Hé lộ hình ảnh đầu tiên về không gian tổ chức lễ hỏi của Quang Hải: Quy mô khủng khoảng 400 khách mời, trang trí 100% hoa tươi

Theo ghi nhận của báo Phụ nữ thủ đô, đơn vị thi công không gian lễ ăn hỏi đã có mặt ở nhà cầu thủ và tiến hành dựng rạp. Qua một số hình ảnh hiếm hoi chia sẻ, có thể thấy Quang Hải đầu tư cho đám hỏi với quy mô không phải dạng vừa và số lượng khách mời dự kiến lên đến 400 khách.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã làm lễ dạm ngõ vào ngày 20/11 vừa qua. Sắp tới đây, cặp đôi sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 1/1/2024. Trước thềm ngày vui, không khí chuẩn bị lễ ăn hỏi của chàng tiền vệ Quang Hải đã rất rộn ràng.

Lễ ăn hỏi của Quang Hải được tổ chức tại sân vận động gần nhà cầu thủ ở Đông Anh (Hà Nội). Trước đó, nhiều cầu thủ khác như Văn Hậu, Công Phượng, Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài,... cũng chọn địa điểm này để tổ chức ngày trọng đại.

Chị Linh Phạm - người đảm nhận thiết kế và thi công không gian đám hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền cho biết thêm: "Cả team đã gấp rút có mặt để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của cặp đôi nổi tiếng. Quy mô dự kiến lên tới 400 khách và sẽ được trang trí 100% hoa tươi".



Lễ ăn hỏi của Quang Hải được tổ chức tại sân vận động gần nhà cầu thủ ở Đông Anh (Hà Nội)

Trước thềm đám hỏi, tiền vệ CAHN lần đầu chia sẻ có những chia sẻ về bạn gái. Quang Hải xác định sắp tới có nhiều tin vui và hy vọng sẽ nhận được sự chúc phúc của mọi người. "Bạn gái tôi đã đồng hành cùng tôi trong thời gian ở Pháp. Cô ấy đủ hiểu những khó khăn tôi đã trải qua. Đó là lý do vì sao tôi trân trọng cô ấy. Tôi nghĩ bản thân tôi và cô ấy luôn có nhiều điểm chung để có thể tiến xa hơn" - Quang Hải nói về vợ sắp cưới.

Quang Hải cho rằng anh sống có trách nhiệm hơn khi lập gia đình: “Tôi nghĩ lập gia đình là một trang mới với bản thân tôi, có một nguồn động lực mới hơn, có nhiều thứ để mình lấy đó làm động lực để làm việc và có trách nhiệm với tất cả mọi thứ”.

Quang Hải đầu tư cho đám hỏi với quy mô không phải dạng vừa và số lượng khách mời dự kiến lên đến 400 khách

Trong suốt thời gian yêu nhau, tiền vệ sinh năm 1997 thừa nhận rằng anh là người sống khá nội tâm, khá ít nói nhưng anh luôn thể hiện bằng hành động. Còn bạn gái Chu Thanh Huyền lại là một người rất năng động, tích cực theo chia sẻ của cầu thủ này:

“Bạn gái của em là người rất năng động, truyền được năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Ít nhiều bóng đá đôi khi rất áp lực và mệt mỏi. Bản thân mình gặp đúng người tích cực sẽ rất thoải mái, luôn tràn đầy năng lượng để làm việc”.

Trước lễ dạm ngõ, Quang Hải đã cầu hôn bạn gái

Quang Hải và Thanh Huyền bắt đầu hẹn hò từ năm 2021. Tuy nhiên, cặp đôi không công khai hình ảnh chung trên mạng xã hội. Đến tháng 8/2023 Quang Hải mới lần đầu tiên đăng ảnh bạn gái lên trang cá nhân. Thời gian gần đây, Quang Hải còn bị bắt gặp thoải mái nắm tay bạn gái khi tham gia sự kiện hay cùng nhau đi đám cưới đồng nghiệp.