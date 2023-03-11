Đến 17h50, sản phụ được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lục Yên trong tình trạng đau bụng từng cơn, nhịp thở nhanh và thành bụng có một vết thương rách nham nhở chảy nhiều máu.

Theo VTC News thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên (Yên Bái) vào khoảng 16h ngày 3/3, sản phụ Lý Thị Thủy, thôn 3, xã Động Quan, huyện Lục Yên lên đồi tìm măng không may bị ngã trượt rơi xuống từ ta luy cao khoảng 6 mét. Sản phụ này bị cây chọc vào bụng sâu khoảng 8cm. Chị Thuỷ được người nhà đưa đến Trạm y tế xã Động Quan sơ cứu sau đó chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Lục Yên để cấp cứu.

Để đảm bảo cao nhất sự an toàn cho cả mẹ và bé, sản phụ Thuỷ được các bác sĩ khẩn trương đưa đến phòng cấp cứu, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và được đưa vào mổ cấp cứu.

Sau 20 phút tích cực cấp cứu, các bác sĩ đã mổ cứu thành công một bé gái nặng 2,9kg, khâu xử lý vết thương cho sản phụ.

Tiếp đó, khi bé chào đời an toàn, các bác sĩ đã tiến hành xử lý vết thương đâm thấu bụng, đâm thủng tử cung thành 2 lỗ ở đáy tử cung và ruột non sản phụ. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, sản phụ đã được đưa về phòng theo dõi chăm sóc tại khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên.

Sản phụ được đưa tới viện cấp cứu với vết thương xuyên bụng. Ảnh: VTC

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, sau 8 ngày điều trị, sức khỏe 2 mẹ con đã ổn định và được các bác sĩ cho ra viện.

Cảm động trước tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, anh Triệu Văn Y - chồng của sản phụ đã viết thư bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo và các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện.

Trong thư, anh Y chia sẻ: "Trong thời gian nằm điều trị vợ và con tôi đã được các lãnh đạo và các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện thăm hỏi, động viên, tận tình chăm sóc cứu chữa. Thay mặt gia đình xin được gửi lời cảm ơn và chúc các bác sĩ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục cứu chữa được nhiều bệnh nhân hơn nữa".