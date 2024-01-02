Phản ứng của Chu Thanh Huyền khi vướng tin đồn 'cưới chạy bầu', tiết lộ rõ thời gian tổ chức đám cưới với Quang Hải!

Đám hỏi Quang Hải và Chu Thanh Huyền trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trong những ngày đầu năm mới.

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, ngày 1/1/2024, cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền chính thức đánh dấu chủ quyền bằng một lễ hỏi trong sự chúc phúc đông đảo bạn bè, gia đình và khán giả. Bên cạnh không gian lễ ăn hỏi xa hoa của Quang Hải khiến dân mạng trầm trồ thì Chu Thanh Huyền cũng bất ngờ vướng nghi vấn bầu bí. Bởi lẽ từ lễ dạm ngõ đến khi đi thử áo dài đám hỏi, cô nàng liên tục che vòng 2. Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, ngày 1/1/2024, cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền chính thức đánh dấu chủ quyền bằng một lễ hỏi trong sự chúc phúc đông đảo bạn bè, gia đình và khán giả Đặc biệt là trong ngày trọng đại, vòng 2 của Chu Thanh Huyền cũng không eo ót như trước đây. Trước nhiều đồn đoán, trong phiên livestream mới đây nhất, vợ Quang Hải đã có câu trả lời khi nhận được nhiều bình luận hỏi thăm, thậm chí chúc mừng cặp đôi đã có tin vui.

Đặc biệt là trong ngày trọng đại, vòng 2 của Chu Thanh Huyền cũng không eo ót như trước đây Qua đó, cô khẳng định mình vẫn bình thường, hoàn toàn không có chuyện đang mang thai. Về chuyện vòng 2 không thon gọn trong đám hỏi là vì cô mặc chiếc quần có dây rút mà eo nhỏ quá nên phần dây bị dư ra nhiều nên dồn thành cục, khiến nhiều người hiểu lầm. Còn việc ăn mận trên livestream chỉ là thói quen ăn chua từ trước. Cô khẳng định mình vẫn bình thường, hoàn toàn không có chuyện đang mang thai Cô choibiết: “Các bà đừng đồn nữa. Đã bầu thì chua hay ngọt cũng thế. Trước đây vào mùa sấu, em còn ăn hết cả cân sấu các bà ơi!”. Cũng trong phiên live này, Chu Thanh Huyền cho biết khoảng 4 tháng nữa thì vợ chồng mới tổ chức đám cưới. Hiện tại, sau khi xong công việc và khách khứa Quang Hải đã lên tuyển tập trung.

Chu Thanh Huyền cho biết khoảng 4 tháng nữa thì vợ chồng mới tổ chức đám cưới Trước đó, trong một đoạn clip chia sẻ trong lễ hỏi của cặp đôi, khi được một người bạn trong họ nhà gái hỏi: "Anh Hải ơi, hôm nay hỏi được vợ rồi anh có vui không?". Quang Hải không ngần ngại trả lời rằng: "Anh vui lắm, biết lấy vợ hạnh phúc thế này anh lấy sớm hơn rồi". Nam cầu thủ gốc Đông Anh cũng cho biết, anh rất trân trọng bạn đời bởi cô ấy đã đồng hành và thấu hiểu cùng anh trong những khoảng thời gian khó khăn Nam cầu thủ gốc Đông Anh cũng cho biết, anh rất trân trọng bạn đời bởi cô ấy đã đồng hành và thấu hiểu cùng anh trong những khoảng thời gian khó khăn. Quang Hải bày tỏ: "Cô ấy hiểu được những khó khăn mà em đã trải qua. Sau quãng thời gian đó em thấy trân trọng cô ấy. Bản thân em và cô ấy đã có với nhau những điểm chung để tiến xa hơn. Khi em ở bên Pháp một mình khá cô đơn. Lúc đó, có một người ở bên cạnh mình để chia sẻ kể những câu chuyện ở sân tập, đội bóng cảm thấy thoải mái hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-chu-thanh-huyen-khi-vuong-tin-don-cuoi-chay-bau-tiet-lo-ro-thoi-gian-to-chuc-dam-cuoi-voi-quang-hai-641741.html