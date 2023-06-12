Người phụ nữ bị biến chứng sau khi hút mỡ bụng, bác sĩ thẩm mỹ tiết lộ đáng sợ khi làm đẹp chui

Tin y tế 12/06/2023 09:38

Phẫu thuật hút mỡ bụng dễ gặp biến chứng nguy hiểm như shock phản vệ, ngộ độc lidocain, tắc mạch phổi,thủng bụng… có thể tử vong do đó, không thực hiện tại các phòng khám, các TMV, Spa.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 7h ngày 6/6, bệnh nhân T.T.L.P. (50 tuổi) đến một phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ tại Q.10 (TP.HCM) và được phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí mắt. Sau đó, 10h sáng cùng ngày (6/6), chị P. tiếp tục được chuyển đến một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn Q.5 để phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ.

Lúc 12h 20, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật hút mỡ vùng bụng toàn phần, hút mỡ lưng với phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản. Tuy nhiên, đến 16h15, bệnh nhân tụt huyết áp và được ê kíp phẫu thuật tiến hành hồi sức cấp cứu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mê, bóp bóng qua nội khí quản, huyết áp không đo được.

Người phụ nữ bị biến chứng sau khi hút mỡ bụng, bác sĩ thẩm mỹ tiết lộ đáng sợ khi làm đẹp chui - Ảnh 1
Nữ bệnh nhân hút mỡ bụng, lưng bị mất máu, hôn mê, đã được cứu sống - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngay khi bệnh viện tiếp nhận, bệnh nhân được chụp CT-scanner bụng, hội chẩn và được chỉ định mổ cấp cứu, ghi nhận tình trạng xuất huyết nội do rách mạch máu mạc nối lớn. Trong quá trình mổ khâu cầm máu, bệnh nhân được ghi nhận mất 6 lít máu và đã được truyền bù máu.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM niêm phong hồ sơ bệnh án của bà P., Sở Y tế lập đoàn chuyên gia khảo sát kiểm tra mức độ an toàn phẫu thuật tại BV thẩm mỹ nói trên.

Trước đó, TP.HCM cũng đã ghi nhận nhiều ca biến chứng do giảm béo. Trong đó, không ít trường hợp tử vong.

Điển hình, bà T.T.B. (45 tuổi) đến một BV thẩm mỹ ở TP.HCM cũng để hút mỡ bụng. Tuy nhiên, sau khi về nhà, bà B rơi vào tình trạng khó thở, không thể nói chuyện mặc dù tỉnh táo.

Bà B được người nhà đưa tới BV cấp cứu nhưng không qua khỏi. Các bác sĩ chẩn đoán bà B tử vong ngoại viện nghi do thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim cấp, tăng men gan trên nền bệnh nhân hút mỡ bụng.

Người phụ nữ bị biến chứng sau khi hút mỡ bụng, bác sĩ thẩm mỹ tiết lộ đáng sợ khi làm đẹp chui - Ảnh 2
Một ca hút mỡ bụng - Ảnh: VietNamNet

Hút mỡ bụng - ngoài hiệu quả cũng tiềm tàng nhiều rủi ro

BS Vũ Hữu Thịnh, quản lý và điều hành khoa Tạo hình thẩm mỹ, BV ĐH Y Dược TP.HCM, cho rằng phương pháp giảm cân hiệu quả nhất là tập thể dục, bởi năng lượng nạp vào sẽ tích lũy dần và tăng cân nếu không tập thể dục để đào thải bớt. “Phẫu thuật thẩm mỹ giảm béo chỉ nên áp dụng khi tăng cân quá nhanh hoặc giải quyết tình trạng thừa da do xuống cân” - BS Thịnh cho biết.

Người phụ nữ bị biến chứng sau khi hút mỡ bụng, bác sĩ thẩm mỹ tiết lộ đáng sợ khi làm đẹp chui - Ảnh 3
BS Vũ Hữu Thịnh - Ảnh: Internet

Tất cả phương pháp mổ hay không mổ, gây tê hay gây mê trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ giảm béo đều có những rủi ro. Can thiệp, xâm lấn ít thì rủi ro giảm, nhiều thì rủi ro cao.

Can thiệp xâm lấn giảm béo còn tùy thuộc vào trình độ của êkíp phẫu thuật. Trường hợp cần can thiệp sâu nhưng người thực hiện không được đào tạo bài bản, thiếu chuyên môn dễ có nguy cơ gây tai biến.

Do đó, cần thực hiện hút mỡ bụng ở BV có máy móc hiện đại, có nhiều chuyên khoa khác nhau thì độ an toàn cao, bởi có thể phát hiện kịp thời và xử lý đúng cách khi xảy ra tai biến. 

Đơn vị Phẫu thuật hàm mặt - Tạo hình thẩm mỹ BV Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM cũng từng ghi nhận trường hợp tai biến nhẹ sau phẫu thuật hút mỡ bụng.

Ngoài ra, TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc BV, cho biết một điều cực kỳ quan trọng là khách làm đẹp trước khi thực hiện lấy mỡ bụng phải được kiểm tra sức khỏe tổng quát để phát hiện các bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch… Trong trường hợp, bệnh nhân bị đường huyết cao thì vết mổ lâu lành, dễ bị nhiễm trùng. Nếu có bệnh tim mạch sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình gây mê.

Người phụ nữ bị mưng mủ, viêm loét sau khi đốt ngải, hương nhà thầy lang

Người phụ nữ bị mưng mủ, viêm loét sau khi đốt ngải, hương nhà thầy lang

Mới đây, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) tiếp nhận nữ bệnh trong tình trạng đau nhức nhiều khớp vai, chi chít vết bỏng, mưng mủ sau khi đến nhà thầy lang đốt ngải, hương.

Xem thêm
Từ khóa:   hút mỡ bụng rủi ro thẩm mỹ làm đẹp biến chứng sau khi làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 46 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 55 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg