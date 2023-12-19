Hé lộ thời gian tiền vệ Quang Hải tổ chức đám hỏi với bạn gái hotgirl Chu Thanh Huyền

Đây chắc chắn sẽ là tin vui với người hâm mộ theo dõi Quang Hải suốt thời gian qua.
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Không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp thi đấu, chuyện tình yêu của Quang Hải và bạn gái hotgirl Chu Tanh Huyền cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây nhất, theo thông tin từ Phụ nữ mới, tiền vệ sinh năm 1997 chính thức "rước nàng về dinh" bằng một lễ ăn hỏi được tổ chức vào ngày 20/11 (âm lịch) tức 1/1/2024. Đây chắc chắn sẽ là tin vui với người hâm mộ theo dõi Quang Hải suốt thời gian qua.
Bạn gái Quang Hải được nhận xét có ngoại hình xinh đẹp, khả ái. Cô nàng sở hữu vóc dáng đẹp, phong cách thời trang ấn tượng. Chu Thanh Huyền còn có sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô nàng cũng là một trong những người livestream bán hàng nổi tiếng trên nền tảng TikTok.
Chu Thanh Huyền hẹn hò với Quang Hải từ năm 2020 đến nay đã được 3 năm. Thời gian qua, dù nàng WAG liên tục dính những tranh cãi về việc đôi co với anti-fan, bị đồn đại về quá khứ làm "sugar baby", tuy nhiên cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau vượt qua ồn ào dư luận.
Gần đây, chàng tiền vệ còn công khai nắm tay bạn gái, gọi nàng là "vợ" trước ống kính của truyền thông, chứng tỏ sự nghiêm túc và chân thành đối với nàng. Đây chính là tín hiệu mà chàng cầu thủ đã để lộ trước khi quyết định về chung một nhà với nàng WAG sinh năm 2000.
Chu Thanh Huyền còn có mối quan hệ thân thiết với gia đình người yêu. Nhiều khoảnh khắc netizen bắt gặp Chu Thanh Huyền đi xem bóng đá cùng mẹ Quang Hải. Cô nàng cũng được nam cầu thủ nhiều lần đưa về ra mắt gia đình, ăn uống và trò chuyện vui vẻ với các thành viên.