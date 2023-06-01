Tin COVID-19 ngày 31/5: Số ca bất ngờ tăng mạnh lên 1.232 ca

Tin y tế 01/06/2023 08:18

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, có 1.232 ca mắc mới, cao gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 241 bệnh nhân khỏi, 59 ca đang thở oxy.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 31/5 của Bộ Y tế cho biết, có 1.232 ca mắc mới, cao gần gấp đôi ngày trước đó; Trong ngày có 241 bệnh nhân khỏi, 59 ca đang thở oxy.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.612.608 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.354 ca nhiễm).

Tin COVID-19 ngày 31/5: Số ca bất ngờ tăng mạnh lên 1.232 ca - Ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 241 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.638.168 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 59 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 47 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 4 ca

- Thở máy không xâm lấn: 3 ca

- Thở máy xâm lấn: 5 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tin COVID-19 ngày 31/5: Số ca bất ngờ tăng mạnh lên 1.232 ca - Ảnh 2
Các ca bệnh nặng và tử vong phần lớn là người có bệnh nền, người già, người chưa tiêm chủng, người suy giảm miễn dịch... Ảnh: Internet

Ngày 30-5 có 2.936 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.411.923 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.743.912 liều; số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều; số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.702.468 liều.

Trước thông tin Việt Nam sắp công bố hết dịch COVID-19, PGS-TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế), cho biết COVID-19 vẫn là bệnh đặc thù và không được chủ quan. Tuy nhiên, việc đầu tiên cần làm nếu muốn công bố hết dịch là phải chuyển COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B.

Hiện dịch COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát, đa số các ca mắc có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, không gây quá tải y tế. Các ca bệnh nặng và tử vong phần lớn là người có bệnh nền, người già, người chưa tiêm chủng, người suy giảm miễn dịch...

Trước đó, ngày 29-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cũng đang phối hợp cùng với các Bộ, ngành rà soát các quy định của pháp luật, tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới và rà soát các biện pháp thực tiễn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Việt Nam.

Bộ Y tế đã chủ trì cùng với các Bộ, ngành xây dựng hồ sơ để chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

 

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Từ khóa:   dịch covid-19 tin y tế covid-19

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