua. Trong những năm gần đây, tình hình bệnh có xu hướng gia tăng và số người tử vong do bệnh dại năm sau cao hơn năm trước. Hơn nữa dịch xuất hiện ở những tỉnh, thành phố trước đây không phải là khu vực trọng điểm về bệnh dại./.