Nữ "cá mập" sinh năm 1994 mới toanh của Shark Tank Việt Nam: Lấy chồng nước ngoài hơn 22 tuổi, học vị đáng ngưỡng mộ, hôn lễ đẹp như cổ tích

Cô còn được biết đến với xuất phát điểm khó khăn khi xuất thân trong gia đình nghèo khó, mồ côi bố từ nhỏ. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của người mẹ, Tuệ Lâm và các chị em vẫn được theo trọn vẹn con đường học vấn.

Lê Hàn Tuệ Lâm - nữ cá mập sinh năm 1994 hiện đang là Giám đốc Quỹ đầu tư Nextrans Việt Nam. Cô từng là một trong những doanh nhân trẻ hàng đầu trong danh sách Forbes 30 Under 30.

Trong dàn "cá mập" năm nay, Shark Lê Hàn Tuệ Lâm là người có tuổi đời cũng như tuổi nghề trẻ nhất. Tuy vậy, các hoạt động của cô trong lĩnh vực đầu tư và những thành tích cá nhân cũng khiến nhiều người phải trầm trồ, đáng nể.

Theo VTC News, Tuệ Lâm tốt nghiệp đại học Ngoại thương, có kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty khác nhau như: Phân tích tài chính tại IP Communications; gia nhập Nextrans (trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc) từ năm 2019 với nhiệm vụ tham gia vào việc đánh giá và đầu tư vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu ở Đông Nam Á và Mỹ; biên tập tại chuyên trang tài chính quốc tế IF24h; chuyên viên tư vấn tài chính tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Citibank; gia nhập Base.vn - nền tảng phần mềm dành cho doanh nghiệp của Việt Nam.

Với vai trò nhà đầu tư trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6, Shark Tuệ Lâm định hướng đầu tư vào giai đoạn sớm và tiếp tục đồng hành cùng startup ở các vòng gọi vốn sau. Shark Tuệ Lâm mang đến khẩu vị thiên về đầu tư bền vững cũng như những ngành gắn liền với giá trị cốt lõi của Việt Nam như công nghệ giáo dục, công nghệ xanh hoặc công nghệ nông nghiệp với giá trị đầu tư dao động từ 200 – 500 ngàn USD. Cá biệt, những startup có mô hình kinh doanh tiềm năng, đội ngũ sáng lập thực sự đủ triển vọng thì số vốn đầu tư có thể lên đến 1 triệu hoặc 2 triệu USD.

Để ra quyết định đầu tư, Shark Tuệ Lâm sẽ dựa vào 3 tiêu chí gồm: đội ngũ sáng lập, thị trường và sản phẩm. "Nhà sáng lập tốt nhưng thị trường không đủ lớn hoặc bản chất sản phẩm đấy chưa giải quyết triệt để nỗi đau của thị trường thì không phải là các công ty mà tôi tìm kiếm", Shark Tuệ Lâm chia sẻ trong buổi công bố dàn cá mập mùa 6.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ CEO còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân viên mãn với chồng doanh nhân kín tiếng.

Đám cưới của cả 2 diễn ra cách đây không lâu

Chồng của Shark Tuệ Lâm là ông Faussier Loic Michel Marc, sinh năm 1972 tại Pháp. Nam doanh nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas, sở hữu 2 bằng Thạc sĩ gồm: Thạc sĩ Tài chính - Đại học Paris Dauphine và Tiến sĩ Luật tại Học viện chính trị Paris.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ Mới, trên trang Linkedin của mình, ông đã bắt đầu với ngành Tài chính và Ngân hàng từ những năm 1996, đầu tiên là phó tùy viên tài chính phòng thương mại của Đại sứ quán Pháp ở Bắc Kinh, tiếp đến là CitiBank tại Paris. Tuy nhiên, thời gian ông làm việc lâu nhất là tại HSBC (Việt Nam, Nhật Bản, Hong Kong) với gần 14 năm, sau đó là VIB Bank trong 6 năm và lần gần nhất, Faussier Loic đã tham gia vào hai vị trí quan trọng tại SeABank là Thành viên độc lập hội đồng quản trị và Tổng giám Đốc của ngân hàng.

Nữ CEO hạnh phúc bên chồng tài giỏi trong hôn lễ đẹp như cổ tích

Tuy nhiên sau 7 tháng giữ vị trí cấp cao của SeABank, Faussier Loic đã rời "ghế nóng" và hiện đang là Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của VNInvest Partners - công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp và đầu tư chuyên về nợ và các giao dịch cổ phần giữa thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế.

Có chồng là doanh nhân tài giỏi, song Tuệ Lâm hiếm khi công khai, được biết, cô và ông xã chỉ mới làm đám cưới vào thời điểm trước khi nữ CEO tham gia Shark Tank không lâu.