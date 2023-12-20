Quang Hải diện suit trắng bảnh bao trong lễ dạm ngõ bạn gái Chu Thanh Huyền, thái độ của bố mẹ nam tiền vệ gây chú ý!

Sáng nay, CLB CAHN sẽ di chuyển vào Nha Trang chuẩn bị cho trận đấu vòng 7 V.League. Như vậy, Quang Hải sẽ phải hội quân muộn cùng các đồng đội.

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, mới đây nhất, theo thông tin từ Phụ nữ mới, tiền vệ sinh năm 1997 chính thức xác định thời gian diễn ra lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền vào ngày 20/11 (âm lịch) tức 1/1/2024. Đây chắc chắn sẽ là tin vui với người hâm mộ theo dõi Quang Hải suốt thời gian qua. Tiền vệ sinh năm 1997 chính thức xác định thời gian diễn ra lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền vào ngày 20/11 (âm lịch) tức 1/1/2024 Sáng nay (20/12), trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải tất bật chuẩn bị làm lễ dạm ngõ, sang nhà Chu Thanh Huyền hỏi cưới. Trong ngày vui này, nam tiền vệ diện bộ suit trắng trông vô cùng lịch lãm, bảnh bao. Bên cạnh đó, gia đình Quang Hải còn chuẩn bị một giỏ quà lớn gồm rượu, trái cây, hoa tươi,...

Sáng nay (20/12), trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải tất bật chuẩn bị làm lễ dạm ngõ, sang nhà Chu Thanh Huyền hỏi cưới Theo hình ảnh ghi nhận, đoàn nhà trai xuất phát từ sáng sớm vì quãng đường từ nhà Quang Hải đến nhà Thanh Huyền mất khoảng 1 tiếng. Bố mẹ và họ hàng nam tiền vệ lộ rõ niềm vui trong ngày trọng đại của con trai. Theo hình ảnh ghi nhận, đoàn nhà trai xuất phát từ sáng sớm vì quãng đường từ nhà Quang Hải đến nhà Thanh Huyền mất khoảng 1 tiếng Ngay sau thông tin lễ hỏi được hé lộ, hội bạn bè đã hé lộ hình ảnh trong ngày cầu hôn của cặp đôi này. Theo thông tin từ người chứng kiến, Quang Hải cầu hôn bạn gái tại một khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Lễ cầu hôn của Quang Hải hoàn toàn được giữ kín, cả hai cũng không đăng tải bất kỳ hình ảnh nào lên mạng xã hội, chỉ có sự tham dự của những người cực thân.

Ngay sau thông tin lễ hỏi được hé lộ, hội bạn bè đã hé lộ hình ảnh trong ngày cầu hôn của cặp đôi này Bức ảnh lộ rõ niềm vui trên gương mặt của đôi trẻ. Nàng WAG nở nụ cười tươi khoe chiếc nhẫn được Quang Hải cầu hôn. Trong khi đó, Quang Hải ở cạnh khoe chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn thành công người đẹp sinh năm 2000. Chu Thanh Huyền hẹn hò với Quang Hải từ năm 2020 đến nay đã được 3 năm. Thời gian qua, dù nàng WAG liên tục dính những tranh cãi về việc đôi co với anti-fan, bị đồn đại về quá khứ làm "sugar baby", tuy nhiên cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau vượt qua ồn ào dư luận. Chu Thanh Huyền hẹn hò với Quang Hải từ năm 2020 đến nay đã được 3 năm Bạn gái Quang Hải được nhận xét có ngoại hình xinh đẹp, khả ái. Cô nàng sở hữu vóc dáng đẹp, phong cách thời trang ấn tượng. Chu Thanh Huyền còn có sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô nàng cũng là một trong những người livestream bán hàng nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Chu Thanh Huyền có mối quan hệ thân thiết với gia đình người yêu Gần đây, chàng tiền vệ còn công khai nắm tay bạn gái, gọi nàng là "vợ" trước ống kính của truyền thông. Chu Thanh Huyền còn có mối quan hệ thân thiết với gia đình người yêu. Nhiều khoảnh khắc netizen bắt gặp Chu Thanh Huyền đi xem bóng đá cùng mẹ Quang Hải. Cô nàng cũng được nam cầu thủ nhiều lần đưa về ra mắt gia đình, ăn uống và trò chuyện vui vẻ với các thành viên.

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