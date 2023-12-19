Hé lộ thời gian tiền vệ Quang Hải tổ chức đám hỏi với bạn gái hotgirl Chu Thanh Huyền

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp thi đấu, chuyện tình yêu của Quang Hải và bạn gái hotgirl Chu Tanh Huyền cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây nhất, theo thông tin từ Phụ nữ mới, tiền vệ sinh năm 1997 chính thức "rước nàng về dinh" bằng một lễ ăn hỏi được tổ chức vào ngày 20/11 (âm lịch) tức 1/1/2024. Đây chắc chắn sẽ là tin vui với người hâm mộ theo dõi Quang Hải suốt thời gian qua.

Tiền vệ sinh năm 1997 chính thức "rước nàng về dinh" bằng một lễ ăn hỏi được tổ chức vào ngày 20/11 (âm lịch) tức 1/1/2024

Bạn gái Quang Hải được nhận xét có ngoại hình xinh đẹp, khả ái. Cô nàng sở hữu vóc dáng đẹp, phong cách thời trang ấn tượng. Chu Thanh Huyền còn có sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô nàng cũng là một trong những người livestream bán hàng nổi tiếng trên nền tảng TikTok.