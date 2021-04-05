Khiếp sợ căn bệnh ký sinh trùng 'làm tổ' đẻ trứng trên mi mắt người

Tin y tế 05/04/2021 16:01

Bà lão bị ký sinh trùng làm tổ trên mi mắt nhưng chủ quan không đến bệnh viện, đến khi phát hiện rận đã đẻ đầy trứng.

Theo thông tin từ báo VnExpress, ngày 5/4, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã tiếp nhận ca mắc ký sinh trùng làm tổ trên mi mắt người. Bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Trưởng khoa Mắt cho biết, bệnh nhân ngứa rất nhiều vùng quanh mi mắt hai bên. Nhưng chủ quan, nghĩ không quan trọng nên trước đó chỉ mua thuốc về tự điều trị tại nhà, thấy bệnh tình không thuyên giảm mới đến bệnh viện thăm khám.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện có rất nhiều rận và trứng ký sinh trên các sợi lông mi của người bệnh, liền ngay lập tức cho gắp bỏ toàn bộ trứng, rận ra khỏi mi mắt rồi vệ sinh sạch sẽ. Bác sĩ thuộc bộ phận khoa Da liễu cũng lên phác đồ điều trị rận toàn thân cho bà.

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 Bệnh nhân bị ký sinh trùng làm tổ trên mi mắt - Ảnh: VnExpress

Bác sĩ Nga cho biết, trường hợp bị ký sinh trùng làm tổ trên người không phải là lần đầu tiên, rất nhiều bệnh nhân vì chủ quan nên gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, không chỉ riêng bản thân mà còn cả những người xung quanh, đặc biệt là những người thân thường xuyên tiếp xúc. Bởi vì căn bệnh ký sinh này có thể lây lan.

Loài ký sinh trùng này được phân ra nhiều loại: Rận mi, rận lông mu, rận bẹn... Chúng làm tổ ở những nơi khác nhau trên cơ thể con người, lây truyền qua đường hô hấp như hôn, ăn uống chung đụng hay quan hệ tình dục. Thậm chí, ngay cả khi dùng chung chăn, chiếu, mùng mền...cũng có khả năng tạo "cơ hội" cao cho những con rận đáng sợ này di chuyển sang cơ thể chúng ta.

Thông qua một số biểu hiện ngứa, sẩn đỏ mắt và có các vảy màu đỏ sẫm ở mi và lông mi, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân cao tuổi trên bị rận mu làm tổ ký sinh. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy trứng và rận trưởng thành.

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 Rận mu làm tổ trên lông mi người bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Rận mu sống ở nhiều nơi khác nhau trên cơ thể như tóc, lông mày, lông mu... Chúng sẽ khiến bệnh nhân ngứa ran từ sau 1-2 tuần, đỉnh điểm dữ dội nhất là vào ban đêm. Ngoài ra, rận mu còn dễ lây cho những người xung quanh, nhất là người sống cùng một nhà. Do đó, khi có triệu chứng nghi ngờ bị nhiễm rận mu, cần đến các phòng khám chuyên khoa để khám, phát hiện, điều trị kịp thời và được tư vấn cách phòng tránh lây lan.

Vì không phải căn bệnh lạ nên y khoa cũng đã có nhiều phương pháp để điều trị dứt điểm, tránh làm tổn thương da, lở loét và viêm nhiễm về sau. Bên cạnh đó, để không bị ký sinh trùng làm hại, mỗi người cần tự giác vệ sinh cơ thể sạch sẽ, tắm rửa hàng ngày và tránh tiếp xúc với động vật hoang. 

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