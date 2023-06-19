Người phụ nữ bị biến chứng vùng răng cửa, căng tức do bọc răng thẩm mỹ

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận nữ bệnh nhân N.H. (36 tuổi, trú Bắc Giang) trong tình trạng vùng răng cửa hàm trên sưng cục, căng tức, bóng nhựa do bọc răng thẩm mỹ.

Theo thông tin từ Zingnews, các bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận nữ bệnh nhân N.H. (36 tuổi, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang), đi khám do có khối sưng cục không đau ở vùng răng cửa hàm trên. Bệnh nhân bị nang xương hàm do bọc răng thẩm mỹ - Ảnh: Zingnews Tại đây, sau khi thăm khám và chụp X-quang, kết quả phát hiện vùng răng cửa hàm trên có khối phồng kích thước 3x2 cm, sờ căng tức, có dấu hiệu bóng nhựa, răng giả từ răng 14-24 (8 chiếc răng). Ngay sau đó, bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật cắt nang răng vùng cửa hàm trên.

Bác sĩ CKI Lê Thị Hà, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt cho biết, nang là một hốc bệnh lý trong xương hàm có chứa dịch loãng, nửa loãng hoặc khí, được lót bằng lớp tế bào biểu mô nhưng không phải luôn luôn có. Đây là bệnh lý phổ biến, thường gặp nhất trên lâm sàng. Bọc răng sứ là phương pháp hiện nay được ưa chuộng do chỉ với thời gian ngắn đã có hàm răng đẹp theo ý muốn. Tuy nhiên, không cẩn thận, bạn có thể gặp một số rủi ro không mong muốn như: Hôi miệng, viêm tủy không hồi phục, viêm quanh cuống cấp, nguy hiểm nhất là nang xương hàm.

Khuyến cáo khi quyết định làm răng sứ thẩm mỹ, nên thực hiện ở những vùng không có nhiều sai lệch xương. Răng nhiễm Tetra nặng, đã điều trị tủy hoặc tổn thương nhiều tổ chức cứng thì nên thực hiện ở những cơ sở uy tín, có kinh nghiệm. Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, tối ngày 6/6, bà T.T.L.P (50 tuổi, trú TP.HCM) được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mê, huyết áp không đo được, bóp bóng qua nội khí quản. Tại đây, ảnh chụp CT bụng ghi nhận có nhiều dịch và khí trong ổ bụng, dịch máu quanh gan. Quá trình phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân mất đến 6 lít máu. Bà P. được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đã xuất viện - Ảnh: VietNamNet Người nhà bệnh nhân kể, ngày 6/6, bà P. đã đến Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Chi nhánh Công ty CP TM DV Siam Thái Lan (chỉ 55-57 Trường Sơn, phường 15, quận 10) để cắt mí mắt. Đến 10h, bà P. được chuyển đến Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Đông Á (địa chỉ 218 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5) tiến hành phẫu thuật hút mỡ vùng bụng toàn phần, hút mỡ lưng, với phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản. Sau đó, bệnh nhân tụt huyết áp, được ê-kíp phẫu thuật tiến hành hồi sức và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu do tai biến thẩm mỹ.

Thông tin mới nhất sự việc bệnh nhân gặp sự cố khi hút mỡ tại BV thẩm mỹ Đông Á Liên quan đến trường hợp nữ bệnh nhân gặp sự cố y khoa khi hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á, ngày 16/6, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã thông tin bước đầu về sự việc.

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