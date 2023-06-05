Tin lời spa uống viên chống nắng bảo vệ da, người phụ nữ 'tá hỏa' vì kết quả đi khám: Lời bác sĩ giải đáp

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có 2-3 triệu ca ung thư da nhưng không phải u hắc tố ác tính và 132.000 ca u hắc tố ác tính. WHO cũng cảnh báo, khi nồng độ ozone cạn kiệt, bầu khí quyển ngày càng mất đi chức năng lọc và bảo vệ, bức xạ tia cực tím từ mặt trời đến bề mặt Trái đất ngày càng nhiều, bệnh ung thư da sẽ càng tăng mạnh hơn. Các nhà nghiên cứu ước tính, khi nồng độ ozone giảm 10% sẽ có thêm khoảng 300.000 trường hợp ung thư da không hắc tố và 4.500 trường hợp ung thư da hắc tố.

Chúng ta đã từng nghe qua về căn bệnh ung thư da, nguy hiểm hơn việc làn da của chị em bị đen sạm, xấu đi về mặt thẩm mỹ, việc chẩn đoán, điều trị kịp thời căn bệnh này ở giai đoạn sớm có tiên lượng sống còn sau 5 năm hơn 90%.

Tỷ lệ mắc ung thư da ác tính có liên quan chủ yếu đến việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc có tiền sử bị cháy nắng. Đây là các yếu tố, nguy cơ có thể thay đổi, điều quan trọng là mỗi cá nhân nên sớm nhận thức việc phòng ngừa để tránh mắc phải căn bệnh này.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, trường hợp 1 bệnh nhân 39 tuổi, ở quận Hà Đông, da bị nám và nhiều vết sạm da nên đã đến 1 spa trên địa bàn để chăm sóc da của mình.

Trong quá trình chăm sóc da bệnh nhân đã được nhân viên spa tư vấn dùng kết hợp cả viên uống chống nắng với lời quảng cáo là sẽ giúp chống nắng từ bên trong cơ thể. Trước khi ra nắng chỉ uống 1 viên và nếu tiếp tục ra nắng nữa thì cách 3 giờ sau lại uống tiếp 1 viên. Điều đặc biệt tiện lợi là không cần phải sử dụng đồ bảo hộ che nắng, đi ngoài đường vô tư.

Tình trạng nám và nhiều vết sạm da mùa nắng sẽ trầm trọng hơn nếu bảo vệ da không đúng cách. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Sau 1 tuần chăm sóc da kết hợp cùng uống viên chống nắng theo chỉ dẫn, làn da của chị vẫn không cải thiện mà còn trở nên đen sạm, da khô nứt nẻ, đặc biệt tình trạng nám nặng nề hơn. Kèm theo đó, trên mặt chị xuất hiện vết đỏ, da trở nên nhạy cảm hơn.

Ths.Bs CKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội Da liễu Việt Nam thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, nhiều bệnh nhân đã dùng theo quảng cáo sử dụng viên chống nắng "uống một viên chống nắng trước khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời 30 phút là đủ bảo vệ làn da hiệu quả".

Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Tiến Thành, mặc dù viên chống nắng này đã có chứng cứ khoa học khuyên dùng nhưng hiệu quả vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn được kem chống nắng mà viên chống nắng chỉ hỗ trợ cho tác dụng của kem chống nắng tốt hơn.

Sai lầm khi dùng viên uống chống nắng nhiều chị em mắc phải. Ảnh: Internet

"Viên uống chống nắng chỉ có tác dụng trong vài giờ đồng hồ (không quá 4 giờ) chứ không phải uống 1 viên chống nắng sẽ có tác dụng chống nắng trong cả ngày."- BS Thành thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết thêm.

BS khuyến cáo để bảo vệ da ở thời tiết nắng nóng trên 40 độ, chúng ta nên sử dụng kết hợp viên uống chống nắng và kem chống nắng. Ngoài ra cần nhớ phải sử dụng thêm các biện pháp chống nắng khác như đội nón rộng vành, sử dụng khẩu trang, mặc áo khoác chống nắng, đeo kính mát, dựa vào những bóng râm,… để bảo vệ da tối ưu trước sự ảnh hưởng của tia UVA/UVB.

Đối với những người thường xuyên phải hoạt động và di chuyển trong môi trường nhiều nắng thì việc thoa kem chống nắng là điều cần thiết. Viên uống chống nắng vẫn nên kết hợp với kem chống nắng để chống già, chống nhăn và chống lão hóa! Đặc biệt là những người trường hợp hoạt động liên tục ngoài trời trong nhiều giờ, đổ nhiều mồ hôi và ở dưới nước.

Theo VnExpress, dưới đây là những cách bạn chống nắng và chống ung thư da cần biết:

- Bổ sung vitamin B3

Vitamin B3 gồm hai dạng là niacinamide và nicotinamide (axit nicotinic) có cấu trúc hóa học và tác dụng với sức khỏe khác nhau. Theo nghiên cứu của Đại học Da liễu Sydney (Australia), dùng lâu dài chất bổ sung vitamin B3 là nicotinamide có thể giúp ngăn ngừa ung thư da, trừ ung thư hắc tố. Bổ sung vitamin B3 từ nicotinamide có thể giảm 23% tỷ lệ ung thư da tế bào vảy và tế bào đáy ở người có nguy cơ mắc ung thư da cao.

- Tránh nắng

Thời điểm tốt nhất để ra ngoài là vào sáng sớm hoặc chiều muộn khi mặt trời không gay gắt hoặc ở trong bóng râm nhiều nhất có thể để tránh ánh nắng mặt thòi. Chống nắng, kết hợp bóng râm vào không gian công cộng và cá nhân như trồng thêm nhiều cây xanh đem lại lợi ích trong ngăn ngừa ung thư da.

- Tránh tắm nắng

Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ, thường xuyên tắm nắng có thể gây ra ung thư da. Ngay cả việc phơi nắng trên bãi biển, dưới mái che (chòi, dù) cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư hắc tố lên 20%, ung thư biểu mô tế bào vảy lên 67% và ung thư biểu mô tế bào đáy lên 29%. Tỷ lệ khối u ác tính ở nữ giới thường cao hơn so với nam giới, có thể một phần là do nữ giới thường xuyên tắm nắng, phơi nắng nhiều hơn.

- Kem chống nắng

Nếu bạn phải ra ngoài trong thời điểm mặt trời mạnh nhất (nắng gắt) thì đừng quên kem chống nắng. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, mọi người nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và bôi lại sau mỗi hai giờ, khi đi bơi hoặc đổ mồ hôi nhiều để giảm cháy nắng và ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời với da. Ngoài kem chống nắng, nên tranh thủ tìm kiếm bóng râm khi có thể, quần áo che phủ như mũ rộng vành và kính râm có thể cản ít nhất 99% tia cực tím (UV).