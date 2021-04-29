Tình hình trẻ mắc tay chân miệng tại TP.HCM tăng nhanh trong 3 tháng qua, đặc biệt có nhiều ca bệnh nặng, diễn biến phức tạp dù không có bất kỳ dấu hiệu nào bên ngoài cơ thể.

TP.HCM ghi nhận nhiều ca bệnh nặng trong 3 tháng qua. Đặc biệt, các bác sĩ cho biết, tháng 3, 4 và 5 hằng năm là thời điểm của bệnh tay chân miệng, nhất là khi trẻ học ở trường lớp, tiếp xúc nhiều bạn bè. Nếu một trẻ mắc bệnh mà không được cách ly sẽ lây cho nhiều trẻ khác trong thời gian ngắn. Dù các dấu hiệu lâm sàng của tay chân miệng là sốt, loét miệng, nổi phát ban dạng phỏng ở lòng bàn tay, bàn chân... nhưng vẫn có một số trường hợp không điển hình và các triệu chứng trên không rõ ràng, khiến phụ huynh nhầm lẫn với các bệnh khác.

Dấu hiệu ngoài da, dễ nhận biết của bệnh tay chân miệng Mới đây, tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM), bác sĩ vừa thông tin về một trường hợp được chuyển viện từ Kiên Giang lên Sài Gòn trong tình trạng sốt cao liên tục, tim đập nhanh và có lúc rối loạn nhịp... Thậm chí, bệnh nhi còn được ghi nhận có biến thể viêm cơ tim khó lường, khiến mạch nẩy trên 200 lần một phút và phá hủy dần mòn tế bào cơ tim chỉ sau hai ngày mắc bệnh và sốt cao. Sau 10 ngày nằm viện ICU, 7 ngày trên máy thở kèm theo 1 đợt viêm phổi vì virus "tay chân miệng EV71", hiện tại sức khỏe của cậu bé 7 tuổi đã có những chuyển biến tích cực. Bác sĩ lưu ý, trường hợp của cậu bé này cũng không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu ngoài da nào của bệnh tay chân miệng.

Trường hợp bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã hồi phục nhưng trước đó không có bất kỳ dấu hiệu ngoài da nào của bệnh - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM Tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên, hay gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Bệnh diễn tiến nhanh và có thể dẫn đến tử vong. Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh lây từ người sang người qua đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết mũi họng, các bọng nước vỡ của người bệnh.

Phòng tránh bệnh tay chân miệng cho trẻ: Khuyến cáo trẻ phải được thường xuyên rửa tay với xà phòng, không cho trẻ mút tay, ngậm đồ chơi, không dùng chung chén, bát đĩa, thìa, thực hiện ăn chín, uống chín.

Phụ huynh và nhà trường thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng, đồ chơi, dụng cụ học tập, bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường khác. Phân của trẻ phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đặc biệt, khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng phải nghỉ học, không tiếp xúc với trẻ khác và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, sân vườn, nơi vui chơi của trẻ sạch sẽ.

Bé 7 tháng tuổi bị tay chân miệng độ 4, phải lọc máu liên tục 52 giờ Một bé trai 7 tháng tuổi mắc tay chân miệng đột ngột chuyển nặng lên độ 4 với biến chứng sốc, suy hô hấp và ngưng thở. Sau 52 giờ lọc máu, bé đã qua tình trạng nguy kịch.

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