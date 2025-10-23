Đúng hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp thu tài hút lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

23/10/2025

3 con giáp thu tài hút lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Mối quan hệ với cấp trên hay đồng nghiệp đều hài hòa, tuổi này có thể thỏa sức chứng minh năng lực và bản lĩnh của mình. Sự cố gắng và cầu thị, cộng thêm chút may mắn là những yếu tố giúp con giáp này có được thành công như hiện tại.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ luôn tràn ngập sự vui vẻ ngọt ngào. Ngũ hành tương sinh giúp tinh thần của người tuổi Ngọ nhanh chóng được hồi phục. Đó có thể chỉ là nhờ một vài lời an ủi, động viên từ nửa kia của mình.

Đúng hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp thu tài hút lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp người tuổi Mùi diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Công việc tiến triển tốt đẹp nhờ duy trì các mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Song, bản mệnh cũng đừng quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác mà không có sự cố gắng từ phía bản thân mình. Tiền bạc không ngừng “chảy” về túi của con giáp này nên có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu, sở thích của cá nhân.

Ngoài ra, chuyện tình cảm đạt bước tiến đáng kể. May mắn là nhờ có đào hoa vượng nên bạn có khả năng sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Những đôi lứa yêu nhau dần tính đến chuyện về chung một nhà khi tình yêu chín muồi.

Đúng hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp thu tài hút lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ dễ dàng và hanh thông. Tam Hợp giúp sức nên người tuổi này có thể dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh. Và con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân mình.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ luôn được ủng hộ và nhận nhiều tin vui trong thời gian tới. Thổ - Hỏa tương sinh là dấu hiệu lý tưởng khi con giáp này luôn có một người đồng hành biết lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu. Đào hoa vượng còn giúp người độc thân dễ dàng tìm được một nửa phù hợp.

Đúng hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp thu tài hút lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

23 phút trước
Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

53 phút trước
Tiết lộ nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con trai 4 tuổi ở Nha Trang

1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/10/2025, 3 con giáp bội thu bất ngờ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp thu tài hút lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

1 giờ 18 phút trước
Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

1 giờ 38 phút trước
Bánh mì để được bao lâu? 3 điều cần lưu ý khi ăn để an toàn cho sức khỏe

1 giờ 38 phút trước
Danh tính nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Cửa Ông, Quảng Ninh

1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/10/2025), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

2 giờ 53 phút trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa tài lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/10/2025, 3 con giáp bội thu bất ngờ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Sau hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/10/2025), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

