Vụ 2 học sinh tiểu học bị chó becgie lao vào trường cắn: 1 em phải phẫu thuật môi

Ngay sau khi bị chó cắn, phụ huynh đã đưa 2 em đi tiêm huyết thanh phòng dại và một em đã được về nhà điều trị.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 15/5, bà Phạm Thị Hà - Trưởng phòng GD-ĐT TP Gia Nghĩa, thông tin sức khỏe của 2 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai bị chó cắn đã tạm ổn định.

Theo bà Hà, ngay sau khi bị chó cắn, phụ huynh đã đưa 2 em đi tiêm huyết thanh phòng dại và một em đã được về nhà điều trị. Học sinh còn lại đang điều trị ở BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã được phẫu thuật môi cũng như các vết thương trên người, sức khỏe ổn định.

Chó becgie tấn công hai học sinh - Ảnh: VnExpress

Trước đó, dẫn tin từ VnExpress, hai học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nghĩa Đức, sau khi tan học đi ra khu vực cổng trường để bố mẹ tới đón, bất ngờ bị chó nặng hơn 20 kg xông vào cắn.

Sự cố khiến một em bị thương ở tay, phải khâu 3 mũi. Học sinh còn lại bị chó cắn vào miệng, rách sâu ở phần môi trên, môi dưới và cằm hiện được chuyển xuống TP HCM điều trị.

Sau khi tấn công học sinh, chó becgie chạy cách trường gần 3 km và bị người dân đánh chết. Cơ quan chức năng đang tìm chủ nhân và lấy mẫu máu của chó để xét nghiệm bệnh dại

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