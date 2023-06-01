Bé trai bị 'sốc' do tiêu chảy cấp, suýt tử vong sau vài ngày nếu không kịp điều trị

Tin y tế 01/06/2023 10:13

Sau 2 ngày điều trị tích cực, trẻ đã thoátvàiốc, các chỉ số sinh tồn cải thiện, nhịp tim và nhịp thở giảm, không còn tình trạng mất nước, bắt đầu tự ăn, uống được.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, bệnh nhân được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) ở ngày thứ 4 khi có dấu hiệu tiêu chảy. Bác sĩ nhận định đây là một trong những trường hợp trẻ bị sốc giảm thể tích do tiêu chảy cấp nguy kịch nhất mà Khoa Nhi của bệnh viện từng tiếp nhận điều trị.

Đến viện, nhịp tim bé đập nhanh trên 200/phút (bình thường khoảng 75-125 nhịp/phút), sốt cao trên 40 độ C, nhịp thở nhanh 60-70 lần/phút (bình thường 20-30 nhịp/phút).

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị sốc giảm thể tích do tiêu chảy cấp, mất nước nặng; suy thận cấp; rối loạn điện giải; rối loạn toan kiềm. Nếu không được xử trí đúng, trẻ có thể tử vong trong thời gian ngắn.

Bé trai bị 'sốc' do tiêu chảy cấp, suýt tử vong sau vài ngày nếu không kịp điều trị - Ảnh 1
Trẻ nhập viện trong trạng thái nguy kịch. Ảnh: Internet

Sau 2 ngày điều trị tích cực, trẻ đã thoát sốc, các chỉ số sinh tồn cải thiện, nhịp tim và nhịp thở giảm, không còn tình trạng mất nước, bắt đầu tự ăn, uống được.

Bác sĩ Đỗ Kiêm Thắng, Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy thông tin thêm trên VietNamNet cho biết, thời tiết nắng nóng là thời điểm các bệnh lý về đường hô hấp và đường tiêu hóa ở trẻ tăng cao, đặc biệt là tiêu chảy cấp. Trẻ bị tiêu chảy cấp có tốc độ đào thải phân cao nên dễ dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải, rối loạn kiềm toan, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần chú ý theo dõi quá trình nôn, đi ngoài của con trẻ tiêu chảy. Nếu trẻ bị nôn nhiều, tiêu chảy nhiều lần trong ngày không thể kiểm soát được tại nhà, li bì, mệt mỏi, không ăn uống được cần đến bệnh viện khám để bác sĩ đánh giá tình trạng mất nước và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Ngoài ra, cần sử dụng oresol theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế, pha theo đúng tỷ lệ hướng dẫn để bù nước, điện giải tại nhà cho trẻ, hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra.

Theo báo Tuổi Trẻ trước đó, tại Vĩnh Phúc, một bé trai cũng đã tử vong do uống oresol pha sai tỉ lệ. bệnh nhi nhập viện trong tình trạng co giật, não tổn thương.

Bé trai bị 'sốc' do tiêu chảy cấp, suýt tử vong sau vài ngày nếu không kịp điều trị - Ảnh 2
Nhiều trẻ bị tổn thương do tiêu chảy. Ảnh: VietNamNet

Người nhà cho biết trước khi nhập viện trẻ bị tiêu chảy 30 phút một lần. Lo lắng trẻ bị mất nước do tiêu chảy, người nhà bổ sung oresol bù nước, sau đó trẻ xuất hiện triệu chứng bất thường và được đưa đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện người nhà đã pha dung dịch oresol cho trẻ uống quá đậm đặc, không đúng tỉ lệ khuyến cáo của nhà sản xuất.

Cụ thể, một gói oresol được hướng dẫn pha với 200ml nước nhưng người nhà chỉ pha trong 50ml nước, đây là nguyên nhân khiến trẻ bị sốc, co giật"Các bác sĩ đã thực hiện cấp cứu hồi sức tích cực, tuy nhiên não của trẻ bị tổn thương nghiêm trọng và không thể hồi phục. Gia đình xin đưa trẻ về, mất tại nhà.

Tiêu chảy là một trong những nguyên nhân gây tử vong ở trẻ nhỏ nếu không được điều trị kịp thời, hiệu quả. Mùa hè nắng nóng nóng với nền nhiệt cao kéo dài là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển gây bệnh lý tiêu chảy cấp ở trẻ.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý vệ sinh ăn uống cho trẻ, ăn chín, uống sôi, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng tăng sức đề kháng. Lưu ý, đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám khi tình trạng tiêu chảy có những dấu hiệu kéo dài hoặc bất thường để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng.

 

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