Người thân nhà Chu Thanh Huyền tiết lộ điều bất ngờ vô cùng đáng quý ở chàng rể Quang Hải

Quang Hải có hành động đẹp gây ấn tượng mạnh khi về quê vợ.

Sau 3 năm hẹn hò kín tiếng, ngày 20/12 vừa qua, gia đình tiền vệ Quang Hải đã chính thức sang nhà Chu Thanh Huyền để làm lễ dạm ngõ, bàn chuyện cưới hỏi cho cặp đôi. Trước đây cách ngày thông tin về lễ ăn hỏi của nam tiền vệ cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Theo đó, thời gian diễn ra lễ ăn hỏi của cặp đôi sẽ tổ chức vào ngày 20/11 (âm lịch) tức 1/1/2024. Đây chắc chắn sẽ là tin vui với người hâm mộ theo dõi Quang Hải suốt thời gian qua. Ngày 20/12 vừa qua, gia đình tiền vệ Quang Hải đã chính thức sang nhà Chu Thanh Huyền để làm lễ dạm ngõ, bàn chuyện cưới hỏi cho cặp đôi Đặc biệt, trong ngày dạm hỏi vừa qua, một người thân trong gia đình Chu Thanh Huyền cũng là hàng xóm ở xã Kim Sơn, Sơn Tây có chia sẻ bất ngờ về Quang Hải. Người này cho biết, Quang Hải không thường xuyên về quê vợ ở Sơn Tây. Bởi lẽ cả Chu Thanh Huyền và mẹ cùng các em đều đang sống và làm việc tại trung tâm Hà Nội. Căn nhà ở quê chỉ có bố của Thanh Huyền và một người em đang tuổi đi học thường xuyên ở và trông coi nhà cửa. Vậy nên Quang Hải tiếp xúc với gia đình của Chu Thanh Huyền chủ yếu ở nhà riêng trong thành phố.

Tuyển thủ Việt Nam diện suit màu trắng bảnh bao cùng bộ mẹ, họ hàng mang lễ sang nhà bạn gái Tuy nhiên, dù ít khi Quang Hải về làng nhưng lại gây ấn tượng với bà con lối xóm. Bởi một tháng trước khi diễn ra lễ dạm ngõ, chàng tuyển thủ đã cùng bạn gái về trao tặng hơn 300 xuất quà đến tận tay các em học sinh ở trường trung học cơ sở Kim Sơn - ngôi trường cũ mà Chu Thanh Huyền theo học. Đông đảo người dân xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây đã có mặt để được nhìn thấy cầu thủ ngôi sao trong lần thiện nguyện này. Trong khi đó, Chu Thanh Huyền mặc áo dài trắng và quàng khăn cùng gia đình ra tận ngõ để đón nhà trai rất chu đáo Bên cạnh những thông tin về đôi trẻ thì từ khoá "nhà Chu Thanh Huyền" cũng lên hotsearch sau ngày lễ dạm ngõ. Theo hình ảnh đăng tải, ngôi nhà của gia đình Chu Thanh Huyền được xây dựng khá khang trang, rộng rãi, có tone màu xanh nước biển làm chủ đạo. Bên trong nhà có rất nhiều đồ nội thất bằng gỗ, là phong cách thường thấy ở các gia đình miền Bắc.

Một tháng trước khi diễn ra lễ dạm ngõ, chàng tuyển thủ đã cùng bạn gái về trao tặng hơn 300 xuất quà đến tận tay các em học sinh ở trường trung học cơ sở Kim Sơn - ngôi trường cũ mà Chu Thanh Huyền theo học Tuyển thủ Việt Nam diện suit màu trắng bảnh bao cùng bộ mẹ, họ hàng mang lễ sang nhà bạn gái. Trong khi đó, Chu Thanh Huyền mặc áo dài trắng và quàng khăn cùng gia đình ra tận ngõ để đón nhà trai rất chu đáo. Hai gia đình có cuộc nói chuyện thân mật để bàn chuyện đại sự. Bên cạnh những thông tin về đôi trẻ thì từ khoá "nhà Chu Thanh Huyền" cũng lên hotsearch sau ngày lễ dạm ngõ Quang Hải và Thanh Huyền bắt đầu hẹn hò từ năm 2021. Tuy nhiên, cặp đôi không công khai hình ảnh chung trên mạng xã hội. Đến tháng 8/2023 Quang Hải mới lần đầu tiên đăng ảnh bạn gái lên trang cá nhân. Thời gian gần đây, Quang Hải còn bị bắt gặp thoải mái nắm tay bạn gái khi tham gia sự kiện hay cùng nhau đi đám cưới đồng nghiệp. Quang Hải và Thanh Huyền bắt đầu hẹn hò từ năm 2021. Tuy nhiên, cặp đôi không công khai hình ảnh chung trên mạng xã hội. Đến tháng 8/2023 Quang Hải mới lần đầu tiên đăng ảnh bạn gái lên trang cá nhân Chu Thanh Huyền sinh năm 1998, hiện kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Ngoài sắc đẹp, Thanh Huyền sở hữu khối tài sản đáng mơ ước như nhà, xe hơi... Trang Facebook cá nhân của cô hiện có hơn 100.000 người theo dõi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-than-nha-chu-thanh-huyen-tiet-lo-ieu-bat-ngo-vo-cung-ang-quy-o-chang-re-quang-hai-639335.html