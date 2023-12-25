Sau 3 năm hẹn hò kín tiếng, Quang Hải lần đầu có chia sẻ về chuyện tình cảm với Chu Thanh Huyền

"Tôi nghĩ bản thân tôi và cô ấy luôn có nhiều điểm chung để có thể tiến xa hơn" - Quang Hải nói về vợ sắp cưới.

Sau 3 năm hẹn hò kín tiếng, ngày 20/12 vừa qua, gia đình tiền vệ Quang Hải đã chính thức sang nhà Chu Thanh Huyền để làm lễ dạm ngõ. Ngoài ra, cặp đôi dự kiến tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 20/11 (âm lịch) tức 1/1/2024. Đây chắc chắn sẽ là tin vui với người hâm mộ theo dõi Quang Hải suốt thời gian qua. Sau 3 năm hẹn hò kín tiếng, ngày 20/12 vừa qua, gia đình tiền vệ Quang Hải đã chính thức sang nhà Chu Thanh Huyền để làm lễ dạm ngõ Nhân dịp này, mới đây, tiền vệ CAHN lần đầu chia sẻ có những chia sẻ về bạn gái trước thềm hôn nhân. Quang Hải xác định sắp tới có nhiều tin vui và hy vọng sẽ nhận được sự chúc phúc của mọi người. "Bạn gái tôi đã đồng hành cùng tôi trong thời gian ở Pháp. Cô ấy đủ hiểu những khó khăn tôi đã trải qua. Đó là lý do vì sao tôi trân trọng cô ấy. Tôi nghĩ bản thân tôi và cô ấy luôn có nhiều điểm chung để có thể tiến xa hơn" - Quang Hải nói về vợ sắp cưới.

Quang Hải cho rằng anh sống có trách nhiệm hơn khi lập gia đình: “Tôi nghĩ lập gia đình là một trang mới với bản thân tôi, có một nguồn động lực mới hơn, có nhiều thứ để mình lấy đó làm động lực để làm việc và có trách nhiệm với tất cả mọi thứ”. Quang Hải xác định sắp tới có nhiều tin vui và hy vọng sẽ nhận được sự chúc phúc của mọi người Trong suốt thời gian yêu nhau, tiền vệ sinh năm 1997 thừa nhận rằng anh là người sống khá nội tâm, khá ít nói nhưng anh luôn thể hiện bằng hành động. Trái ngược Quang Hải, Chu Thanh Huyền lại là một người rất năng động, tích cực theo chia sẻ của cầu thủ này:

“Bạn gái của em là người rất năng động, truyền được năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Ít nhiều bóng đá đôi khi rất áp lực và mệt mỏi. Bản thân mình gặp đúng người tích cực sẽ rất thoải mái, luôn tràn đầy năng lượng để làm việc”.

Quang Hải cho rằng anh sống có trách nhiệm hơn khi lập gia đình Quang Hải và Thanh Huyền bắt đầu hẹn hò từ năm 2021. Tuy nhiên, cặp đôi không công khai hình ảnh chung trên mạng xã hội. Đến tháng 8/2023 Quang Hải mới lần đầu tiên đăng ảnh bạn gái lên trang cá nhân. Thời gian gần đây, Quang Hải còn bị bắt gặp thoải mái nắm tay bạn gái khi tham gia sự kiện hay cùng nhau đi đám cưới đồng nghiệp. Trước lễ dạm ngõ, Quang Hải đã cầu hôn bạn gái Chu Thanh Huyền sinh năm 1998, hiện kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Ngoài sắc đẹp, Thanh Huyền sở hữu khối tài sản đáng mơ ước như nhà, xe hơi... Trang Facebook cá nhân của cô hiện có hơn 100.000 người theo dõi.

3 việc “ngôn tình” Quang Hải làm vì Chu Thanh Huyền giờ mới tiết lộ Sau lễ dạm ngõ, loạt hình ảnh, hành động ấm áp của Quang Hải dành cho Chu Thanh Huyền mới được bạn bè, người thân tiết lộ.

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