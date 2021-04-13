Bệnh viện Nhi Đồng TP. HCM đang nhận trọng trách cao cả đối với sức khoẻ của các bệnh nhi tay chân miệng đang tăng lên từng ngày về lượng tại khoa Nhiễm (hơn 40 bé tay chân miệng các cấp độ), và nặng nề cả về các biến chứng thần kinh tim mạch nguy hiểm của bệnh, đúng như dự đoán của các chuyên gia và từ chúng tôi từ đầu tháng 4.

Bệnh nhi 6 tháng tuổi vừa nhập viện với những dấu hiệu của bệnh tay chân miệng ở mức độ nặng - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng TP. HCM

Bé gái T.V.M.N. mới 6 tháng tuổi, bệnh 4 ngày hành sốt và ói liên tục, quẩn quanh mãi khắp nơi không ra bệnh. Cho đến khi khăn gói từ quê nhà Đồng Tháp lên khám và nhập Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, bệnh trở nặng nhanh một cách choáng ngợp, mạch đập nhanh dồn dập trên 200 lần mỗi phút, bé bứt rứt lơ mơ, các bác sĩ phát hiện nốt hồng ban nhỏ đơn độc tại ngón chân trẻ, mẹ cũng hốt hoảng nhớ lại bé có giật mình khi ngủ và yếu hai chân. Nhanh chóng nghĩ ngay tay chân miệng độ nặng nhất, các y bác sĩ khẩn trương đặt ống thở hỗ trợ thở máy, bé đã có dấu hiệu trào bọt hồng, huyết áp cao và phù phổi, chủ động xét nghiệm dịch phết họng và phết trực tràng của trẻ ra tác nhân Virus EV71, một chủng dễ chuyển nặng và gây viêm não của Bệnh Tay Chân Miệng.