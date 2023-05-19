Thực hư chuyện Shark Bình tuyên bố nghỉ hưu tuổi 42, hạnh phúc bên Phương Oanh hậu ly hôn?

Tin tức giải trí 19/05/2023 15:41

Chuyện tình của nàng ''Quỳnh búp bê'' Phương Oanh và doanh nhân Shark Bình đến nay vẫn là đề tài ''nóng hổi'' được cư dân mạng bàn tán. Đặc biệt sau ly hôn nam doanh nhân có động thái gây chú ý.

Thường xuyên xuất hiện cùng nhau nên không khó để bắt gặp khoảnh khắc nam doanh nhân Shark Bình và Phương Oanh tay trong tay tại các sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Thực hư chuyện Shark Bình tuyên bố nghỉ hưu tuổi 42, hạnh phúc bên Phương Oanh hậu ly hôn? - Ảnh 1
Shark Bình và Phương Oanh luôn tay trong tay ở những sự kiện trong nước 

Mới đây người hâm mộ đã được dịp bàn tán xôn xao khi biết Shark Bình đã cùng Phương Oanh có mặt tại Trung Quốc trong một sự kiện của tập đoàn đình đám nhất thế giới Alibaba. Nam doanh nhận chia sẻ sở dĩ bản thân có mặt tại đó là do anh đại diện công ty đi giao lưu học hỏi với nhiều doanh nhân nổi tiếng khác. 

Thực hư chuyện Shark Bình tuyên bố nghỉ hưu tuổi 42, hạnh phúc bên Phương Oanh hậu ly hôn? - Ảnh 2
Shark Bình và Phương Oanh tại sự kiện lớn của tập đoàn Alibaba 

Điều ngạc nhiên không chỉ dừng lại ở đó, sau khi đăng tải bức hình trên một người được cho là bạn của nam doanh nhận vào bình luận rằng Jack Ma đâu không ra tiếp bạn Nguyễn Hòa Bình à?", Shark Bình đã phản hồi: "Nghỉ hưu giống tôi rồi". Nam doanh nhân nói thêm: "Tầm này làm ăn gì nữa". Thông báo ''ẩn ý'' nghỉ hưu của nam doanh nhân khiến nhiều người bất ngờ liệu Shark Bình đang muốn tận hưởng cuộc sống êm ấm không lo toan bên người tình Phương Oanh chăng?

Thực hư chuyện Shark Bình tuyên bố nghỉ hưu tuổi 42, hạnh phúc bên Phương Oanh hậu ly hôn? - Ảnh 3
Bình luận ''ẩn ý'' việc nghỉ hưu của Shark Bình 

Từ khi yêu Shark Bình, Phương Oanh liên tục đối mặt với những lời lẽ mỉa mai, tiêu cực từ cộng đồng mạng. Nữ diễn viên thừa nhận gặp áp lực trong suốt hơn 8 tháng qua. Cô nàng cho biết sau thành công của bộ phim ''Quỳnh búp bê'' cô nhận được sự yêu thương nồng nhiệt từ công chúng nhưng sau khi công khai yêu đương với Shark Bình thì người hâm mộ quay lưng 180 độ khiến cô rất sốc và thường xuyên bật khóc khi đọc bình luận ác ý. 

Thực hư chuyện Shark Bình tuyên bố nghỉ hưu tuổi 42, hạnh phúc bên Phương Oanh hậu ly hôn? - Ảnh 4 
Thực hư chuyện Shark Bình tuyên bố nghỉ hưu tuổi 42, hạnh phúc bên Phương Oanh hậu ly hôn? - Ảnh 5
Phương Oanh nghẹn ngào chia sẻ về những lùm xùm đã qua 

Trước đó vào ngày 10/5 nam doanh nhân thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn. Cả hai cũng đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản. 

Thực hư chuyện Shark Bình tuyên bố nghỉ hưu tuổi 42, hạnh phúc bên Phương Oanh hậu ly hôn? - Ảnh 6
Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương chính thức ly hôn 

Đồng thời diễn viên Phương Oanh cho biết Shark Bình có chia sẻ với cô về việc đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, giống như thông tin anh chia sẻ với truyền thông và mạng xã hội. Khi được hỏi về cảm xúc của mình, nữ diễn viên tâm sự cô thấy rất nhẹ nhõm.

Thực hư chuyện Shark Bình tuyên bố nghỉ hưu tuổi 42, hạnh phúc bên Phương Oanh hậu ly hôn? - Ảnh 7
Phương Oanh hậu ly hôn như trút được gánh nặng gần 1 năm qua 
Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi được khuyên 'lúc giàu sang đừng quên người đồng hành'

Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi được khuyên 'lúc giàu sang đừng quên người đồng hành'

Gần đây, Shark Bình thông báo đã hoàn tất các thủ tục ly hôn sau thời gian dài vướng phải những ồn ào về hôn nhân với doanh nhân Đào Lan Hương.

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