Người phụ nữ bị mưng mủ, viêm loét sau khi đốt ngải, hương nhà thầy lang

Mới đây, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) tiếp nhận nữ bệnh trong tình trạng đau nhức nhiều khớp vai, chi chít vết bỏng, mưng mủ sau khi đến nhà thầy lang đốt ngải, hương.

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, nữ bệnh nhân là bà H.T.L (52 tuổi, trú tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) đến Bệnh viện bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) khám trong tình trạng đau nhiều, nhức nhiều khớp vai phải, hạn chế vận động, chi chít vết bỏng kích thước 1x1,5cm.

Những vét bỏng do đốt hương, đối ngải - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo lời kể của bệnh nhân, do bị đau cổ vai gáy nên bệnh nhân đã đến thầy lang gần nhà đốt ngải, đốt hương. Sau khi đốt được vài ngày, tình trạng đau cổ vai gáy ngày càng tăng, tại những nốt đốt xuất hiện tình trạng đau rát, mưng mủ.

Nhận thấy tình trạng ngày càng nặng, bệnh nhân đến Bệnh viện bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang để thăm khám. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức khám và điều trị theo phương pháp dùng thuốc kết hợp với phương pháp không dùng thuốc cùng sự ứng dụng hệ thống thiết bị, máy móc hiện đại.

Vai bà L. chi chít vết bỏng tấy đỏ, mưng mủ, đau rát sau khi đốt ngải, đốt hương chữa đau vai gáy - Ảnh: VTV News

Theo nguồn tin từ VietNamNet, các bác sĩ cho biết đây không phải lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận trường hợp bị bỏng da, hoại tử sau đốt ngải, đốt hương.

Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo, khi cơ thể có vấn đề về xương khớp, người dân nên đi khám tại các cơ sở y tế để có hướng điều trị thích hợp. Phương pháp điều trị dân gian như đốt ngải, đốt hương... dù khi thực hiện người bệnh có thể cảm thấy dễ chịu hơn nhưng thực tế không mang lại hiệu quả trong việc điều trị đau mỏi vai gáy hay đau của thoái hóa khớp.

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