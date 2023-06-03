Đồng Nai: Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ, 4 ca rất nặng, có người bỏng trên 90%

Tin y tế 03/06/2023 16:16

Các nạn nhân trong vụ phóng hỏa do ghen tuông được chuyển lên TP.HCM cấp cứu. Trong đó, 2 trường hợp bỏng 90% cơ thể rất nặng, hai trẻ nhỏ bị sốc bỏng và có nhiều bụi than ở đường thở.

 

Theo thông tin VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thanh Tùng, Trực lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết đã tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viên Bà Rịa vào sáng 3/6 do có khả năng hàng loạt nạn nhân bị bỏng được chuyển lên TP.HCM cấp cứu.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ được kích hoạt. Ba nạn nhân được chuyển vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy gồm 2 người lớn và một bệnh nhân nữ 15 tuổi.

Trong đó, người đàn ông 46 tuổi bị bỏng rất nặng, bỏng lửa trên 90% diện tích cơ thể, theo dõi bỏng hô hấp, suy hô hấp, mạch huyết áp thấp. Nạn nhân nam 15 tuổi cũng bỏng lửa trên 90%, bỏng rộng và sâu. Các bác sĩ của nhiều chuyên khoa có mặt hội chẩn ngay tại khoa Cấp cứu.

Đồng Nai: Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ, 4 ca rất nặng, có người bỏng trên 90% - Ảnh 1
Hai nạn nhân nam nhập viện Chợ Rẫy tiên lượng rất nặng - Ảnh: VietNamNet

Các bệnh nhân bị sốc bỏng, được tiến hành hồi sức và nội soi hô hấp tại chỗ. Bác sĩ nhận định, hai trường hợp trên tiên lượng rất nặng.

Riêng bệnh nhân nữ bị bỏng 10% kèm theo bỏng hô hấp. Mặc dù tình trạng nhẹ hơn 2 nạn nhân nam nhưng bác sĩ cho rằng chưa thể đánh giá tình hình vì bỏng hô hấp thường diễn tiến nặng.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, các bác sĩ sẵn sàng giường cấp cứu, máy thở, phương tiện... ngay khi nhận thông tin về vụ cháy có nạn nhân là trẻ nhỏ.

Hai bệnh nhi nam (13 tuổi và 15 tuổi) được chuyển đến với mức độ bỏng 60%, bỏng độ 2-3 do lửa. Các em đều bị bỏng vùng đầu mặt cổ, ghi nhận có rất nhiều bụi than ở đường hô hấp. Bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và chống sốc bỏng, khẩn trương điều trị tích cực cho các em. Hai bệnh nhi tiên lượng đều nặng.

Đồng Nai: Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ, 4 ca rất nặng, có người bỏng trên 90% - Ảnh 2
Hiện trường vụ đốt cháy nhà trọ ở Đồng Nai khiến 7 người thương nặng - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 3/6, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã vào cuộc điều tra vụ đốt phòng trọ khiến 7 người bị thương nặng tại xã Phước Bình, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Công an huyện Long Thành thông tin nguyên nhân vụ cháy có thể do ghen tuông nên Nguyễn Trí Hiếu (45 tuổi), ngụ TP Cần Thơ, người ở tại phòng trọ số 10, dùng xăng đốt phòng trọ số 3. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, Công an huyện Long Thành nhận được tin báo tại ấp 2, xã Phước Bình xảy ra vụ cháy phòng trọ. Lãnh đạo Công an huyện Long Thành đã điều động lực lượng đến hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy và cứu các nạn nhân.

Hiện trường vụ cháy là dãy phòng trọ 15 phòng của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (44 tuổi). Khu vực bị cháy được xác định ở phòng trọ số 3 và số 10 có tất cả 11 người ở.

Hậu quả vụ cháy khiến 7 người thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

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