Hé lộ thời gian tiền vệ Quang Hải tổ chức đám hỏi với bạn gái hotgirl Chu Thanh Huyền

Tin tức giải trí 19/12/2023 17:16

Đây chắc chắn sẽ là tin vui với người hâm mộ theo dõi Quang Hải suốt thời gian qua.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp thi đấu, chuyện tình yêu của Quang Hải và bạn gái hotgirl Chu Tanh Huyền cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây nhất, theo thông tin từ Phụ nữ mới, tiền vệ sinh năm 1997 chính thức "rước nàng về dinh" bằng một lễ ăn hỏi được tổ chức vào ngày 20/11 (âm lịch) tức 1/1/2024. Đây chắc chắn sẽ là tin vui với người hâm mộ theo dõi Quang Hải suốt thời gian qua.

Hé lộ thời gian tiền vệ Quang Hải tổ chức đám hỏi với bạn gái hotgirl Chu Thanh Huyền - Ảnh 1
Tiền vệ sinh năm 1997 chính thức "rước nàng về dinh" bằng một lễ ăn hỏi được tổ chức vào ngày 20/11 (âm lịch) tức 1/1/2024

Bạn gái Quang Hải được nhận xét có ngoại hình xinh đẹp, khả ái. Cô nàng sở hữu vóc dáng đẹp, phong cách thời trang ấn tượng. Chu Thanh Huyền còn có sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô nàng cũng là một trong những người livestream bán hàng nổi tiếng trên nền tảng TikTok.

Hé lộ thời gian tiền vệ Quang Hải tổ chức đám hỏi với bạn gái hotgirl Chu Thanh Huyền - Ảnh 2
Bạn gái Quang Hải được nhận xét có ngoại hình xinh đẹp, khả ái. Cô nàng sở hữu vóc dáng đẹp, phong cách thời trang ấn tượng

Chu Thanh Huyền hẹn hò với Quang Hải từ năm 2020 đến nay đã được 3 năm. Thời gian qua, dù nàng WAG liên tục dính những tranh cãi về việc đôi co với anti-fan, bị đồn đại về quá khứ làm "sugar baby", tuy nhiên cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau vượt qua ồn ào dư luận. 

Hé lộ thời gian tiền vệ Quang Hải tổ chức đám hỏi với bạn gái hotgirl Chu Thanh Huyền - Ảnh 3
Chu Thanh Huyền hẹn hò với Quang Hải từ năm 2020 đến nay đã được 3 năm

Gần đây, chàng tiền vệ còn công khai nắm tay bạn gái, gọi nàng là "vợ" trước ống kính của truyền thông, chứng tỏ sự nghiêm túc và chân thành đối với nàng. Đây chính là tín hiệu mà chàng cầu thủ đã để lộ trước khi quyết định về chung một nhà với nàng WAG sinh năm 2000.

Hé lộ thời gian tiền vệ Quang Hải tổ chức đám hỏi với bạn gái hotgirl Chu Thanh Huyền - Ảnh 4
Hé lộ thời gian tiền vệ Quang Hải tổ chức đám hỏi với bạn gái hotgirl Chu Thanh Huyền - Ảnh 5
Chu Thanh Huyền có mối quan hệ thân thiết với gia đình người yêu

Chu Thanh Huyền còn có mối quan hệ thân thiết với gia đình người yêu. Nhiều khoảnh khắc netizen bắt gặp Chu Thanh Huyền đi xem bóng đá cùng mẹ Quang Hải. Cô nàng cũng được nam cầu thủ nhiều lần đưa về ra mắt gia đình, ăn uống và trò chuyện vui vẻ với các thành viên.

Chu Thanh Huyền “đổi đời”, sống sang chảnh sau khi hẹn hò Quang Hải

Chu Thanh Huyền “đổi đời”, sống sang chảnh sau khi hẹn hò Quang Hải

Nhiều cư dân mạng cho rằng Chu Thanh Huyền đã thăng hạng đẳng cấp sau khi hẹn hò với cầu thủ được chú ý nhất Việt Nam - Quang Hải.

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