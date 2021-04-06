Cô gái còn quá trẻ đã bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ cảnh báo các thói quen xấu, 9/10 người mắc phải nhưng lại không để ý

Tin y tế 06/04/2021 10:15

Bệnh viện E mới đây đã tiếp nhận bệnh nhân nữ, 29 tuổi, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim trong tình trạng nguy cấp. Sau khi đặt một stent thông mạch tắc, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định trở lại.

Theo VnExpress, Bệnh viện E mới đây đã tiếp nhận bệnh nhân nữ, 29 tuổi, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim trong tình trạng nguy cấp. Sau khi đặt một stent thông mạch tắc, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định trở lại.

Bác sĩ Phan Thảo Nguyên, Trưởng khoa Nội tim mạch người lớn, Bệnh viện E, cho biết: "Đây là trường hợp rất đặc biệt, khi nhìn bệnh án là nữ 29 tuổi, tôi giật mình vì bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ và còn quá trẻ". 

Trước đó, năm 2020, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện E đã tiếp nhận khoảng 2.900 trường hợp, trong đó có tới 1.900 ca liên quan bệnh lý mạch vành. Mạch vành là mạch chính nuôi tim, khi bị xơ vữa một hay nhiều nhánh sẽ gây tắc mạch, là nguyên nhân chính gây nhồi máu cơ tim. Trong đó, nam giới chiếm trên 70%, nữ giới ít và trường hợp trẻ như bệnh nhân nói trên là rất hiếm. Trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp, 50% tử vong trước khi đến viện.

Nhoi mau co tim
 Bệnh nhân được can thiệp, cứu chữa kịp thời tại bệnh viện E - Ảnh: VnExpress

Qua số liệu thống kê ở bệnh viện cho thấy, số lượng người trẻ bị nhồi máu cơ tim những năm gần đây gia tăng. Trước đây, bệnh nhân nhồi máu cơ tim thường trên 60 tuổi nhưng nay gặp rất nhiều ở lứa tuổi 32-38. Trong số này chủ yếu là nam giới có tiền sử hút thuốc lá, bệnh nền tiểu đường.

Ngoài ra, một số tác nhân từ bên ngoài cũng là nguyên nhân khiến bệnh tim mạch tăng lên. Môi trường ô nhiễm từ không khí, nước đến thực phẩm, tiếng ồn... Và một số thói quen sinh hoạt trong ăn uống không lành mạnh.

Theo Giáo sư Lê Ngọc Thành, bệnh nhân nhồi máu cơ tim có nguy cơ tái phát cao nếu không được can thiệp tốt và không điều chỉnh lối sống, chế độ sinh hoạt, không tuân thủ chỉ định dùng thuốc của bác sĩ. Theo đó, bệnh nhân nên ăn nhạt, tập thể dục đều đặn, không để stress, không hút thuốc lá, uống rượu bia...

Trước đây bệnh nhân vào Bệnh viện E cấp cứu sẽ phải chuyển đi chụp CT, sau đó lại chuyển can thiệp cấp cứu, quá trình này mất khoảng 2 giờ. Bệnh viện E nay sử dụng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA độ phân giải hình ảnh cao gấp 4 lần so với trước, bệnh nhân chỉ mất khoảng 30 phút đến một giờ là có thể chụp và can thiệp xong. Nhờ đó, bệnh nhân được phát hiện và can thiệp sớm, tăng tỷ lệ cứu sống, tránh biến chứng.

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