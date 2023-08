Theo thông tin từ báo Người lao động, vào sáng ngày 27/6/2023, tại TP.HCM đã xảy ra trường hợp một bé 4 tuổi bị tắc 40cm đường ruột vì ăn nửa con gấu bông.

Trước khi nhập viện 2 ngày, bé có biểu hiện chán ăn, không đi cầu, nôn ói nên gia đình tưởng rối loạn tiêu hóa, đau bụng cấp tính. Các bác sĩ phát hiện dị vật chứa đầy trong lòng ruột non gây tắc ruột, dạ dày, đoạn đầu ruột non giãn rất to, dịch tích tụ...