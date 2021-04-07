4 trẻ ở Kiên Giang, Long An và An Giang tử vong vì 'tay chân miệng', cảnh báo tháng 4 dịch tăng mạnh

Tin y tế 07/04/2021 17:15

3 tháng đầu năm 2021, cả nước ghi nhận gần 17.500 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 4 lần so với đợt cùng kỳ. Trong đó, tình trạng số ca mắc tăng cao xảy ra khắp các tỉnh thành phía Nam như TP.HCM, Long An, Đồng Tháp và An Giang.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay đã có 4 trẻ mắc tay chân miệng ở Kiên Giang, Long An và An Giang tử vong. Đặc biệt, 3 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 17.500 ca mắc, tăng gấp 4 lần so với đợt cùng kỳ.

Đáng chú ý, đây là căn bệnh phổ biến, lưu hành cả nước, chỉ trong vòng 3 tháng, tình trạng số ca mắc tăng cao xảy ra khắp các tỉnh thành phía Nam như TP.HCM, Long An, Đồng Tháp và An Giang.

Tu vong vi tay chan mieng
Một bệnh nhi từng mắc tay chân miệng mức độ nặng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ rung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi, chưa có vắc xin dự phòng. 

Bộ Y tế cho biết dịch tay chân miệng sẽ tiếp tục gia tăng mạnh vào mùa dịch, thông thường là tháng 4-5 hàng năm. Bệnh có thể dễ lây lan nếu vệ sinh môi trường không đảm bảo, mọi người không thực hành rửa tay thường xuyên bằng xà phòng... Bên cạnh đó, người dân nên tích cực phòng chống sớm để tránh nguy cơ dịch lan rộng và kéo dài.

Cũng theo Bộ Y tế, ở các địa phương hãy tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo ăn uống sạch, hợp vệ sinh môi trường. Ngành giáo dục cũng nên triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo và ở mỗi cơ sở, cần có đủ phương tiện rửa tay.

Ngoài ra, Chính phủ đề nghị các sở y tế địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân để hạn chế tối đa số ca tử vong, phòng lây nhiễm chéo với các bệnh truyền nhiễm khác.

Cô gái còn quá trẻ đã bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ cảnh báo các thói quen xấu, 9/10 người mắc phải nhưng lại không để ý

Cô gái còn quá trẻ đã bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ cảnh báo các thói quen xấu, 9/10 người mắc phải nhưng lại không để ý

Bệnh viện E mới đây đã tiếp nhận bệnh nhân nữ, 29 tuổi, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim trong tình trạng nguy cấp. Sau khi đặt một stent thông mạch tắc, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định trở lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh nhân tử vong Tử vong vì bệnh tay chân miệng Bệnh tay chân miệng

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 5 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 21 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại