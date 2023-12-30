Chất chơi như tiền vệ Quang Hải: Đeo đồng hồ giá hơn nửa tỷ đồng đi hỏi vợ và cả bộ sưu tập hàng hiệu được 'bóc giá' gây choáng!

Có lẽ đồng hồ cũng là một trong những món đồ yêu thích và được chàng tiền vệ 26 tuổi thường xuyên sử dụng. Đặc biệt, giá trị của những chiếc đồng hồ này 'không phải dạng vừa'.

Sau ba năm hẹn hò kín tiếng, cầu thủ Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền chính thức tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 1/1/2024. Trước thềm ngày trọng đại, cặp đôi đã có buổi thử lễ phục cưới vào trưa ngày 29/12. Đáng chú ý, khi bộ ảnh được công bố, Quang Hải "đốn tim" người hâm mộ bằng loạt hành động tình cảm, thân mật dành cho vợ sắp cưới. Quang Hải "đốn tim" người hâm mộ bằng loạt hành động tình cảm, thân mật dành cho vợ sắp cưới Ngoài ra, chiếc đồng hồ hàng hiệu được chàng tiền vệ sinh năm 1997 đeo trên tay cũng nhanh chóng rơi vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Bởi theo tìm hiểu, đây là dòng Rolex Datejust M126281RBR-0017, hiện được định giá trên 600 triệu đồng. Vỏ và dây đồng hồ đều được làm bằng vàng hồng. Mẫu Rolex nói trên hầu hết được nhập về Việt Nam theo đơn đặt hàng riêng và ít khi có sẵn.

Chiếc đồng hồ hàng hiệu được chàng tiền vệ sinh năm 1997 đeo trên tay cũng nhanh chóng rơi vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Bởi theo tìm hiểu, đây là dòng Rolex Datejust M126281RBR-0017, hiện được định giá trên 600 triệu đồng Có lẽ đồng hồ cũng là một trong những món đồ yêu thích và được chàng tiền vệ 26 tuổi thường xuyên sử dụng. Trước đó, Quang Hải cũng không ít lần khiến nhiều người loá mắt vì bộ sưu tập đồng hồ tiền tỷ. Quang Hải cũng không ít lần khiến nhiều người loá mắt vì bộ sưu tập đồng hồ tiền tỷ Trong một lần, Quang Hải lộ diện với đồng hồ Cartier Santos de Cartier Blue Dial, được nạm kim cương trên viền bezel, khung vỏ và dây đeo. Đồng hồ của Quang Hải có mặt số màu xanh navy, được trang bị cỗ máy Cartier Calibre 1847 MC, cung cấp khả năng dự trữ năng lượng trong 42 giờ. Món phụ kiện có vỏ bằng thép không gỉ, nhưng đã được thay bằng lớp phủ kim cương lấp lánh bên ngoài. Chưa rõ mức giá đồng hồ nạm kim cương của Quang Hải là bao nhiêu song hiện tại, Cartier Santos de Cartier mặt số xanh, bằng thép không gỉ có giá bán lẻ 7.750 USD.

Trong một lần, Quang Hải lộ diện với đồng hồ Cartier Santos de Cartier Blue Dial, được nạm kim cương trên viền bezel, khung vỏ và dây đeo. Song hiện tại, Cartier Santos de Cartier mặt số xanh, bằng thép không gỉ có giá bán lẻ 7.750 USD Ngoài Cartier, Quang Hải còn sở hữu chiếc Rolex Datejest Wimbledon, được sản xuất năm 2022. Trên thị trường bán lại, mẫu đồng hồ này được rao với giá 17.423 USD (hơn 420 triệu đồng). Ngoài ra, anh còn sở hữu một chiếc Rolex Yacht Master 40, có giá khoảng 750 triệu đồng. Ngoài Cartier, Quang Hải còn sở hữu chiếc Rolex Datejest Wimbledon, được sản xuất năm 2022 Hay mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5712R, tậu năm 2021. Hiện tại, mẫu đồng hồ có giá bán lẻ hơn 1,2 tỷ đồng. Món phụ kiện đeo tay này được thiết kế với vỏ bằng vàng hồng 18K. Hay mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5712R, tậu năm 2021. Hiện tại, mẫu đồng hồ có giá bán lẻ hơn 1,2 tỷ đồng Có thể thấy, chàng tiền vệ Quang Hải không tiếc chi số tiền khủng để dát đồ hiệu. Ngoài đồng hồ, Quang Hải còn chăm diện kính mắt của nhà mốt Prada. Anh có hai mẫu kính khác nhau, được nhìn thấy đeo nhiều lần trong các sự kiện. Nếu muốn sở hữu một cặp kính râm nam đến từ thương hiệu này, người mua cần chi trả 410-870 USD (9,9-21,1 triệu đồng). Có thể thấy, chàng tiền vệ Quang Hải không tiếc chi số tiền khủng để dát đồ hiệu. Ngoài đồng hồ, Quang Hải còn chăm diện kính mắt của nhà mốt Prada Không chỉ đầu tư cho bản thân, Quang Hải cũng không ngần ngại tặng túi hiệu cho bạn gái. Gần đây nhất, anh tặng vợ chưa cưới Chu Thanh Huyền chiếc Patek Philippe Aquanaut 5167A-001 có giá gần 700 triệu đồng. Không chỉ đầu tư cho bản thân, Quang Hải cũng không ngần ngại tặng túi hiệu cho bạn gái Quang Hải là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Sau khi nổi lên từ VCK U23 châu Á năm 2018, Quang Hải nhận được mức lương vào dạng "khủng" nhất Việt Nam, bên cạnh đó là những khoản thu nhập đến từ những hợp đồng quảng cáo. Sự giàu có của cầu thủ sinh năm 1997 không chỉ thể hiện ở cách anh mua nhà, sắm xe sang mà còn nằm ở bộ sưu tập đồng hồ tiền tỷ mà anh hiện sở hữu.

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